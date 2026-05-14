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शरीर में Vitamin B12 की कमी बन सकता है कैंसर का कारण, जानिए दोनों के बीच क्या है कनेक्शन?

बहुत से लोग मानते हैं कि न्यूट्रिशन का मतलब कार्बोहाइड्रेट और फैट बराबर मात्रा में लेना है. हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनके साथ-साथ विटामिन और मिनरल जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी बहुत जरूरी होते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सही मात्रा में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स न मिलें, तो विटामिन B12 की कमी हो सकती है. आज के समय में बहुत से लोग विटामिन B12 की इस समस्या से जूझ रहे हैं. हालांकि, ज्यादातर लोग इसकी कमी की पहचान नहीं कर पाते हैं और इसे एक मामूली शारीरिक समस्या मानते लेते हैं. हालांकि, विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि यदि विटामिन बी12 की कमी लंबे समय तक बनी रहती है, तो कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं. इसलिए समय रहते इसकी पहचान जरूरी है...

रेड ब्लड सेल्स बनने में विटामिन B12 की अहम भूमिका

शरीर में रेड ब्लड सेल्स बनने में विटामिन B12 एक अहम भूमिका निभाता है. इसे कोबालामिन भी कहा जाता है. यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ठीक से काम करने में मदद करता है. यह शरीर के जीवित रहने के लिए आवश्यक है. यह हमारे खाने के जरिए शरीर में जाता है. यह हेल्दी रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है, दिमाग और नर्वस सिस्टम के कामों में मदद करता है, और DNA बनाने और रिपेयर करने में जरूरी भूमिका निभाता है.

विटामिन B12 की कमी से बढ़ जाता है कैंसर होने का खतरा

हर सेकंड, शरीर में लाखों कोशिकाएं बंटती हैं और बढ़ती हैं. इस प्रक्रिया के दौरान, DNA को अपनी एक हूबहू कॉपी बनानी होती है. विटामिन B12 इस कॉपी बनाने की प्रक्रिया में एक सहायक तंत्र के रूप में काम करता है. पर्याप्त B12 के बिना, समय के साथ DNA की बनावट में गलतियां जमा हो सकती हैं. अमेरिकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के शोधकर्ताओं का मानना ​​है कि यहीं से कैंसर का संबंध शुरू हो सकता है. जब सालों तक DNA को होने वाला नुकसान धीरे-धीरे जमा होता रहता है, तो कोशिकाएं असामान्य रूप से काम करना शुरू कर सकती हैं. कुछ मामलों में, इससे कुछ खास बीमारियों, खासकर कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा बढ़ सकता है.

विशेषज्ञों का कहना है कि शरीर म्यूटेशन को रोकने के लिए हेल्दी सेल्स की मरम्मत पर निर्भर रहता है. जब विटामिन B12 का स्तर कई सालों तक कम रहता है, तो DNA रेप्लिकेशन में गलतियां अधिक बार हो सकती हैं. शोधकर्ताओं का मानना ​​है कि यह एक संभावित कारण है कि विटामिन B12 की कमी अप्रत्यक्ष रूप से कैंसर के रिस्क को बढ़ा सकती है. कई अध्ययनों ने इस संबंध की जांच की है. जिसमें इस विटामिन की कमी के कारण लोगों में कोलोरेक्टल कैंसर का रिस्क अधिक देखा गया है.

शोध क्या कहता है?

अमेरिकी राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय द्वारा प्रकाशित शोध के अनुसार , फोलेट और विटामिन B12 की कमी से जीनोमिक अस्थिरता होती है, जो कैंसर के विकास से जुड़ी एक प्रक्रिया है. क्योंकि, ये विटामिन DNA सिंथेसिस और रिपेयर के लिए जरूरी हैं. इनकी कमी से DNA में दरारें आ सकती हैं और क्रोमोसोम में अस्थिरता आ सकती है.

किन लोगों में हो सकती है विटामिन बी12 की कमी

आजकल, बहुत से लोग इस विटामिन की कमी से जूझ रहे हैं. यह विटामिन (जो हमें हेल्दी रखने में अहम भूमिका निभाता है) मुख्य रूप से मीट में पाया जाता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि शाकाहारियों में विटामिन B12 की कमी होने की संभावना ज्यादा होती है. इसके अलावा, इसमें बुज़ुर्ग, शाकाहारी और वीगन लोग, क्रोहन रोग या सीलिएक रोग जैसे पाचन संबंधी विकारों से पीड़ित व्यक्ति, लंबे समय तक एसिड रिफ्लक्स की दवाएं लेने वाले लोग, और जिनकी आंतों में पोषक तत्वों का अवशोषण ठीक से नहीं होता, ऐसे मरीज शामिल हैं. चुनौती इस बात में है कि इसके लक्षण धीरे-धीरे उभरते हैं, कई लोग इन्हें "सामान्य थकान" या तनाव मानकर नजरअंदाज कर देते हैं.