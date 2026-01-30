ETV Bharat / health

ताड़ी पीना पड़ सकता है महंगा, भारत में ताड़ के पेड़ों से रस निकालने के कारण फैलता है निपाह वायरस: NCDC

निपाह वायरस का इंसानों से इंसानों में फैलना एक गंभीर चुनौती है, खासकर भारत और बांग्लादेश जैसे देशों में, इसके फैलने का मुख्य कारण है...

Nipah virus infections in India coincide with palm date sap collection times: NCDC
ताड़ी पीना पड़ सकता है महंगा, भारत में ताड़ के पेड़ों से रस निकालने के कारण फैलता है निपाह वायरस:NCDC
By ETV Bharat Health Team

Published : January 30, 2026 at 7:44 PM IST

7 Min Read
नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (NCDC) ने बताया है कि भारत और बांग्लादेश में निपाह वायरस के ज्यादातर इन्फेक्शन ताड़ के पेड़ों से रस निकालने की प्रक्रिया के दौरान होते हैं. NCDC ने अपने लेटेस्ट CD अलर्ट में कहा कि बांग्लादेश और भारत में, ज्यादातर इन्फेक्शन ताड़ के पेड़ से रस निकालने के प्रक्रिया के दौरान होता है. क्योंकि, ताड़ के रस (ताड़ी) इकट्ठा करने की ये जगहें फ्रूट बैट्स की लार या पेशाब से दूषित हो जाती हैं. जिसके बाद इस दूषित रस को बिना किसी प्रोसेसिंग के पिया जाता है, जिससे निपाह वायरस (NiV) का इन्फेक्शन होता है. इसके अलावा, NiV का इन्फेक्शन इंसान से इंसान में फैलता है, और अस्पतालों में भी नोसोकोमियल इन्फेक्शन फैलने का खतरा बढ़ जाता है.

CD अलर्ट क्या है?
CD अलर्ट स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के तहत NCDC द्वारा प्रकाशित एक टेक्निकल मासिक बुलेटिन है. NCDC, जिसे पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज (NICD) के नाम से जाना जाता था, भारत में एक प्रमुख पब्लिक हेल्थ संस्थान है. 2009 में स्थापित, NCDC संक्रामक और गैर-संक्रामक दोनों बीमारियों की निगरानी, ​​रोकथाम और नियंत्रण के लिए मुख्य एजेंसी के रूप में काम करता है.

भारत में निपाह वायरस
निपाह वायरस के दो लेटेस्ट मामले पिछले साल दिसंबर में पश्चिम बंगाल से सामने आए थे. NCDC अलर्ट में कहा गया है, "भारत में इंसानों में NiV के शुरुआती मामले 2001 और 2007 में पश्चिम बंगाल से सामने आए थे. पिछला मामला जुलाई 2025 में केरल के पलक्कड़ और मलप्पुरम जिलों में हुआ था, जिसमें 3 मामले और 2 मौतें हुई थीं. पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस की लेटेस्ट घटना के बारे में बताते हुए, स्वास्थ्य मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने ETV भारत को बताया कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में पॉजिटिव पाए गए दो मरीजों में से एक जनरल वार्ड में है और दूसरा ICU में ऑब्जर्वेशन में है. अधिकारी ने कहा कि इसलिए दोनों मरीज ऑब्जर्वेशन और इलाज के तहत हैं.

NiV का ऐतिहासिक बैकग्राउंड
निपाह वायरस का नाम मलेशिया के एक प्रभावित गांव, कामप्लिंग सुंगई निपाह के नाम पर रखा गया था. यह मुख्य रूप से सूअरों और इंसानों को प्रभावित करता है. जब यह पहली बार 1998 में मलेशिया में फैला, तो इसने स्थानीय सूअर उद्योग को काफी नुकसान पहुंचाया और 100 से ज्यादा इंसानों की जान भी ले ली. इसके बाद मार्च 1999 में इसे जिंदा सूअरों के जरिए सिंगापुर ले जाया गया और वहां 11 मामले सामने आए, जिनमें बूचड़खाने के मजदूरों में 1 मौत हुई.

मलेशिया की यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया के डॉ. चुआ काव बिंग ने 18 मार्च, 1999 को इस नए वायरस की खोज की. 1999 में इसकी खोज के बाद से, भारत सहित पांच देशों से NiV के फैलने की खबरें आई हैं.

पर्यावरण में जीवित रहना
NCDC अलर्ट के अनुसार, NiV लैब की स्थितियों में 22 °C पर फलों के जूस या खजूर के रस में 3-7 दिनों तक जीवित रह सकता है. फ्रूट बैट्स के यूरिन में इसकी हाफ-लाइफ 18 होती है. इसे 100° पर 15 मिनट से ज्यादा गर्म करने पर पूरी तरह से निष्क्रिय किया जा सकता है. NiV साबुन, डिटर्जेंट, फॉर्मेलिन और सोडियम हाइपोक्लोराइट के प्रति भी संवेदनशील है.

निपाह वायरस का होस्ट
NCDC अलर्ट में कहा गया है कि माना जाता है कि इस वायरस का प्राकृतिक होस्ट टेरोपीड फ्रूट बैट्स (फ्लाइंग फॉक्स) हैं. निपाह वायरस से होने वाली बीमारी से प्रभावित होस्ट जैसे सूअर, इंसान और शायद कुत्तों में भी इसके लक्षण देखे गए हैं. हेनिपावायरस के सेरोलॉजिक सबूत कई आम खेत के जानवरों जैसे गाय, बकरी, घोड़े आदि और विभिन्न चमगादड़ प्रजातियों में पाए गए हैं. NiV से इंसानों में इन्फेक्शन दुर्लभ है, जिससे पता चलता है कि चमगादड़ों द्वारा फैलने वाले वायरस का निकलना भी एक दुर्लभ घटना है या यह इतनी कम बार होता है कि इंसानों में इन्फेक्शन नहीं होता, अलर्ट में यह बताया गया है.

सोर्स की पहचान

NCDC अलर्ट के अनुसार, भारत में रिपोर्ट किए गए आउटब्रेक में किसी इंटरमीडिएट जानवर होस्ट की पहचान नहीं हुई है, जिससे पता चलता है कि यह चमगादड़ से इंसान और इंसान से इंसान में फैल रहा है. इसमें कहा गया है कि बीमारी की एपिडेमियोलॉजी को समझने के लिए स्रोत की पहचान करने के प्रयास बहुत जरूरी हैं. इंसानों में NiV इन्फेक्शन आमतौर पर इन्फेक्टेड खाने, शरीर के तरल पदार्थ या टिशू के संपर्क में आने के बाद मुंह या नाक के रास्ते होता है. NiV अक्सर बीमारी के शुरुआती चरणों में इन्फेक्टेड लोगों के ट्रेकिअल और नासोफेरिंजियल स्राव और यूरिन में मौजूद होता है. इससे पता चलता है कि ये म्यूकोसल साइट्स NiV रेप्लिकेशन की प्राइमरी साइट्स हैं. हालांकि, इस बारे में जानकारी सीमित है.

NCDC अलर्ट में कहा गया है कि NiV इन्फेक्शन की सेकेंडरी साइट्स आमतौर पर वैस्कुलेचर, फेफड़ों और दिमाग में फैले हुए घावों के रूप में पाई जाती हैं. इससे पता चलता है कि NiV इन्फेक्शन हेमेटोजेनस रास्ते से फैलता है, जिसके बाद ब्लड वेसल्स में सूजन आ जाती है.

भारत में निपाह वायरस के मामले

  • साल 2001 (मामले) 66 (मौतें) 45: पश्चिम बंगाल (सिलीगुड़ी)/ 43 मामलों में संभावित एपिडेमियोलॉजिकल संबंध; एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलना.
  • साल 2007 (मामले) 5 (मौतें) 5: पश्चिम बंगाल (नदिया)
  • साल 2018 (मामले) 19 (मौतें) 17: केरल (कोझिकोड और मलप्पुरम)
  • साल 2019 (मामले) 1 (मौतें) 0: केरल (एर्नाकुलम)
  • साल 2021 (मामले) 1 (मौतें) 1: केरल (कोझिकोड)
  • साल 2023 (मामले) 6 (मौतें) 2: केरल (कोझिकोड)
  • साल 2025 (मामले) 4 (मौतें) 2: केरल (पलक्कड़ और मलप्पुरम)
  • साल 2025 (मामले) 2 (मौतें) 0: पश्चिम बंगाल (उत्तर 24 परगना जिला): दोनों पीड़ित हेल्थ केयर वर्कर हैं.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सलाह सिर्फ आपकी समझ के लिए है. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी जा रही है. इन निर्देशों को मानने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)

