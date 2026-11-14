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देश में तेजी से बढ़ रहे डायबिटीज के मरीज, 2050 तक 'डायबिटीज कैपिटल' बनने की आशंका

भारत में डायबिटीज के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: भारत में डायबिटीज के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. बदलती जीवनशैली, शारीरिक गतिविधियों में कमी, खानपान की आदतें और मोटापा इस बीमारी के प्रमुख कारण बन रहे हैं. स्थिति यह है कि डायबिटीज के मरीजों की संख्या के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है.

विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगर यही रफ्तार जारी रही तो वर्ष 2050 तक भारत दुनिया की डायबिटीज कैपिटल बन सकता है. फिलहाल देश में करीब 9 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं, जबकि आने वाले वर्षों में यह संख्या बढ़कर 15 से 16 करोड़ तक पहुंचने की आशंका है. ऐसे में समय रहते बीमारी की पहचान और उपचार बेहद जरूरी है.