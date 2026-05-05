कितनी भी पौष्टिक क्यों न हों, फिर भी इन मछलियों को खाने की कभी न करें गलती, एक्सपर्ट ने बताया कारण
मछलियां बेहद स्वादिष्ट और पौष्टिक होती हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि हमें कुछ खास प्रकार की मछलियों से बचना चाहिए, जानिए यहां...
Published : May 5, 2026 at 1:21 PM IST
मछली हाई-क्वालिटी प्रोटीन का एक बहुत अच्छा और पौष्टिक सोर्स है. सैल्मन, टूना और सार्डिन जैसी ऑयली मछलियों में ओमेगा-3 फैटी एसिड (EPA और DHA) भरपूर होता है, जो दिल को हेल्दी रखने, सूजन कम करने और दिमाग के काम को बेहतर बनाने में मदद करता है. दिल की बीमारी का खतरा कम करने के लिए हफ्ते में कम से कम दो बार मछली खाना फायदेमंद होता है. लेकिन फिर सस्टेनेबल सीफूड चुनना वाकई एक मुश्किल काम हो सकता है. यह समझना कि कौन-सा सीफूड आपकी सेहत और पर्यावरण के लिए सबसे अच्छा है, इसमें समय और मेहनत लग सकती है.
महासागरों में ज्यादा मछली पकड़ने और इंडस्ट्रियल प्रदूषण की वजह से मछलियों का स्टॉक तेजी से कम हो रहा है और वे जहरीले रसायनों (जैसे पारा) से दूषित हो रही हैं कि. ऐसे में, ऐसी मछली ढूंढ़ना जो खाने के लिए सुरक्षित भी हो और टिकाऊ भी, एक चुनौती बन गया है. मछलियों की कुछ प्रजातियों का इतना ज्यादा शिकार किया गया है कि उनकी आबादी लगभग खत्म हो गई है. ज्यादा मछली पकड़ने से समुद्र का बैलेंस बिगड़ रहा है. इसी को ध्यान में रखते हुए, आज की रिपोर्ट में हम यह जानेंगे कि हमें किन-किन प्रकार की मछलियों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए
मछलियों की सूची दी गई है जिनसे आपको बचना चाहिए
- शार्क- शार्क मछली को हिंदी में हागर भी कहा जाता है. इसका का सेवन सेहत और पर्यावरण के लिए नुकसानदायक माना जाता है, इसलिए इसे खाने से बचना चाहिए. क्योंकि शार्क समुद्री फ़ूड चेन में सबसे बड़े शिकारी होते हैं, इसलिए वे अपने शिकार से बहुत ज़्यादा मात्रा में मरकरी और दूसरे टॉक्सिन जमा कर लेते हैं. यह मरकरी इंसान के नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे यह इंसानों के खाने के लिए सुरक्षित नहीं रह जाता. इसके अलावा, ज्यादातर शार्क की प्रजातियां, जिनका विकास बहुत धीमा है और जिनके बच्चे बहुत कम होते हैं, अब गंभीर रूप से खत्म होने की कगार पर हैं. उनकी संख्या में कमी का एक कारण एशियाई खाने में शार्क के पंखों की भारी मांग है, दूसरा कारण यह है कि हजारों मछुआरे अक्सर मछली पकड़ने के दौरान गलती से शार्क पकड़ लेते हैं, और टूना और स्वोर्डफिश पकड़ने वाले मछुआरे उन्हें बेकार समझकर फेंक देते हैं.
- किंग मैकेरल (सुरमई मछली)- जिसे हिंदी में सुरमई मछली कहा जाता है. इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड और विटामिन (B12 भरपूर होता है, जो दिल और दिमाग के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं. हालांकि, इसकी कुछ खास किस्में मरकरी के ज्यादा लेवल की वजह से सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं. यही कारण है कि US Food and Drug Administration (FDA) महिलाओं और बच्चों को इसका सेवन पूरी तरह से न करने की सलाह देता है. विशेषज्ञों का कहना है कि स्पेनिश मैकेरल खाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इसमें भी पारे का स्तर काफी अधिक पाया गया है. दूसरी ओर, अटलांटिक मैकेरल में ओमेगा-3 की मात्रा अधिक होती है और पारे का स्तर कम होता है. हेल्थ और एनवायरनमेंट-फ्रेंडलीनेस (सस्टेनेबिलिटी) के मामले में इसे एक बढ़िया ऑप्शन माना जाता है.
- अटलांटिक कॉड- अटलांटिक कॉड को हिंदी में भी मुख्य रूप से 'कॉड मछली' के नाम से ही जाना जाता है. यह एक ऐसी प्रजाति है जिसने कैरिबियन सागर के शुरुआती उपनिवेशीकरण और 'नई दुनिया' (अमेरिका) के बसाव के दौरान आबादी को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई थी. इसके बावजूद, अटलांटिक कॉड का सेवन न करने या कम करने के मुख्य कारणों में अत्यधिक मछली पकड़ने के कारण इसकी आबादी में आई भारी गिरावट, इसकी निरंतरता (सस्टेनेबिलिटी) से जुड़ी चिंताएं और इसमें परजीवियों की संभावित मौजूदगी शामिल हैं. हालांकि यह पौष्टिक होती है, लेकिन यह प्रजाति इस समय विलुप्त होने की कगार पर खड़ी है.
- स्वोर्डफिश- हिंदी में मुख्य रूप से तलवार मछली या तेगा मछली कहा जाता है. टूना मछली की तरह, स्वोर्डफिश में भी मरकरी ज्यादा होता है. मरकरी के साइड इफ़ेक्ट बहुत खतरनाक हो सकते हैं, खासकर गर्भ में पल रहे बच्चे (फीटस) के विकास पर. बड़ों के दिल पर भी इसका बुरा असर पड़ता है. जिससे हाई ब्लड प्रेशर (हाइपरटेंशन) और हार्ट अटैक (दिल के दौरे) का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को इस मछली का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जबकि पुरुष महीने में एक बार इसका सेवन कर सकते हैं.
- टूना- टूना मछली को हिंदी में ट्यूना मछली कहा जाता है. टूना सुशी और साशिमी में सबसे पॉपुलर मछली है, लेकिन असल में, मरकरी के संपर्क में आने का खतरा सबसे बड़ी चिंता है. इसलिए, इससे बचना ही सबसे अच्छा है. अटलांटिक ब्लूफिन टूना एक ऐसी किस्म है जिससे कई कारणों से बचना चाहिए. अटलांटिक ब्लूफिन टूना जैसी टूना का बहुत ज्यादा शिकार किया जाता है और वे खत्म होने की कगार पर हैं. आबादी कम होने और खत्म होने के खतरे के अलावा, टूना एक बड़ी शिकारी मछली भी है जिसमें मरकरी का लेवल ज्यादा होता है.
- इम्पोर्टेड कैटफिश- बाहर से लाई गई कैटफिश (खासकर थाई मांगुर) सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है क्योंकि इसमें लेड और आर्सेनिक जैसे हेवी मेटल्स ज्यादा होते हैं, जिनसे कैंसर हो सकता है. इसे तेजी से बढ़ाने के लिए नुकसानदायक केमिकल्स और एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, और यह गंदे पानी में भी अच्छी तरह पनपती है. एक स्टडी में पाया गया कि 70-80 फीसदी पंगेसियस मछलियां विब्रियो बैक्टीरिया से इंफेक्टेड होती हैं, जो शेलफिश पॉइजनिंग के सबसे बड़े कारणों में से एक है जिससे डायरिया, पेट दर्द, उल्टी, बुखार और स्किन की बीमारी होती है. विब्रियो बैक्टीरिया की वजह से देश में हर साल 80,000 बीमारियां होती हैं और 100 लोगों की मौत होती है.
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