मध्य प्रदेश में डायबिटीज से हर 8वें मरीज पर मंडरा रहा अंधेपन का खतरा, 5 साल में बढ़े 50 प्रतिशत पेशेंट
मध्यप्रदेश में पिछले 5 साल में डायबिटीज के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी. हर 8वें मरीज में रेटिनोपैथी की शिकायत. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 7:44 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में डायबिटीज तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रही है और इससे अंधेपन का खतरा तेजी से बढ़ रहा है. प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में पुरुषों में डायबिटीज का स्तर 12.2 प्रतिशत से बढ़कर 18.3 प्रतिशत तक पहुंच गया है. वहीं महिलाओं में 9.8 प्रतिशत से बढ़कर 14.5 प्रतिशत तक पहुंच गया है.
महिला और पुरुषों दोनों ही वर्गों में ही बीमारी का खतरा करीब 50 प्रतिशत तक बढ़ गया है लेकिन चिंता की बात यह है कि डायबिटीज सिर्फ शरीर में शुगर का लेवल ही नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि हर 8वें मरीज की आंखों को बिना शुरुआती लक्षणों के नुकसान पहुंचा रहा है. जिससे समय पर पहचान और इलाज नहीं होने पर अंधेपन का खतरा बढ़ जाता है.
'देश में 10.1 करोड़ लोग डायबिटीज से प्रभावित'
आल इंडिया आप्थल्मोलाजिकल सोसायटी और विट्रियो-रेटिनल सोसायटी आफ इंडिया के काउंसिल सदस्य डॉक्टर गजेंद्र चावला बताते हैं, "देश में करीब 10.1 करोड़ लोग डायबिटीज से प्रभावित हैं. यह आईसीएमआर का आंकड़ा है. इनमें से करीब 12.5 प्रतिशत यानि हर 8वें मरीज में रेटिनोपैथी पाई जाती है, जो बिना शुरुआती लक्षणों के आंखो की रोशनी को नुकसान पहुंचा रही है.
हमारी सोसायटी द्वारा 1 सप्ताह तक ब्लाइंडनेस फ्री इंडिया अभियान चलाया जा रहा है. 22 दिसंबर तक चलने वाले इस अभियान में मरीज निशुल्क आंखों की जांच और रेटिना स्क्रीनिंग करा सकते हैं."
5 साल में पुरुषों और महिलाओं दोनों में बढ़ा खतरा
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की एनएचएफएस-5 (2019-21) और एनएचएफएस-6 (2023-24) के आंकड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के ब्लड शुगर से जुड़े आंकड़ों में बढ़ोतरी सामने आई है. एनएचएफएस-5 में 12.2 प्रतिशत पुरुषों का ब्लड शुगर स्तर निर्धारित सीमा से अधिक था, जो एचएचएफएस-6 में बढ़कर 18.3 प्रतिशत हो गया.
इसी तरह महिलाओं में यह आंकड़ा 9.8 प्रतिशत से बढ़कर 14.5 प्रतिशत पहुंच गया. यानि 5 साल के अंतराल में पुरुषों में 6.1 और महिला मरीजों की संख्या 4.7 प्रतिशत बढ़ी है.
शहरों के मुकाबले गांवों में भी बढ़ रही समस्या
डायबिटीज को लंबे समय तक शहरी जीवनशैली से जुड़ी बीमारी माना जाता रहा है, लेकिन अब ग्रामीण आबादी में भी इसका खतरा बढ़ता जा रहा है. एनएचएफएस-6 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 13.1 प्रतिशत महिलाओं और 17.2 प्रतिशत पुरुषों का ब्लड शुगर स्तर निर्धारित सीमा से अधिक दर्ज किया गया. वहीं शहरी क्षेत्रों में महिलाओं का यह आंकड़ा 18.6 प्रतिशत और पुरुषों का 21.6 प्रतिशत रहा.
'कई लोगों को बीमारी का पता भी नहीं चलता'
डॉक्टर गजेंद्र चावला के अनुसार, "डायबिटीज की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि शुरुआती दौर में कई मरीजों में स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते. बार-बार प्यास लगना, अधिक भूख लगना, बार-बार पेशाब आना, थकान और बिना वजह वजन घटना इसके सामान्य लक्षण हो सकते हैं. कई बार मरीजों को जांच कराने के बाद ही बीमारी का पता चलता है. विशेषज्ञों के अनुसार 30 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों, मोटापे से जूझ रहे लोगों और परिवार में डायबिटीज का इतिहास रखने वालों को नियमित रूप से ब्लड शुगर की जांच करानी चाहिए."
मोटापा या मिठाई नहीं, तनाव भी बढ़ा रहा शुगर
विशेषज्ञों के अनुसार लंबे समय तक बैठकर काम करना, फास्ट फूड और अधिक कैलोरी वाले भोजन का सेवन, मोटापा, तनाव और नींद की कमी डायबिटीज का जोखिम बढ़ा सकते हैं. वहीं डायबिटीज के मरीजों की बढ़ती संख्या का सबसे बढ़ा कारण अब तनाव और लाइफ स्टाइल से संबंधित भी है. अब यदि पेरेंट्स को डायबिटीज हो रही है, तो बच्चों में भी जल्दी आ रही है.
- डायबिटीज का साइलेंट अटैक! भारत में 9 करोड़ पेशेंट, मध्य प्रदेश में पुरुषों की शुगर हाई, 43% लोग अनजान
यदि पैरेंटस को डायबिटीज तो बच्चे को 50 प्रतिशत संभावना
डॉक्टर गजेंद्र चावला के अनुसार, "अगर आपके दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज है, तो 50 प्रतिशत से ज्यादा रिस्क है कि उनके बच्चों को भी डायबिटीज हो सकती है. वहीं यदि एक पेरेंट्स को है तब भी 20 से 25 प्रतिशत आपका चांस है कि आपको शुगर हो सकती है. हमारे देश में लोग रुटीन चेकअप नहीं कराते हैं, जबकि हमको साल में एक बार पूरा बॉडी चेकअप कराना चाहिए."
डॉक्टर गजेंद्र चावला ने बताया, "आजकल हम लोगों ने ऑफिस में जाकर जब चेकअप करना चालू किया तो वहां पर हमको 30, 35, 40 साल के जो ऑफिस में लोग काम करने वाले हैं, उनमें भी डायबिटीज के मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है."