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कितनी भी पौष्टिक क्यों न हों, फिर भी इन मछलियों को खाने की कभी न करें गलती, एक्सपर्ट ने बताया कारण

मछली हाई-क्वालिटी प्रोटीन का एक बहुत अच्छा और पौष्टिक सोर्स है. सैल्मन, टूना और सार्डिन जैसी ऑयली मछलियों में ओमेगा-3 फैटी एसिड (EPA और DHA) भरपूर होता है, जो दिल को हेल्दी रखने, सूजन कम करने और दिमाग के काम को बेहतर बनाने में मदद करता है. दिल की बीमारी का खतरा कम करने के लिए हफ्ते में कम से कम दो बार मछली खाना फायदेमंद होता है. लेकिन फिर सस्टेनेबल सीफूड चुनना वाकई एक मुश्किल काम हो सकता है. यह समझना कि कौन-सा सीफूड आपकी सेहत और पर्यावरण के लिए सबसे अच्छा है, इसमें समय और मेहनत लग सकती है.

महासागरों में ज्यादा मछली पकड़ने और इंडस्ट्रियल प्रदूषण की वजह से मछलियों का स्टॉक तेजी से कम हो रहा है और वे जहरीले रसायनों (जैसे पारा) से दूषित हो रही हैं कि. ऐसे में, ऐसी मछली ढूंढ़ना जो खाने के लिए सुरक्षित भी हो और टिकाऊ भी, एक चुनौती बन गया है. मछलियों की कुछ प्रजातियों का इतना ज्यादा शिकार किया गया है कि उनकी आबादी लगभग खत्म हो गई है. ज्यादा मछली पकड़ने से समुद्र का बैलेंस बिगड़ रहा है. इसी को ध्यान में रखते हुए, आज की रिपोर्ट में हम यह जानेंगे कि हमें किन-किन प्रकार की मछलियों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए