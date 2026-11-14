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मध्य प्रदेश में डायबिटीज से हर 8वें मरीज पर मंडरा रहा अंधेपन का खतरा, 5 साल में बढ़े 50 प्रतिशत पेशेंट

मध्य प्रदेश में डायबिटीज से हर 8वें मरीज पर मंडरा रहा अंधेपन का खतरा ( ETV Bharat GFX )

भोपाल: मध्य प्रदेश में डायबिटीज तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रही है और इससे अंधेपन का खतरा तेजी से बढ़ रहा है. प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में पुरुषों में डायबिटीज का स्तर 12.2 प्रतिशत से बढ़कर 18.3 प्रतिशत तक पहुंच गया है. वहीं महिलाओं में 9.8 प्रतिशत से बढ़कर 14.5 प्रतिशत तक पहुंच गया है.

महिला और पुरुषों दोनों ही वर्गों में ही बीमारी का खतरा करीब 50 प्रतिशत तक बढ़ गया है लेकिन चिंता की बात यह है कि डायबिटीज सिर्फ शरीर में शुगर का लेवल ही नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि हर 8वें मरीज की आंखों को बिना शुरुआती लक्षणों के नुकसान पहुंचा रहा है. जिससे समय पर पहचान और इलाज नहीं होने पर अंधेपन का खतरा बढ़ जाता है.