मोटापा और गलत खानपान बढ़ा रहा है लोगों में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा, जानिए इस जानलेवा बीमारी से कैसे बचें
'ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता माह' 1 से 31 अक्टूबर तक मनाया जाता है. इस रिपोर्ट में जानें कि किन आदतों में बदलाव करके ब्रेस्ट कैंसर के...
Published : October 21, 2026 at 1:00 PM IST
दुनिया भर में लाखों लोग ब्रेस्ट कैंसर से प्रभावित हैं, इसमें न केवल महिलाएं, बल्कि पुरुष भी शामिल हैं. समय पर जांच न हो पाना और जागरूकता की कमी जैसे फैक्टर्स इस खतरे को बढ़ाते हैं. हालांकि, 'ब्रेस्ट कैंसर रिसर्च फाउंडेशन' की एक रिपोर्ट के अनुसार, लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करके ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को कम किया जा सकता है.
कई स्टडी में यह पाया गया है कि ब्रेस्ट कैंसर के लगभग 30 प्रतिशत मामले सीधे तौर पर हमारी उन आदतों से जुड़े होते हैं, जिन्हें हम बदल सकते हैं. हालांकि कुछ फैक्टर्स, जैसे जेनेटिक्स, पारिवारिक इतिहास और उम्र, हमारे कंट्रोल में नहीं होता हैं, लेकिन विशेषज्ञों का सुझाव है कि अपनी दिनचर्या में कुछ खास बदलाव करके इस जानलेवा बीमारी के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है.'ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता माह' के अवसर पर, आइए उन आदतों के बारे में जानें जो इस खतरे को कम करने में मदद कर सकती हैं...
इन आदतों को अपनाकर ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को काफी हद तक कम किया जा सकता है...
हेल्दी वजन: मेडलाइन प्लस के अनुसार, विशेषज्ञों का कहना है कि महिलाओं और पुरुषों दोनों को ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को कम करने के लिए हेल्दी वजन बनाए रखना चाहिए. क्योंकि, ज्यादा वजन न केवल शरीर के आकार को बदलता है, बल्कि शरीर के अंदर हार्मोन और कोशिकाओं के कार्य को भी प्रभावित करता है, जिससे स्तन कैंसर हो सकता है. जिन महिलाओं का वजन ज्यादा होता है या जो मोटापे से ग्रस्त होती हैं, खासकर मेनोपॉज के बाद उनमें ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है. इस संदर्भ में विशेषज्ञों के द्वारा कहा गया है कि यदि 50 वर्ष से अधिक उम्र की ऐसी महिलाएं, जिनका मेनोपॉज का दौर पूरा हो चुका है, अपना वजन कम से कम 10 पाउंड घटा लेती हैं, तो भविष्य में उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा 25 से 30 प्रतिशत तक कम हो जाएगा.
प्रोसेस्ड फूड का सेवन कम करें: आज कई लोग अलग-अलग कारणों से रेड मीट और प्रोसेस्ड फूड का बहुत अधिक सेवन कर रहे हैं. हालांकि, कुछ शोध बताते हैं कि रेड मीट, जानवरों की चर्बी और बेकरी के कुछ उत्पादों में पाए जाने वाले केमिकल कैंसर का कारण बन सकते हैं. इसलिए, सलाह दी जाती है कि मीट का सेवन कम करें और इसकी जगह अपने आहार में पौधों से मिलने वाले प्रोटीन (जैसे दालें और फलियां), नट्स (जैसे काजू और बादाम) और क्विनोआ को शामिल करें.
फल, सब्जियां और साबुत अनाज खाएं: cancer.gov के अनुसार, जो महिलाएं अपने आहार में कम सब्जियां और फल लेती हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा अधिक होता है, जिसमें एस्ट्रोजन रिसेप्टर (ER)-नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर भी शामिल है. इस खतरे को कम करने के लिए, अपने आहार में क्रूसिफेरस सब्जियां, जैसे ब्रोकली, पत्ता गोभी और फूलगोभी के साथ-साथ पालक और लेट्यूस जैसी हरी सब्जियां शामिल करने की सलाह दी जाती है. यह भी सुझाव दिया गया है कि कम उम्र से ही फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करने से आगे चलकर जीवन में ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा कम हो सकता है.
पर्याप्त नींद लें: विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार देर से सोने या महीनों तक नाइट शिफ्ट में काम करने से ब्रेस्ट कैंसर का खतरा हो सकता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक के बिगड़ने से पूरे शारीरिक तंत्र को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और कैंसर ट्यूमर के बढ़ने की संभावना बढ़ सकती है. विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि स्तनों में दूध बनाने वाली कोशिकाएं इस तरह की गड़बड़ी के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं, जिससे ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है.
शराब पीने से बचें: ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को कम करने के लिए विशेषज्ञ शराब छोड़ने की सलाह देते हैं. शराब वैज्ञानिक रूप से एक कार्सिनोजेन (कैंसर पैदा करने वाला पदार्थ) साबित हो चुकी है. यह न केवल रक्तप्रवाह में एस्ट्रोजन के स्तर को बढ़ाती है, बल्कि शरीर की कोशिकाओं के भीतर मौजूद DNA को भी सीधे नुकसान पहुंचाती है. शराब का सेवन करने वाले पुरुषों और महिलाओं, दोनों में ही ब्रेस्ट कैंसर का खतरा अधिक होता है. इसलिए, शराब का सेवन सीमित रखने या इससे पूरी तरह परहेज करने की सलाह दी जाती है.
स्मोकिंग न करें: WHO को कहना है कि विशेषज्ञों का कहना है कि स्मोकिंग न केवल फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को भी बढ़ाता है. सिगरेट के धुएं में मौजूद जहरीले रसायनों का ब्रेस्ट टिश्यू पर बहुत बुरा असर पड़ता है. कई अध्ययनों से पता चला है कि स्मोकिंग करने से न केवल ब्रेस्ट कैंसर, बल्कि कई अन्य प्रकार के कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है. इसलिए, इस आदत को जल्द से जल्द छोड़ देने की सख्त सलाह दी जाती है.
रोजाना व्यायाम जरूरी है: विशेषज्ञों का कहना है कि ब्रेस्ट कैंसर की रोकथाम में व्यायाम एक अहम भूमिका निभाता है. उनका मानना है कि खास तौर पर कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग व्यायाम शरीर में हार्मोनल संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं. कई शोधों में यह पाया गया है कि रोजाना कम से कम 30 मिनट तक पैदल चलना, दौड़ना, बागवानी करना या टेनिस खेलना जैसे काम न केवल वजन को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं, बल्कि कैंसर के खतरे को भी कम करते हैं.
ब्रेस्टफीडिंग: विशेषज्ञों का मानना है कि ब्रेस्टफीडिंग कराने से कैंसर का खतरा कम हो सकता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि स्तनपान कराने से महिलाओं में मासिक धर्म चक्रों की संख्या कम हो जाती है, जिससे शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन का प्रभाव भी कम हो जाता है. इस तरह, यह ब्रेस्ट कैंसर से बचाव में मदद करता है.
हार्मोनल दवाओं का इस्तेमाल सीमित रखें: विशेषज्ञों का सुझाव है कि गर्भनिरोधक गोलियों या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी (जो अक्सर मेनोपॉज के बाद होने वाले लक्षणों को कम करने के लिए ली जाती हैं) का इस्तेमाल ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को बढ़ा सकता है. इसलिए, आम तौर पर इनसे बचना ही बेहतर होता है.
हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह खतरा हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता है. कई महिलाओं के मामले में, इन उपचारों से मिलने वाले फायदे, इनके जोखिमों से कहीं ज्यादा हो सकते हैं. इसलिए, अपनी स्वास्थ्य संबंधी हिस्ट्री और जीवनशैली को ध्यान में रखते हुए, ऐसी दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, इस बारे में अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें.
पारिवारिक इतिहास: विशेषज्ञों का कहना है कि BRCA1 और BRCA2 जैसे जीन, जो स्तन कैंसर का कारण बनते हैं, माता-पिता दोनों से विरासत में मिल सकते हैं. इसलिए, यह जानना जरूरी है कि माता और पिता दोनों के परिवार में, यानी नानी और मौसी के परिवार में, कैंसर का इतिहास रहा है या नहीं. इसके आधार पर, स्तन कैंसर के जोखिम को कम किया जा सकता है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)