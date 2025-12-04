ETV Bharat / health

तेजी से फैल रहा है नोरोवायरस, जानें इस बीमारी के लक्षण और किसे होता है खतरा

तेजी से फैल रहा है नोरोवायरस, जानें इस बीमारी के लक्षण और किसे होता है खतरा ( IANS )

तेजी से फैल रहा है नोरोवायरस, जानें इस बीमारी के लक्षण और किसे होता है खतरा (GETTY IMAGES)

सर्दियों में नोरोवायरस का खतरा किसे होता है? CDC का कहना है कि नोरोवायरस किसी को भी हो सकता है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा खतरा 65 साल से अधिक उम्र के लोगों, छोटे बच्चों और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों को होता है. क्योंकि वायरस के कई स्ट्रेन मौजूद हैं, इसलिए लोग एक से ज्यादा बार भी बीमार पड़ सकते हैं. जेनेटिक्स भी इस बात पर असर डाल सकते हैं कि किसी को यह होने की कितनी संभावना है.

नोरोवायरस के लक्षण साइंटिफिक अमेरिकन के अनुसार, हर साल लगभग 20 मिलियन लोग नोरोवायरस से संक्रमित होते हैं. यह आम "पेट के कीड़े" या "पेट के फ्लू" से अलग है और इसका इन्फ्लूएंजा वायरस से कोई संबंध नहीं है. यह लोगों में उल्टी और दस्त का सबसे आम कारण है. लक्षण आमतौर पर संपर्क में आने के 12 से 48 घंटे बाद दिखाई देते हैं और इनमें अक्सर ये शामिल होते हैं...

तेजी से फैल रहा है नोरोवायरस, जानें इस बीमारी के लक्षण और किसे होता है खतरा (ETV Bharat)

नोरोवायरस क्या है? सर्दियों में उल्टी होने वाली बीमारी को नोरोवायरस कहते हैं. CDC के अनुसार, नोरोवायरस एक आम और बहुत ज्यादा फैलने वाला इन्फेक्शन है जिससे उल्टी और दस्त होते हैं. इसके लक्षण पेट के फ्लू जैसे ही होते हैं, लेकिन इसका कारण अलग होता है. नोरोवायरस से बहुत ज्यादा उल्टी और दस्त होते हैं क्योंकि यह पेट और आंतों में जलन पैदा करता है. इसीलिए इसे आम तौर पर "बहुत ज्यादा उल्टी होने वाली बीमारी" कहा जाता है.

स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार, लुइसियाना, मिशिगन और इंडियाना जैसे राज्यों में गंदे पानी में वायरस का लेवल लगभग 69 फीसदी तक बढ़ गया है. बता दें, यह वायरस किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति की उल्टी या मल के जरिए भी दूसरे व्यक्ति में फैलता है. इस खबर में जानिए इस बीमारी और इसके लक्षणों के बारे में...

पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में नोरोवायरस इन्फेक्शन में अचानक और तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है. नोरोवायरस इन्फेक्शन, जिसे अक्सर "विंटर वोमिटिंग डिजीज" कहा जाता है, सर्दियों की शुरुआत के साथ आम होता जा रहा है, जिससे चिंता बढ़ रही है. सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) के डेटा से पता चलता है कि हाल के हफ्तों में नोरोवायरस के लिए टेस्ट करने वाले पॉजिटिव मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई है, यह आंकड़ा अगस्त में सात परसेंट से बढ़कर नवंबर के बीच तक 14 परसेंट तक हो गई है. यह बढ़ोतरी उम्मीद से पहले हुई है और ऐसे समय में हुई है जब COVID-19, काली खांसी और सीजनल फ्यू के मामले भी बढ़ रहे हैं.

सर्दियों में नोरोवायरस कैसे फैलता है?

हेल्थ अधिकारियों के अनुसार, नोरोवायरस इन्फेक्शन कई तरीकों से हो सकता है, वे इस बीमारी को बहुत ज्यादा फैलने वाला बताते हैं. यह बूंदों, इन्फेक्टेड सतहों या बिना सुरक्षा वाले खाने से तेजी से फैलता है. इनमें ...

वायरस से इन्फेक्टेड किसी व्यक्ति के पास रहना

इन्फेक्टेड सतहों को छूना और फिर अपने मुंह या नाक को छूना

खराब खाना या ड्रिंक्स खाना या पानी पीना शामिल हैं

सिनसिनाटी के एक डॉक्टर रॉबिन चैटमैन ने अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन को बताया कि नोरोवायरस एक ह्यूमन वायरस है जो आमतौर पर मल-मुंह के रास्ते फैलता है. इसका मतलब है कि वायरस रोजाना के कामों के दौरान गंदे हाथों से मुंह में जा सकता है. AMA का कहना है कि यह सतहों पर कई दिनों या हफ्तों तक रह सकता है और नर्सिंग होम, चाइल्ड केयर सेंटर और क्रूज शिप जैसी भीड़-भाड़ वाली जगहों पर तेजी से फैलता है.

नोरोवायरस अमेरिका में खाने से होने वाली बीमारी का मुख्य कारण है. यह वायरस आमतौर पर तब फैलता है जब वायरस से इन्फेक्टेड कोई व्यक्ति किसी और को खाना परोसने से पहले उसे छूता है. कभी-कभी, कुछ खाने की चीजें, जैसे ऑयस्टर और दूसरे सी-फूड, नैचुरली नोरोवायरस से इन्फेक्टेड हो जाते हैं.

US में नोरोवायरस के मामले क्यों बढ़ रहे हैं?

अमेरिका में नोरोवायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं,पिछले हफ्ते 2,700 टेस्ट किए गए, जिनमें 380 पॉजिटिव मामले मिले. वेस्टवॉटर डेटा के मुताबिक, वेस्टवॉटर डिस्चार्ज में 69 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. हर साल, 100,000 लोग अस्पताल में भर्ती होते हैं और 900 की मौत हो जाती है. 2025 में यह बढ़ोतरी एक बड़ी चिंता की बात है.

CDC के अनुसार, नोरोवायरस “आउटब्रेक” तब होता है जब दो या दो से ज्यादा एक जैसी बीमारियां एक ही सस्पेक्टेड या कन्फर्म्ड सोर्स से शुरू होती हैं. एवरीडे हेल्थ की रिपोर्ट है कि मामलों में मौजूदा बढ़ोतरी का कारण एक नया नोरोवायरस स्ट्रेन (GII.17) हो सकता है. कई सालों तक, ज्यादातर इन्फेक्शन स्ट्रेन GII.4 से जुड़े थे. लेकिन अब, नया स्ट्रेन, GII.17, हावी हो गया है, जो 2024–2025 सीजन के दौरान लगभग 75 प्रतिशत मामलों के लिए जिम्मेदार है.

तेजी से फैल रहा है नोरोवायरस, जानें इस बीमारी के लक्षण और किसे होता है खतरा (ETV Bharat)

नोरोवायरस के कितने प्रकार होते हैं?

नोरोवायरस के कई अलग-अलग स्ट्रेन होते हैं. यह कैलिसिविरिडे वायरस फैमिली का सदस्य है, जो आपके पेट और आंतों में सूजन (गैस्ट्रोएंटेराइटिस) पैदा करता है. इस फैमिली में 10 ग्रुप होते हैं जिनमें 48 टाइप होते हैं. सबसे आम टाइप GII.4 है.

अगर आप नोरोवायरस से बीमार हो जाएं तो क्या करें?

क्लीवलैंड क्लिनिक बताता है कि नोरोवायरस का कोई खास इलाज नहीं है. इस इन्फेक्शन का इलाज आपके लक्षणों से राहत दिलाने पर फोकस करता है, जो एक से तीन दिनों में ठीक हो जाना चाहिए. इन्फेक्शन को अपना कोर्स पूरा करने की जरूरत होती है. जैसे कि अच्छी तरह हाइड्रेटेड रहना, आराम करना और हल्का, आसानी से पचने वाला खाना चुनना लक्षणों को कम करने में मदद कर सकता है. अगर आप लिक्विड नहीं पी पा रहे हैं या आपके लक्षण तीन दिनों से ज्यादा रहते हैं, तो मेडिकल मदद लें. वायरस को फैलने से रोकने के लिए, CDC सलाह देता है कि लक्षण बंद होने के कम से कम 48 घंटे बाद तक खाना बनाने या दूसरों की देखभाल करने से बचें.

क्या नोरोवायरस से बचा जा सकता है?

नोरोवायरस होने का खतरा कम करने के लिए आप कुछ सावधानियां बरत सकते हैं:

अपने हाथों को बार-बार साबुन और पानी से धोएं.

खाने से पहले अपना खाना (फल और सब्जियां) धोएं।

अपना खाना अच्छी तरह पकाएं (खासकर सीफूड या शेलफिश) या सही तापमान (कम से कम 145 डिग्री फारेनहाइट, या 62.77 डिग्री सेल्सियस) पर पकाएं.

जिन लोगों को नोरोवायरस इंफेक्शन है, उनके संपर्क में आने से बचें.

बार-बार छुई जाने वाली सतहों और चीजों को साफ और सैनिटाइज करें.

अपने कपड़े अच्छी तरह धोएं, खासकर अगर वे गंदे हों.

हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने से नोरोवायरस के कण उतने असरदार तरीके से नहीं मरते जितने साबुन और गर्म पानी से हाथ धोने से मरते हैं. अगर आपको नोरोवायरस इंफेक्शन है, तो आपको खाना नहीं बनाना चाहिए या दूसरों की देखभाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे इंफेक्शन फैलने का खतरा रहता है.

(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सलाह सिर्फ आपकी आम जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडी, मेडिकल और हेल्थ प्रोफेशनल सलाह के आधार पर देते हैं. इस तरीके या प्रोसीजर को अपनाने से पहले आपको डिटेल्स पढ़नी चाहिए और अपने पर्सनल डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.)