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Diabetes Special: नेचुरोपैथी में डायबिटीज को नियंत्रित करने का प्राकृतिक मंत्र, काबू में आ सकता है आपका शुगर लेवल

डायबिटीज के मुख्य लक्षण और पहचान: डायबिटीज की समय पर पहचान ही इसके बचाव की पहली सीढ़ी है. इसके प्रमुख लक्षणों में बार-बार प्यास लगना. अत्यधिक भूख महसूस होना और रात के समय बार-बार पेशाब जाना शामिल है. इसके अलावा, बिना किसी ठोस कारण के वजन का तेजी से गिरना, हर समय थकान और कमजोरी महसूस होना, और धुंधली दृष्टि इसके शुरुआती संकेत हो सकते हैं. यदि शरीर पर कहीं चोट या घाव लग जाए और वह हफ्तों तक न भरे, तो यह हाई ब्लड शुगर का स्पष्ट संकेत है.

डायबिटीज क्या है और इसके बढ़ते खतरे: डायबिटीज या मधुमेह केवल एक बीमारी नहीं, बल्कि एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जो धीरे-धीरे शरीर के हर अंग को खोखला करने की क्षमता रखता है. जब हमारे शरीर में अग्न्याशय पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता या कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति प्रतिक्रिया देना बंद कर देती हैं, तो रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है. आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में खराब खान-पान और शारीरिक निष्क्रियता ने इसे एक वैश्विक महामारी बना दिया है. इसके बढ़ते खतरों में सबसे डरावना पहलू यह है कि यह 'साइलेंट किलर' की तरह काम करता है. लंबे समय तक हाई शुगर रहने से किडनी फेल होना, दिल का दौरा पड़ना, आंखों की रोशनी जाना (रेटिनोपैथी) और पैरों में गैंग्रीन जैसी गंभीर स्थितियां पैदा हो सकती हैं.

डायबिटीज (मधुमेह) आज के समय में एक वैश्विक स्वास्थ्य चुनौती बन गई है, जो न केवल शरीर के ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करती है, बल्कि हृदय, गुर्दे और आंखों जैसे महत्वपूर्ण अंगों पर भी गहरा असर डालती है. जब हमारे अग्न्याशय से पर्याप्त इंसुलिन नहीं निकलता या शरीर इसका सही उपयोग नहीं कर पाता, तब रक्त में शुगर का स्तर अनियंत्रित हो जाता है. आधुनिक जीवनशैली में शारीरिक सक्रियता की कमी, अत्यधिक तनाव और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन ने टाइप-2 डायबिटीज के मामलों में भारी वृद्धि की है.

जयपुर: बदलती जीवनशैली और खान-पान की लापरवाही ने आज घर-घर में एक 'साइलेंट किलर' को दस्तक दे दी है, जिसे हम डायबिटीज या मधुमेह के नाम से जानते हैं. भारत में लाखों लोग हर सुबह इंसुलिन की सुई और दवाओं के कड़वे घूंट के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस बीमारी को हम लाइलाज मानकर जीवनभर दवाओं के भरोसे छोड़ देते हैं, उसका समाधान हमारी प्रकृति की गोद में छिपा है. आइए जानते हैं कैसे मिट्टी, पानी, धूप और सही आहार के तालमेल से हम न केवल अपने शुगर लेवल को नियंत्रित कर सकते हैं, बल्कि एक दवा-मुक्त स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ा सकते हैं.

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भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं मरीज: आंकड़ों की बात करें तो अकेले भारत में लाखों लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं, जबकि एक बड़ी संख्या ऐसी भी है जिन्हें या तो पता नहीं की वे डायबिटीज की गिरफ्त में आ चुके है या फिर वे इस बीमारी की गिरफ्त के काफी करीब हैं. इस बीमारी के इलाज के बारे में बात की जाए तो एलोपैथी फिलहाल सबसे प्रचलित इलाज की विधि है, लेकिन नेचुरोपैथी यानी प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से भी इस बीमारी के इलाज का दावा किया जाता है.

डायबिटीज क्या है. (ETV Bharat gfx)

नेचुरोपैथी में डायबिटीज का इलाज: नेचुरोपैथी (प्रकृति चिकित्सा) में डायबिटीज का इलाज बेहद कारगर और वैज्ञानिक माना जाता है, क्योंकि यह केवल लक्षणों को दबाने के बजाय रोग की जड़, यानी खराब जीवनशैली और टॉक्सिन्स पर काम करती है. चिकित्सकों के अनुसार, शरीर में विजातीय द्रव्यों का जमा होना ही रोगों का मूल कारण है, इसलिए नेचुरोपैथी में शरीर की शुद्धि पर सबसे ज्यादा फोकस दिया जाता है. उपवास चिकित्सा, मिट्टी की पट्टी और कटि स्नान जैसी तकनीकें अग्न्याशय को नया ऊर्जी देने और इंसुलिन को सुधारने में मदद करती हैं.

नेचुरोपैथी में इलाज का तरीका. (ETV Bharat gfx)

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संतुलित खान-पान से इलाज: जयपुर के बापू नगर स्थित प्राकृतिक चिकित्सालय के प्राकृतिक चिकित्सक डॉ दिलीप सारण का कहना है कि नेचुरोपैथी से डायबिटीज कंट्रोल हो सकती है और हमारे पास जो मरीज आ रहे है उन पर रिजल्ट भी काफी अच्छा आ रहा है. उनका कहना है कि नेचुरोपैथी शरीर की प्राकृतिक क्षमता को बढ़ाकर रोगों से लड़ने में मदद करती है. इसमें दवाओं के बजाय खानपान, योग, व्यायाम और प्राकृतिक उपचारों के जरिए शरीर को संतुलित किया जाता है. डॉ सारण का कहना है कि लोग अब ऐसे इलाज की तलाश में हैं, जिसमें साइड-इफेक्ट न हों और शरीर को प्राकृतिक रूप से ठीक किया जा सके. प्राकृतिक चिकित्सालय में हर महीने आने वाले मरीजों में 30 प्रतिशत ऐसे लोग है जो डायबिटीज से पीड़ित हैं.

जयपुर का प्राकृतिक चिकित्सालय. (ETV Bharat jaipur)

इस तरह कर रहे इलाज: डॉ सारण का कहना है कि डायबिटीज का मूल कारण असंतुलित जीवनशैली और खराब खानपान है. ऐसे में उपचार भी प्राकृतिक संतुलन पर आधारित होना चाहिए. उन्होंने बताया कि हम मरीजों को किसी तरह की कोई दवा नहीं देते सिर्फ संतुलित आहार और उनकी जीवनशैली सुधार कर उनका इलाज करते हैं. उन्होंने दावा किया है कि डायबिटीज के मरीजों में यह पद्धति ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में सहायक साबित हो रही है.

प्राकृतिक साधनों का इस्तेमाल करके करते हैं इलाज. (ETV Bharat jaipur)

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अन्य थैरेपी भी कारगर: डॉ सारण का कहना है कि एलोपैथी की तरह ही प्राकृतिक चिकित्सा में भी डायबिटीज पूरी तरह खत्म करना मुश्किल होता है, लेकिन इसे नियंत्रित जरूर किया जा सकता है. यदि मरीज नियमित रूप से नेचुरोपैथी के नियमों का पालन करे तो दवाओं पर निर्भरता भी कम हो सकती है. संतुलित खानपान के अलावा अन्य प्राकृतिक थैरेपी के माध्यम से भी मरीजों को राहत दी जाती है. डॉ सारण का कहना है कि तेजी से बढ़ते डायबिटीज के मामलों के बीच नेचुरोपैथी एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है. सही खानपान, नियमित योग और प्राकृतिक उपचारों के जरिए न सिर्फ ब्लड शुगर को नियंत्रित किया जा सकता है, बल्कि एक स्वस्थ जीवनशैली भी अपनाई जा सकती है.

मिट्टी की पट्टी के जरिए होता है इलाज. (ETV Bharat jaipur)

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डॉ सारण का कहना है कि डायबिटीज एक ऐसी चुनौती है जिसे केवल गोलियों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता. नेचुरोपैथी हमें एक समग्र जीवन पद्धति प्रदान करती है. हालांकि टाइप-1 डायबिटीज को मैनेज करना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन टाइप-2 डायबिटीज को अनुशासन, सही आहार, मिट्टी-पानी के उपचार और निरंतर योगाभ्यास से न केवल नियंत्रित किया जा सकता है, बल्कि बहुत हद तक इसे 'रिवर्स' कर एक सामान्य जीवन जिया जा सकता है.