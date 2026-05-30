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भारत में हर दिन 3500 लोगों की मौत की वजह बनता है तंबाकू: डॉ सचेंदर पाल सिंह

रांची कैंसर अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर में ओरल कैंसर विशेषज्ञ ने कहा देश में तंबाकू सेवन से हर दिन 3500 लोगों की मौत होती है.

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ओरल विशेषज्ञ डॉ सचेंदर पाल सिंह (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 30, 2026 at 4:53 PM IST

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रांची: हर साल 31 मई को पूरी दुनिया में विश्व तंबाकू निषेध दिवस (World No Tobacco Day) मनाया जाता है. इस दिन को मनाने का खास उद्देश्य तंबाकू के खतरों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और लोगों को तंबाकू सेवन की लत से दूर रहने के लिए प्रेरित करना है. तंबाकू सेवन के बढ़ते वैश्विक खतरे को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 1987 से हर वर्ष 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाने की घोषणा की थी.

तंबाकू सेवन से मुख के कैंसर(ओरल कैंसर) की सबसे बड़ी वजह बना हुआ है. वैश्विक और अपने देश-राज्य में तंबाकू के सेवन और उससे हो रहे नुकसान के आंकड़ें क्या कहते हैं. इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए ईटीवी भारत संवाददाता उपेन्द्र कुमार ने ओरल कैंसर विशेषज्ञ डॉ सचेंदर पाल सिंह से खास बातचीत की. डॉ सिंह वर्तमान में रांची में टाटा ट्रस्ट द्वारा संचालित हो रहे रांची कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में सेवा दे रहे हैं.

संवाददाता उपेंद्र कुमार की ओरल कैंसर विशेषज्ञ से खास बातचीत (ईटीवी भारत)

क्यों जरूरी है यह दिन

विश्व तंबाकू निषेध दिवस का महत्व बताते हुए डॉ सचेंदर पाल सिंह कहते हैं कि दुनियाभर में हर साल 80 लाख से ज्यादा लोग तंबाकू की वजह से होने वाली बीमारियों के कारण मरते हैं. चिंता की बात यह है कि इनमें से लगभग 11-12 लाख लोग ऐसे होते हैं, जो खुद तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं. लेकिन पैसिव स्मोकिंग (दूसरे लोगों के धूम्रपान के धुएं से प्रभावित) होते हैं.

भारत में तंबाकू की वजह से होने वाली स्वास्थ्य खतरों के जिक्र करते हुए डॉ सचेंदर पाल सिंह कहते हैं कि भारत में हर दिन करीब 3500 लोगों की मौत (हर साल लगभग 13-14 लाख मौतें) तंबाकू से जुड़ी बीमारियों के कारण होती हैं. उन्होंनें कहा कि झारखंड के लिए अलग से कैंसर को लेकर कोई आंकड़ा या डेटा उपलब्ध नहीं है. लेकिन यहां का उनका अनुभव बताता है कि बड़ी संख्या में लोग तंबाकू सेवन से कैंसर का शिकार हो रहे हैं.

सिर्फ कैंसर नहीं बल्कि कई गंभीर बीमारियां देता है तंबाकू

ईटीवी भारत से बातचीत में डॉ सचेंदर पाल सिंह कहते हैं कि तंबाकू से न सिर्फ मुख का कैंसर होता है, बल्कि फेफड़े की गंभीर बीमारी, सीओपीडी, हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, नपुंसकता, टीबी जैसी बीमारियां भी होती है. उन्होंने कहा कि टीबी के मामले 40 प्रतिशत वैसे लोगों को होता है, जो धूम्रपान करते हैं.

तंबाकू का कई रूपों में होता है इस्तेमाल

डॉ सचेंदर पाल सिंह कहते हैं लोगों की यह सोच गलत है कि कैंसर तो उन लोगों को भी होता है जो तंबाकू सेवन नहीं करते. इस पर उन्होंने कहा कि तंबाकू सेवन नहीं करने वाले लोगों को भी कैंसर हो सकता है. लेकिन उनमें इसके होने की संभावना 10 से 20 प्रतिशत ही होता है. जबकि धूम्रपान या तंबाकू सेवन करने वालों में कैंसर या अन्य खतरनाक बीमारी होने का खतरा 80-90 प्रतिशत अधिक होता है.

युवा और तंबाकू

डॉ सचेंदर पाल सिंह कहते हैं कि युवाओं और किशोरों में तंबाकू सेवन की स्थिति जानने के लिए उनके संस्थान 'रांची कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर' के द्वारा रांची के स्कूलों में कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के बच्चों में सर्वे किया. जिसमें 8 प्रतिशत तंबाकू सेवन के छात्र-छात्राएं मिले. रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई कि ज्यादातर छात्र-छात्राओं ने अपने दोस्तों के साथ संगत में पड़कर पहली बार तंबाकू सेवन किया या फिर अपने परिवार के किसी सदस्य को देखकर शुरू किया है.

महिलाओं में भी बढ़ रहा है मुख का कैंसर

ओरल कैंसर सर्जन डॉ सचेंदर पाल सिंह कहते हैं कि हमारी आधी आबादी यानी महिलाओं में भी कैंसर के मामले बढ़े हैं. वे कहते हैं कि झारखंड में ओरल कैंसर के रोगियों में 20 प्रतिशत महिलाएं होती हैं. उन्होंने कहा कि राज्य में बड़ी संख्या में महिलाएं दांत साफ करने के लिए 'गुल' का इस्तेमाल करती हैं. यह भी ओरल कैंसर का प्रमुख कारण है. इसके साथ-साथ गुटखा, खैनी और हाई सोसाइटी में सिगरेट का प्रचलन महिलाओं में बढ़ा है.

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