ETV Bharat / health

ताड़ी पीना पड़ सकता है महंगा, भारत में ताड़ के पेड़ों से रस निकालने के कारण फैलता है निपाह वायरस: NCDC

ताड़ी पीना पड़ सकता है महंगा, भारत में ताड़ के पेड़ों से रस निकालने के कारण फैलता है निपाह वायरस:NCDC ( GETTY IMAGES )