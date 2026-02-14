ETV Bharat / health

भारत में मोटापे को ऑफिशियली एक 'क्रोनिक बीमारी' के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, जानिए एक्सपर्ट की राय

सर्वे में कहा गया है कि अनहेल्दी डाइट, लाइफस्टाइल में बदलाव, जिसमें सुस्त लाइफस्टाइल, अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स (UPFs) का बढ़ता इस्तेमाल और एनवायर्नमेंटल फैक्टर्स शामिल हैं, मोटापा सभी उम्र के लोगों को प्रभावित कर रहा है और डायबिटीज, हार्ट डिजीज और हाइपरटेंशन जैसी NCDs का खतरा बढ़ा रहा है, जिससे शहरी और ग्रामीण दोनों तरह की आबादी पर असर पड़ रहा है.

इकोनॉमिक सर्वे के नतीजे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीताराम ने हाल ही में जो इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 पेश किया, उसमें बताया गया है कि मोटापा खतरनाक दर से बढ़ रहा है और आज यह भारत में एक बड़ी पब्लिक हेल्थ चुनौती के रूप में उभर रहा है. जो मुख्य रूप से अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों (UPF) की खपत के कारण खतरनाक दर से बढ़ रहा है. इसके साथ ही सुस्त लाइफस्टाइल और एनवायर्नमेंटल फैक्टर्स भी शामिल हैं, सर्वेक्षण में अनहेल्दी फूड पर भारी टैक्स लगाने का सुझाव दिया गया है क्योंकि यह गैर-संचारी रोगों (NCD) (डायबिटीज, हार्ट डिजीज और हाइपरटेंशन) का खतरा बढ़ा रहा है.

हमें मोटापे की रोकथाम और मैनेजमेंट, दोनों पर काम करने की जरूरत है. हम ऐसा तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हम यह नहीं पहचान लेते कि हम क्या रोकने की कोशिश कर रहे हैं और क्या मैनेज करना है. मोटापे में, सबसे पहले हमें इसे मैनेज करने और रोकने की जरूरत है. दूसरा, हमें संभावित कॉम्प्लीकेशंस को रोकने के लिए ऐसा करने की जरूरत है, डॉ. कालरा ने कहा, जो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी के ट्रेजरर और रिपोर्ट के लीड कंट्रीब्यूटर भी हैं.

मोटापा को एक बीमारी तौर पर पहचानना जरूरी ETV भारत से बात करते हुए, साउथ एशियन ओबेसिटी फोरम के वाइस प्रेसिडेंट डॉ. संजय कालरा ने कहा कि अगर हम कोई जंग या लड़ाई जीतना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले दुश्मन को पहचानना होगा. यह समझने के लिए कि दुश्मन कौन है, वे कैसे बर्ताव करते हैं, और इसके क्या नतीजे हो सकते हैं, हमें उन्हें जानना होगा. यही बात किसी भी बीमारी पर लागू होती है. अगर हम यह पहचान लेते हैं कि मोटापा एक बीमारी है, तो यह इसे रोकने और मैनेज करने की दिशा में पहला कदम होगा.

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में, मोटापे को अक्सर एक पुरानी और मुश्किल बीमारी के बजाय सिर्फ एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम माना जाता है, जो इसके असरदार इलाज और रोकथाम में एक बड़ी रुकावट है. दुनिया भर में, इसे एक हेल्थ रिस्क (जैसे, दिल की बीमारी, डायबिटीज) माना जाता है, लेकिन भारत में, इससे जुड़ा स्टिग्मा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को बढ़ाता है और इलाज में देरी करता है. यह रिपोर्ट AIIMS, दिल्ली, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर, तमिलनाडु, फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुरुग्राम, और जोथिदेव डायबिटीज रिसर्च सेंटर, त्रिवेंद्रम, केरल के एक्सपर्ट्स ने तैयार की थी.

यह ट्रेंड बताता है कि मोटापा अब कम वजन से भी बड़ी पब्लिक हेल्थ चुनौती बन गया है. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्लिनिकल ओबेसिटी की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि 12.5 मिलियन बच्चों और किशोरों में मोटापा आम है, और दुनिया भर में मोटे वयस्कों की तीसरी सबसे ज्यादा संख्या भारत में है. रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 3-4 दशकों में भारत में मोटापे की दर में बढ़ोतरी चिंताजनक है और इसके लिए मोटापे के मैनेजमेंट में बड़े बदलाव की जरूरत है.

इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार, भारत में मोटापा एक बड़ी पब्लिक हेल्थ चुनौती बन गया है, जो प्रोसेस्ड फूड के इस्तेमाल, सुस्त लाइफस्टाइल और शहरीकरण की वजह से खतरनाक दर से बढ़ रहा है. देश के हेल्थ सेक्टर के जाने-माने एक्सपर्ट्स की एक हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि भविष्य का बोझ खास तौर पर चिंताजनक है, क्योंकि 1990 से 2022 के बीच बच्चों और किशोरों (5-19 वर्ष) में मोटापे की दर में चिंताजनक वृद्धि हुई है, रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर यह दर 1.9 फीसदी से बढ़कर 8.2 फीसदी हो गई है. इस अवधि में लड़कियों में यह दर 0.1 फीसदी से बढ़कर 3.1 फीसदी और लड़कों में 0.2 फीसदी से बढ़कर 3.7 फीसदी हुई है.

भारत में मोटापे को एक बीमारी के तौर पर पहचानने की जरूरत है.

भारत सरकार के NP-NCD में मोटापे को शामिल करने की जरूरत है.

शिक्षा और लोगों में जागरूकता के साथ-साथ हेल्थकेयर सुधार पर भी जोर देने की जरूरत है.

भारत में मोटापे का फैलाव

पश्चिमी देशों की तुलना में, भारत में मोटापे से जुड़ी कोमोरबिडिटी कम BMI पर होती देखी गई हैं, और इसलिए, यह आम सहमति बनी है कि भारत में मोटापे को BMI ≥ 25 kg/m2 के रूप में डिफाइन किया जाना चाहिए (ज्यादा वजन को BMI 23–24.9 kg/m2 के रूप में कैटेगरी में रखा गया है). उस डेफिनिशन का इस्तेमाल करते हुए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च-इंडिया डायबिटीज (ICMR-INDIAB) की एक स्टडी ने अनुमान लगाया कि 2021 में, 254 मिलियन लोग जनरलाइज्ड मोटापे (BMI ≥ 25 kg/m2) से पीड़ित थे और 351 मिलियन लोग पेट के मोटापे से पीड़ित थे, जिसे पुरुषों में कमर के घेरे (WC) ≥ 90 cm और महिलाओं में ≥ 80 cm के रूप में डिफाइन किया गया है.

नतीजों में कहा गया है कि ≥ 30 kg/m2 की ग्लोबल लिमिट का इस्तेमाल करने पर भी, 2022 में दुनिया भर में ओबेसिटी के साथ जीने वाले एडल्ट्स की कुल संख्या में भारत तीसरे नंबर पर था और ओबेसिटी रेट में बढ़ोतरी चिंता की बात है, जो 1990 और 2022 के बीच महिलाओं में 1.2 प्रतिशत से बढ़कर 9.8 प्रतिशत और पुरुषों में 0.5 प्रतिशत से बढ़कर 5.4 प्रतिशत हो गई है.

ओबेसिटी रेट में काफी बढ़ोतरी होने का अनुमान है और 2050 तक अनुमानित 17.4 प्रतिशत नतीजों में कहा गया है कि भारत में अनुमान है कि 12.1 प्रतिशत महिलाएं और 12.1 प्रतिशत पुरुष मोटापे से जूझ रहे हैं. नतीजों में योगदान देने वालों में से एक, डॉ. वी मोहन के अनुसार, यह समस्या के पैमाने को दिखाता है और बताता है कि सभी भारतीयों के लिए स्वास्थ्य और सेहत का सबसे ऊंचा लेवल पाने के लिए बड़े पैमाने पर पॉलिसी सुधार क्यों जरूरी हैं.

भारत में मोटापे को ऑफिशियली एक 'क्रोनिक बीमारी' के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, जानिए एक्सपर्ट की राय (GETTY IMAGES)

भारत में मोटापे से जुड़ी बीमारियां और मौत की दर

फाइंडिंग्स में कहा गया कि 2019 में, भारत में 579,074 लोगों की मौत NCDs से हुई, जो ज्यादा वजन या मोटापे से जुड़ी थीं, जिनमें डायबिटीज, CVD, स्ट्रोक और कैंसर शामिल हैं. उसी साल इससे जुड़े पर्सन-ईयर्स (डिसेबिलिटी-एडजस्टेड लाइफ-ईयर्स) का नुकसान 21,005,319 था. मोटापा T2D और कैंसर से समय से पहले मौत के टॉप 5 रिस्क फैक्टर में से एक है (और इस्केमिक हार्ट डिज़ीज़ और स्ट्रोक के टॉप 15 में से एक है). खास तौर पर, मोटापा कोलोरेक्टल, एंडोमेट्रियल, गॉलब्लैडर, लिवर, इसोफेगल, पैंक्रियाटिक और पोस्टमेनोपॉजल ब्रेस्ट कैंसर के लिए एक रिस्क फैक्टर है. कुछ लोगों में मोटापे से जुड़े खास रिस्क भी होते हैं; उदाहरण के लिए, मोटी प्रेग्नेंट महिलाओं को जेस्टेशनल डायबिटीज और प्रेग्नेंसी के हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर जैसी बीमारियों का ज्यादा रिस्क होता है, और उनके फीटस में स्टिलबर्थ या शिशु की मौत, या जन्मजात असामान्यताओं का ज्यादा रिस्क होता है.

भारत में मोटापे का आर्थिक बोझ

नतीजों के अनुसार, 2019 में भारत में अधिक वजन और मोटापे की लागत लगभग 2.5 ट्रिलियन रुपये थी, जिसमें 199 बिलियन रुपये का सीधा मेडिकल और नॉन-मेडिकल खर्च और 2.3 ट्रिलियन रुपये का इनडायरेक्ट खर्च (एबसेंटीजम, प्रेजेंटीजम और प्रीमैच्योर डेथ से जुड़ा) शामिल है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GDP) का 1.02 प्रतिशत है. इसमें कहा गया है कि 2060 तक, लागत बढ़कर 72 ट्रिलियन रुपये (3.7 ट्रिलियन रुपये सीधा और 68 ट्रिलियन रुपये इनडायरेक्ट, जिसमें ज्यादातर प्रीमैच्योर डेथ शामिल है) तक पहुंचने का अनुमान है, जो 29 गुना बढ़ोतरी और भारत की GDP का 2.47 प्रतिशत है.

भारत में मोटापे की चुनौती

नतीजों से पता चला कि भारत में, आम जनता, पॉलिसी बनाने वाले और मुख्य हेल्थकेयर स्टेकहोल्डर अक्सर मोटापे को बीमारी के बजाय एक लाइफस्टाइल कंडीशन के रूप में देखते हैं, और इसकी बीमारी की स्थिति को बड़े पैमाने पर इंटरनेशनल पहचान मिलने के बावजूद, हेल्थकेयर प्रोफेशनल (HCP) के दखल की कोई जरूरत नहीं है. नतीजों में कहा गया कि भारत में मोटापे से परेशान लोग अक्सर मोटापा और वजन कम होने को अपनी पर्सनल कमजोरी मानते हैं, जिसके लिए वे पूरी तरह से जिम्मेदार हैं. यह सामाजिक भेदभाव और बेइज्जती से जुड़ा है, HCPs से मदद लेने में रुकावट डालता है और देश में लंबे समय से चली आ रही गरीबी से जुड़े सोशियो-इकोनॉमिक कारणों से और भी मुश्किल हो जाता है.

इसके अलावा इसमें कहा गया कि कुछ साउथ एशियन कम्युनिटी में, ज्यादा वजन को मेडिकल चिंता के बजाय खुशहाली की निशानी माना जा सकता है, इसके अलावा, नतीजों से पता चला है कि कई HCPs मोटापे को बीमारी नहीं मानते, जिससे देखभाल में रुकावट आती है, जिसमें सही इलाज शुरू करना भी शामिल है. हालांकि यह सच है कि अनहेल्दी डाइट और फिजिकल इनएक्टिविटी मोटापे की महामारी में योगदान करते हैं, लेकिन इसमें शामिल कारण ज्यादा खाने या एक्सरसाइज की कमी जैसे सिंपल लाइफस्टाइल से जुड़े कारणों से कहीं ज्यादा अलग-अलग होते हैं.

भारत में मोटापे के बोझ से निपटना

नतीजों के अनुसार, मोटापे से जुड़े बढ़ते सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी बोझ को देखते हुए, यह पक्का करना जरूरी है कि इससे जूझ रहे लोगों को सही मैनेजमेंट मिले. भारत में मोटापे की महामारी से निपटने के लिए, सरकार और आम लोगों को बदलाव लाने वाले और बड़े पॉलिसी बदलावों के साथ-साथ ज्यादा जागरूकता की जरूरत है. इसकी शुरुआत भारत में मोटापे को एक बीमारी के तौर पर पहचानने और इसे भारत सरकार के NP-NCD में शामिल करने से होनी चाहिए. मोटापे में बदलाव लाने के लिए स्टैंडर्ड गाइडलाइंस बहुत जरूरी होंगी, खासकर यह देखते हुए कि इसमें कई स्टेकहोल्डर शामिल हैं. रोकथाम और मैनेजमेंट डेटा पर आधारित और सबूतों पर आधारित होना चाहिए, मोटापे की सामाजिक लागत पर डेटा इकट्ठा करने के संबंध में रिसर्च कम्युनिटी को और ज्यादा तालमेल की जरूरत है.

WHO, USA, कनाडा, जापान और ज्यादातर यूरोपीय देशों के साथ, यह मानता है कि मोटापा एक बीमारी है और उसने मोटापे के बोझ से निपटने के लिए फ्रेमवर्क बनाए हैं या बना रहा है. रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत को उनके उदाहरण पर चलने की जरूरत है और मोटापे को एक पुरानी, ​​मुश्किल बीमारी के तौर पर पहचानना, इसे भारत के NP-NCD प्लान में शामिल करने का पहला कदम है. रिपोर्ट के मुताबिक, एजुकेशन और पब्लिक अवेयरनेस के साथ-साथ हेल्थकेयर रिफॉर्म दो और जरूरी फैक्टर हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है.

भारत में बड़े पॉलिसी बदलाव की जरूरत

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में मोटापे की समस्या को कंट्रोल करने और आगे बढ़ाने के लिए, एजुकेशन और पब्लिक हेल्थ कैंपेन जरूरी होंगे ताकि हर कोई मोटापे के बोझ और मुश्किलों को समझ सके. एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि भारत में बड़े पॉलिसी बदलावों की जरूरत है ताकि यह पक्का हो सके कि मोटापे को ठीक से मैनेज किया जाए, पूरी आबादी की हेल्थ बेहतर हो, और आर्थिक बोझ और हेल्थकेयर का इस्तेमाल कम हो.

इसमें कहा गया है कि स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस और एल्गोरिदम यह पक्का करेंगे कि मोटापे से परेशान लोगों को सबसे अप-टू-डेट और लगातार सपोर्ट मिले. आखिर में, मोटापे के बोझ को हेल्थकेयर और पॉलिसी स्टेकहोल्डर्स के बीच मिलकर काम करने से ही हल किया जा सकता है, जिसमें सभी लेवल पर जरूरी रिसोर्स कमिटमेंट हों. डॉ. कालरा के अनुसार, मोटापे को एक बीमारी के तौर पर पहचानने का असर पॉलिसी और प्लानिंग लेवल पर पड़ेगा.

मोटापे को रोकना और मैनेज करना जरूरी

रिपोर्ट के मुख्य योगदानकर्ता डॉ. कालरा का कहना है कि हमारे नेता, पॉलिसी बनाने वाले और प्लानर इस बीमारी को मैनेज करने के लिए स्ट्रेटेजी बना पाएंगे. डॉक्टर मोटापे को रोकने और मैनेज करने के लिए सर्विस दे पाएंगे. अगर भारत में मोटापे को एक बीमारी के तौर पर पहचाना जाता है, तो मेडिसिन डिपार्टमेंट, एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट और शायद सर्जरी डिपार्टमेंट में भी ओबेसिटी क्लीनिक खुलेंगे. हमें सिर्फ डॉक्टरों से ज्यादा की जरूरत है; हमें मोटापे से लड़ने के लिए पैरामेडिकल स्टाफ की भी जरूरत है और हमारे पास न्यूट्रिशन, फिजियोथेरेपी और साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में ओबेसिटी केयर के स्पेशलिस्ट लोग होंगे.

डॉ. कालरा ने कहा किलोगों को यह जानने की जरूरत है कि हम किससे लड़ रहे हैं और क्यों लड़ रहे हैं. अगर हम ओबेसिटी को बीमारी मानते हैं और अगर हम सही डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया शेयर कर सकते हैं तो लोगों को पता चलेगा कि अच्छी हेल्थ क्या है.

(डिस्क्लेमर- यहां दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल जानकारी के लिए है. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन निर्देशों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)