न तो ज्यादा वजन है और न ही डायबिटीज, फिर भी हो रही है फैटी लिवर की बीमारी, डॉक्टर से जानिए क्यों?
बिना ज्यादा वजन या डायबिटीज के फैटी लिवर होने को Lean NAFLD कहा जाता है इसका मुख्य कारण शरीर के अंदरूनी हिस्सों में छुपी हुई...
Published : June 30, 2026 at 2:05 PM IST
आजकल फैटी लिवर की समस्या तेजी से बढ़ रही है. मुंबई के सैफी हॉस्पिटल में हेपेटोलॉजी और लिवर ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट, डॉ. चेतन कलाल बताते हैं कि यह समस्या अब उन लोगों में भी देखी जा रही है जिनका वजन ज्यादा नहीं है और जिन्हें डायबिटीज भी नहीं है.
उन्होंने रवि नाम के एक 34 साल के व्यक्ति का उदाहरण दिया, जिनका वजन 68 किलो था और उन्हें कभी हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की समस्या नहीं रही थी. उनकी कंपनी के सालाना हेल्थ चेक-अप के दौरान, अल्ट्रासाउंड में ग्रेड 1 फैटी लिवर का पता चला. कई अन्य लोगों की तरह, रवि भी हैरान रह गए. उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उनका वजन ज्यादा नहीं था और उन्हें कोई दूसरी बीमारी भी नहीं थी. यह प्रतिक्रिया एक उभरती हुई सच्चाई को सामने लाती है, जो भारत में तेजी से फैल रही लिवर की बीमारियों में से एक के बारे में लिवर स्पेशलिस्ट के नजरिए को बदल रही है.
डॉ. चेतन कलाल का कहना है कि सालों तक फैटी लिवर को सिर्फ ज्यादा वजन वाले, डायबिटीज से पीड़ित या बहुत ज्यादा शराब पीने वाले लोगों की समस्या माना जाता था. हालांकि, फैटी लिवर के बारे में मेडिकल जगत की समझ में काफी बदलाव आया है. लिवर में फैट जमा होने की इस स्थिति को अब सिर्फ ज्यादा वजन वाले या शराब पीने वाले लोगों की समस्या नहीं माना जा सकता. आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने इस स्थिति को लेकर एक नया नजरिया अपनाया है और अब इसे 'मेटाबोलिक डिसफंक्शन-एसोसिएटेड स्टीटोटिक लिवर डिजीज' (MASLD) कहा जाता है. यह नाम इस बात पर जोर देता है कि यह बीमारी शरीर के मेटाबोलिज्म से जुड़ी है, न कि सिर्फ शराब पीने या मोटापे से.
आजकल, फैटी लिवर की समस्या उन लोगों में भी तेजी से देखी जा रही है जो दुबले-पतले हैं, मेटाबॉलिक रूप से स्वस्थ हैं और शराब नहीं पीते हैं. इस स्थिति को अक्सर 'लीन MASLD' कहा जाता है, और एशिया में फैटी लिवर के मामलों में से लगभग 10–20 फीसदी मामले इसी तरह के होते हैं. दक्षिण एशियाई लोगों के खास जेनेटिक और मेटाबॉलिक प्रोफाइल को देखते हुए, भारत में इस समस्या के होने की असल दर और भी ज्यादा हो सकती है.
इसके कई कारण हो सकते हैं, जिनमें शामिल है...
- जेनेटिक्स- जेनेटिक कारणों से, कुछ लोगों में लिवर में फैट को प्रोसेस करने की क्षमता कम होती है, जिससे शरीर का वजन सामान्य होने के बावजूद उन्हें यह बीमारी हो सकती है. कुछ खास जेनेटिक वैरिएंट्स (खासकर PNPLA3) लिवर में फैट जमा होने की संभावना को बढ़ाते हैं, भले ही शरीर का बाकी हिस्सा स्वस्थ दिखे. पश्चिमी आबादी की तुलना में दक्षिण एशियाई लोगों में यह जेनेटिक प्रवृत्ति काफी ज्यादा आम है. दूसरे शब्दों में, आप पतले हो सकते हैं और अच्छी डाइट ले सकते हैं, फिर भी अपने जेनेटिक बनावट के कारण आपको फैटी लिवर की बीमारी हो सकती है.
- छिपी हुई मेटाबॉलिक संबंधी गड़बड़ियां- शरीर का वजन नॉर्मल होना हमेशा हेल्दी मेटाबॉलिज्म के बराबर नहीं होता है. कई दुबले-पतले भारतीयों में ज्यादा विसरल फैट होता है, यह फैट स्किन के नीचे के बजाय अंदरूनी अंगों के आसपास जमा होता है. इसका मतलब है कि भले ही कोई व्यक्ति बाहर से पतला दिखे, फिर भी उसके पेट के अंगों (जैसे लिवर) के आसपास फैट जमा हो सकता है. बाहर से पतला लेकिन अंदर से मोटा होने की यह बात हमारी आबादी में खास तौर पर आम है और यह लिवर में फैट जमा होने और सूजन से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है, यहां तक कि नॉर्मल BMI वाले लोगों में भी.
- इंसुलिन रेजिस्टेंस- फिजिकली एक्टिव न रहने या गलत डाइट (रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और चीनी का ज्यादा इस्तेमाल) की वजह से शरीर इंसुलिन का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिससे लिवर में फैट जमा होने लगता है. भले ही आपको स्पष्ट डायबिटीज न हो, पर आपका शरीर इंसुलिन का सही उपयोग नहीं कर पा रहा हो. इससे खून में मौजूद फैट लिवर में जमा होने लगता है
- खान-पान की आदतें- प्रोसेस्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और फलों में मौजूद 'फ्रुक्टोज' का अधिक सेवन, वजन न बढ़ने के बावजूद लिवर में फैट (triglycerides) बना सकता है. आप कितना खाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या खाते हैं. चावल, मैदा, पैकेज्ड स्नैक्स, बिस्कुट, मीठे ड्रिंक्स और फलों के जूस जैसी खाने की चीजों को बार-बार खाने से ज्यादा फ्रुक्टोज बनता है, जिसे लिवर सीधे फैट में बदल देता है. समय के साथ, यह प्रोसेस फैटी लिवर को बढ़ावा देता है.
आपकी आंतें आपके लिवर पर असर डाल सकती हैं
नई रिसर्च से पता चला है कि गट-लिवर एक्सिस फैटी लिवर की बीमारी में अहम भूमिका निभाता है. एक अनहेल्दी गट माइक्रोबायोम, जो अक्सर प्रोसेस्ड फूड, बार-बार एंटीबायोटिक इस्तेमाल, लंबे समय तक तनाव, कम नींद और एक जगह बैठे रहने वाली लाइफस्टाइल की वजह से होता है, सूजन पैदा कर सकता है जो सीधे लिवर पर असर डालता है. हालांकि रिसर्च अभी भी जारी है, गट माइक्रोबायोम को लीन MASLD में एक अहम योगदान देने वाले के तौर पर तेजी से पहचाना जा रहा है.
हार्मोनल और मेटाबोलिक डिसऑर्डर भी मायने रखते हैं
हाइपोथायरायडिज्म, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (PCOS), और इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसी कंडीशन (डायबिटीज से भी पहले) लिवर में फैट जमा होने का खतरा चुपचाप बढ़ा देती हैं. इन कंडीशन का अक्सर सालों तक पता नहीं चलता, जब तक कि उनकी ठीक से जांच न हो जाए.
घबराएं नहीं, लेकिन लापरवाही भी न बरतें- अच्छी बात यह है कि फैटी लिवर की समस्या को अक्सर ठीक किया जा सकता है, खासकर तब जब इसका पता शुरुआती स्टेज में ही चल जाए. खान-पान में बदलाव, नियमित शारीरिक गतिविधि, अच्छी नींद और मेटाबॉलिज्म से जुड़ी समस्याओं को कंट्रोल करने से लिवर में जमा फैट काफी कम हो सकता है और बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है.
डॉ. चेतन कलाल का कहना है कि अगर फैटी लिवर का इलाज न किया जाए, तो यह चुपचाप लिवर फाइब्रोसिस (स्कारिंग), सिरोसिस, लिवर फेलियर और यहां तक कि लिवर कैंसर का रूप ले सकता है, चाहे व्यक्ति का वजन कुछ भी हो. वजन से आपके लिवर की सेहत का पता नहीं चलता. अगर अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर का पता चलता है, तो इसे सिर्फ इसलिए नजरअंदाज न करें कि आप पतले हैं, बल्कि इसे बीमारी के शुरुआती संकेत के तौर पर लें.
इसके अलावा, डॉ. चेतन लिवर स्पेशलिस्ट से सलाह लेने, लिवर की अकड़न और फाइब्रोसिस की जांच के लिए फाइब्रोस्कैन करवाने और अपनी डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, नींद की क्वालिटी और मेटाबोलिक हेल्थ पर करीब से नजर रखने की सलाह देते हैं. शरीर के कुल वजन के बजाय विसरल फैट पर ध्यान देना जरूरी है. उनका कहना है कि आपके लिवर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वजन करने वाली मशीन क्या दिखा रही है, उसे बस इस बात से मतलब है कि आप उसे क्या खिला रहे हैं.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सुझाव सिर्फ आपकी समझ के लिए हैं. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी जा रही है. हालांकि, इन टिप्स को फॉलो करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)