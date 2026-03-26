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हड्डी में गांठ, सूजन या मामूली दर्द को भूलकर भी न करें नजरअंदाज, Bone Cancer का हो सकता है लक्षण:विशेषज्ञ

हड्डी में गांठ, सूजन या मामूली दर्द को भूलकर भी न करें नजरअंदाज, Bone Cancer का हो सकता है लक्षण:विशेषज्ञ ( GETTY IMAGES )