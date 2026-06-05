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नई ‘यूनिवर्सल वैक्सीन’ डेवलप, एक ही वैक्सीन से कोरोना समेत हजारों वायरस से बचाव होगा संभव

एक नई यूनिवर्सल वैक्सीन बनाई जा रही है जो भविष्य में महामारी को रोकने के लिए वायरस के कई तरह के ग्रुप से सुरक्षा दे सकती है. भविष्य में वायरस में होने वाले बदलावों (म्यूटेशन) से बचाने के लिए ब्रिटिश वैज्ञानिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करके दुनिया की पहली ऐसी वैक्सीन बना रहे हैं. आम तौर पर वायरस समय के साथ बदलते रहते हैं, इसलिए मौजूदा वैक्सीन कम असरदार हो जाती हैं और उन्हें लगातार अपडेट करना पड़ता है.

इसी को ध्यान में रखते हुए, अब कैम्ब्रिज और साउथेम्प्टन यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स ने एक ऐसी गेम-चेंजर वैक्सीन बनाई है जिससे वायरस अपनी इम्यूनिटी से बचने के लिए म्यूटेट नहीं हो सकते, इससे महामारी शुरू होने से पहले ही उसे रोका जा सकेगा और भविष्य में लॉकडाउन से बचा जा सकेगा. यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और स्पिन-आउट कंपनी DIOSynVax (DVX) Ltd द्वारा बनाई गई यूनिवर्सल सारबेको (Sarbeco) कोरोनावायरस वैक्सीन के पहले ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल से पता चला है कि यह वैक्सीन सुरक्षित है और इसके कोई खास साइड-इफेक्ट्स नहीं हैं. अब वैज्ञानिक ट्रायल का दूसरा चरण शुरू करने वाले हैं

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का किया गया इस्तेमाल

यह वैक्सीन दुनिया भर में पिछले सभी म्यूटेशन का डेटा AI में डालकर बनाई गई थी, ताकि वायरल मॉलिक्यूल पर एक 'सुपर एंटीजन' की पहचान की जा सके जो इसी तरह के सभी वायरस के जीवित रहने के लिए जरूरी है. साउथेम्प्टन यूनिवर्सिटी के मुख्य इन्वेस्टिगेटर प्रो. सॉल फॉस्ट ने कहा कि फ्लू, कोरोनावायरस और इबोला ग्रुप जैसे वायरस लगातार बदल रहे हैं और जब तक वैक्सीन आती है, तब तक वे शायद ठीक से मैच न करें. मौजूदा "रिएक्टिव" वैक्सीन सिस्टम उनके साथ तालमेल बिठाने में संघर्ष करता है.

बिल्कुल नए तरीके की सुरक्षा को साबित करता है यह ट्रायल

उन्होंने आगे कहा कि ये यूनिवर्सल वैक्सीन न सिर्फ एक साथ कई तरह के वायरस से सुरक्षा देती हैं, बल्कि उन मिलते-जुलते वायरस से भी सुरक्षा दे सकती हैं जो अभी तक सामने नहीं आए हैं या इंसानों में नहीं फैले हैं. इस वैक्सीन ने वॉलंटियर्स में न सिर्फ SARS-CoV-2 और SARS के खिलाफ, बल्कि चमगादड़ से जुड़े उन वायरस के खिलाफ भी इम्यून रिस्पॉन्स पैदा किया, जो जानवरों से इंसानों में फैलकर भविष्य में महामारी का कारण बन सकते हैं. यह ट्रायल वैक्सीन बनाने के एक बिल्कुल नए तरीके की सुरक्षा को साबित करता है. इस टेक्नोलॉजी में AI से डिजाइन किए गए 'सुपर-एंटीजन' का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि कई तरह के वायरस (जैसे इबोला ग्रुप या सारबेको कोरोनावायरस ग्रुप) के खिलाफ लंबे समय तक सुरक्षा मिल सके, भले ही उनमें म्यूटेशन (बदलाव) हो जाए.

पहली बार इंसानों पर ऐसी वैक्सीन का परीक्षण

इस तरह से बनाई गई वैक्सीन भविष्य में सामने आने वाले वायरस के खतरों से सुरक्षा दे सकती हैं. यह टेक्नोलॉजी बार-बार वैक्सीन का फॉर्मूला बदलने की जरूरत को भी कम करती है, जो मौजूदा वैक्सीन की एक बड़ी कमी है. यह पहली बार है जब इंसानों पर ऐसी वैक्सीन का परीक्षण किया गया है, जिसका एक्टिव कंपोनेंट पूरी तरह से कंप्यूटर सिमुलेशन के जरिए डिजाइन किया गया था.