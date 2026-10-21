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मोटापा और गलत खानपान बढ़ा रहा है लोगों में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा, जानिए इस जानलेवा बीमारी से कैसे बचें

मोटापा और गलत खानपान बढ़ा रहा है लोगों में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा, जानिए इस जानलेवा बीमारी से कैसे बचें ( GETTY IMAGES )

दुनिया भर में लाखों लोग ब्रेस्ट कैंसर से प्रभावित हैं, इसमें न केवल महिलाएं, बल्कि पुरुष भी शामिल हैं. समय पर जांच न हो पाना और जागरूकता की कमी जैसे फैक्टर्स इस खतरे को बढ़ाते हैं. हालांकि, 'ब्रेस्ट कैंसर रिसर्च फाउंडेशन' की एक रिपोर्ट के अनुसार, लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करके ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को कम किया जा सकता है.

कई स्टडी में यह पाया गया है कि ब्रेस्ट कैंसर के लगभग 30 प्रतिशत मामले सीधे तौर पर हमारी उन आदतों से जुड़े होते हैं, जिन्हें हम बदल सकते हैं. हालांकि कुछ फैक्टर्स, जैसे जेनेटिक्स, पारिवारिक इतिहास और उम्र, हमारे कंट्रोल में नहीं होता हैं, लेकिन विशेषज्ञों का सुझाव है कि अपनी दिनचर्या में कुछ खास बदलाव करके इस जानलेवा बीमारी के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है.'ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता माह' के अवसर पर, आइए उन आदतों के बारे में जानें जो इस खतरे को कम करने में मदद कर सकती हैं...