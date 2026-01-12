ETV Bharat / health

न्यू बॉर्न की पहली सर्दी: छोटी सी लापरवाही और भारी नुकसान, Mothers के लिए कंप्लीट विंटर केयर टिप्स

सर्दी के मौसम में नवजात शिशुओं की देखभाल चुनौती भरा काम है. इस मुश्किल काम को MBBS डॉ. रंजना रॉय ने आसान कर दिया है.

NEWBORN CARE IN WINTER TIPS
सर्दी में नवजात शिशुओं की देखभाल (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Health Team

Published : January 12, 2026 at 9:12 PM IST

श्रेया शर्मा की रिपोर्ट

शिमला: सर्दियों की आहट मिलते ही अलमारियों से भारी ऊनी कपड़े निकल आते हैं, कंबल और रजाइयां धूप में डाल दी जाती हैं और खान-पान में भी बदलाव शुरू हो जाता है. हम बड़ों के लिए तो यह इंतजाम काफी होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में आए नन्हे मेहमान के लिए स्थिति बिल्कुल अलग होती है. एक नवजात शिशु (Newborn Baby) के लिए उसकी 'पहली सर्दी' किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होती.

पहली सर्दी में विशेष सावधानी

जिस दुनिया में नवजात अभी-अभी आया है, वहां का गिरता तापमान उसके नाजुक शरीर के लिए काफी परेशानी भरा हो सकता है. वह न तो बोल कर अपनी तकलीफ बता सकता है और न ही खुद को ठंड से बचाने के लिए कंबल ओढ़ सकता है. ऐसे में माँ की एक छोटी सी सजगता उसे सुरक्षा का अहसास देती है, तो वहीं एक छोटी सी लापरवाही उसकी सेहत पर भारी पड़ सकती है. जन्म के शुरुआती कुछ महीने शिशु के लिए बाहरी वातावरण के साथ तालमेल बिठाने के होते हैं. उसकी त्वचा (स्किन) नाजुक होती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) शून्य के बराबर, इसलिए 'पहली सर्दी' में विशेष सावधानी अनिवार्य है.

डॉ. रंजना रॉय, MBBS, DCH शिमला (ETV Bharat)

नवजात के लिए सर्दी इतनी चुनौतीपूर्ण क्यों है?

डॉ. रंजना रॉय (MBBS, DCH) कहती हैं, "शिशुओं में 'ब्राउन फैट' होती है, जो शरीर को गर्म रखने में मदद करता है, लेकिन नवजात की त्वचा की बाहरी परत इतनी महीन होती है कि ठंडी हवा सीधे नसों तक असर करती है. जरा सा म्यूकस (बलगम) जमा होने पर सांस लेने में भारी दिक्कत हो सकती है. सर्दियों में ओपीडी में आने वाले 80% मामले 'ओवर-केयर' या 'अंडर-केयर' के होते हैं. मां को एक सजग 'ऑब्जर्वर' बनना होगा. बच्चे के पैर के तलवे और पेट का तापमान ही उसकी सेहत का थर्मामीटर है."

सर्दी के मौसम में मां द्वारा की जाने वाली आम गलतियां

डॉ. रंजना रॉय ने बताया कि, अक्सर दादी-नानी के नुस्खे या अत्यधिक चिंता में हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो बच्चे को बीमार कर देती हैं. ओवर-बंडलिंग यानी सर्दी में बच्चे को जरूरत से ज्यादा 4-5 भारी ऊनी कपड़े पहना देना, इससे बच्चे का शरीर 'ओवरहीट' हो जाता है. सर्दी से बचाव के लिए कमरे को एयर-टाइट कर देना. एयर टाइट कमरा करने से ताजी हवा के लिए वेंटिलेशन बंद हो जाता है. इससे कमरे में कार्बन-डाई-ऑक्साइड बढ़ती है और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है. मालिश के तुरंत बाद शिशु को भूलकर भी नहलाएं. दरअसल, मालिश से शरीर गर्म होता है और तुरंत पानी डालने से शरीर का तापमान अचानक गिर जाता है, जिससे बच्चा 'शॉक' में जा सकता है. ठंडे हाथों का स्पर्श न करें. मां अक्सर किचन के काम या ठंडे पानी से हाथ धोकर सीधे बच्चे को उठा लेती हैं. यह बच्चे के नर्वस सिस्टम को चौंका देता है.

NEWBORN CARE IN WINTER TIPS
सर्दी में भूलकर भी न करें ये गलती (ETV Bharat GFX)

सर्दी में सही लेयरिंग का विज्ञान

डॉ. रंजना के अनुसार, बच्चे को एक भारी जैकेट पहनाने के बजाय परतों (Layers) में कपड़े पहनाना बेहतर है, क्योंकि परतों के बीच फंसी हवा एक इंसुलेटर का काम करती है. इसलिए बच्चों को कई लेयर में कपड़े पहनाएं. पहली लेयर में सॉफ्ट कॉटन बनियान या वन्सी (Onesy) पहनाएं. यह स्किन के सबसे करीब होती है, इसलिए पसीने को सोखती है और बच्चे की कोमल त्वचा को रगड़ या खुजली से बचाती है. दूसरी लेयर में पूरी बाजू (Full Sleeve) की कॉटन शर्ट या टी-शर्ट पहनाएं. यह पहली लेयर के ऊपर रहकर शरीर की प्राकृतिक गर्मी को बाहर (Heat Locking) निकलने से रोकती है.

NEWBORN CARE IN WINTER TIPS
सर्दी में नवजात को कई लेयर में पहनाएं कपड़े (ETV Bharat GFX)

तीसरी लेयर में हल्का फ्लैनल या थोड़ा ऊनी कपड़ा पहनाएं. यह बच्चे को मुख्य गर्माहट प्रदान करती है और शरीर के तापमान को स्थिर रखती है. चौथी लेयर में बच्चे को स्वेटर, कार्डिगन या जैकेट पहनाएं. यह बाहरी ठंडी हवा और सर्द झोंकों को सीधे शरीर तक पहुंचने से रोकने के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है. इसके साथ ही एक्सेसरीज में टोपी, मोजे और दस्ताने पहनाएं. दरअसल, नवजात के शरीर की सबसे ज्यादा गर्मी सिर और पैरों के तलवों से बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें हर समय ढक कर रखना सबसे जरूरी है.

खान-पान और फीडिंग पोजीशन का रखें विशेष ध्यान

डॉ. रंजना ने बताया कि, सर्दियों में बच्चा बार-बार पेशाब करता है, जिससे बच्चों में डिहाइड्रेशन का खतरा बना रहता है. केवल स्तनपान (Breastfeeding) ही इसका एकमात्र समाधान है. इसके लिए सही पोजीशन बेहद जरूरी है. स्तनपान कराते समय ध्यान रखें कि शिशु का नाक न दबे. डॉक्टर के अनुसार, सर्दियों में बच्चे की नाक पहले से ही बंद हो सकती है, फीड कराते समय ध्यान रखें कि स्तन का दबाव नाक पर न हो. इसके अलावा बच्चे का सिर मां की कोहनी पर थोड़ा ऊंचा होना चाहिए ताकि दूध कान की नली (Eustachian Tube) में न जाए, जिससे कान का संक्रमण हो सकता है. सर्दियों में बच्चे हवा ज्यादा निगलते हैं. 15-20 मिनट कंधे से लगाकर डकार जरूर दिलाएं ताकि गैस न बने.

NEWBORN CARE IN WINTER TIPS
खान-पान और पोजीशन का खास ख्याल (ETV Bharat GFX)

नवजात शिशुओं में भूख के संकेत

  1. बच्चा बोल नहीं सकता. ऐसे में वह अपनी शारीरिक गतिविधियों (Baby Language) से अपनी जरूरत बताता है.
  2. भूख लगने पर नवजात शिशु अपने हाथों को बार-बार मुंह में लगाता है.
  3. 'रूटिंग रिफ्लेक्स' यानी गाल छूने पर शिशु मुंह उस तरफ मोड़ लेता है.
  4. भूख लगने पर नवजात शिशुओं में हल्की कुलबुलाहट (Cooing sounds) देखने को मिलती है.

सर्दी में स्वच्छता और संक्रमण का विशेष ध्यान

डॉ. रंजना कहती हैं, सर्दियों में RSV (Respiratory Syncytial Virus) बहुत सक्रिय होता है. इसके लिए कुछ कड़े नियम बनाएं. जैसे- No Kiss Policy अपनाएं. बच्चे के चेहरे या हाथों पर किसी को किस न करने दें. लार से कीटाणु सीधे बच्चे के रक्त प्रवाह में जा सकते हैं. विजिटर्स पर लगाम लगाएं. बाहर से आए मेहमानों को कम से कम 20 मिनट बाद और हाथ धोने के बाद ही बच्चा दें. नवजात शिशुओं के लिए धूप बहुत जरूरी है. सुबह 10 से 12 बजे के बीच की हल्की धूप बच्चे को विटामिन-डी देती है और पीलिया (Jaundice) के खतरे को कम करती है.

NEWBORN CARE IN WINTER TIPS
सर्दी में साफ-सफाई का रखें विशेष ख्याल (ETV Bharat GFX)

ठंड या परेशानी के संकेत

  1. हाथ-पैर नीले पड़ना- यह गंभीर ठंड का संकेत है.
  2. सुस्ती (Lethargy)- अगर बच्चा दूध नहीं मांग रहा और बहुत ज्यादा सो रहा है, तो यह खतरे की घंटी है.
  3. तेज सांस लेना- यदि बच्चे की पसलियां चलते हुए दिखाई दें, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं.

घर का वातावरण कैसा हो?

डॉ. रंजना ने बताया कि, "हीटर चलाने से कमरे की हवा शुष्क हो जाती है. ऐसे में एक कटोरा पानी कमरे में रखें या ह्यूमिडिफायर चलाएं ताकि बच्चे की नाक न सूखे. जैतून (Olive) या बादाम के तेल से मालिश करें. सरसों का तेल बहुत तेज हो सकता है, इसे संभलकर इस्तेमाल करें."

Dr. Ranjana Roy MBBS, DCH Shimla
डॉ. रंजना रॉय, MBBS, DCH शिमला (ETV Bharat)

मां के लिए गोल्डन रूल्स

बच्चे के डायपर को हर 2-3 घंटे में चेक करें, गीलापन ठंड बढ़ाता है और इससे बच्चे में परेशानी बढ़ती है. खुद भी गर्म तासीर वाली चीजें (अजवाइन, गोंद के लड्डू) खाएं ताकि दूध के जरिए बच्चे को पोषण मिले. कंगारू मदर केयर (KMC) दें, बच्चे को अपनी छाती से सटाकर रखें, यह किसी भी हीटर से बेहतर है. रात को सोते समय भारी कंबल के बजाय बेबी स्लीपिंग बैग का इस्तेमाल करें.

Mothers should follow these tips during winter
सर्दी में मां पालन करें ये टिप्स (ETV Bharat GFX)

नवजात की पहली सर्दी मां के लिए धैर्य और सतर्कता की परीक्षा है. आपका बच्चा बहुत नाजुक है, लेकिन प्रकृति ने उसे लड़ने की शक्ति भी दी है. बस जरूरत है आपकी थोड़ी सी अतिरिक्त सजगता की. यदि बच्चा असामान्य रूप से रोए, दूध पीना छोड़ दे या उसको बुखार हो तो घरेलू नुस्खों के बजाय तुरंत विशेषज्ञ की सलाह लें.

