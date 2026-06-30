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न तो ज्यादा वजन है और न ही डायबिटीज, फिर भी हो रही है फैटी लिवर की बीमारी, डॉक्टर से जानिए क्यों?

न तो ज्यादा वजन है और न ही डायबिटीज, फिर भी हो रही है फैटी लिवर की बीमारी, डॉक्टर से जानिए क्यों? ( GETTY IMAGES )