ग्रामीण भारत में कुपोषण की चुनौती से निपटने के लिए टेक्नोलॉजी और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत, जानिए क्यों?
अक्सर, जो समस्या सिर्फ पोषण से जुड़ी लगती है, वह असल में किसी ऐसी अंदरूनी स्वास्थ्य समस्या की वजह से हो सकती है, जिसका सही...
Published : August 29, 2026 at 4:13 PM IST
जैसे इंजन को चलने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे शरीर को काम करने के लिए भोजन की जरूरत होती है. शरीर को स्वस्थ और बीमारियों से मुक्त रखने, शरीर के सभी सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए सही पोषण बहुत जरूरी होती है. वैसे तो, हर कोई पोषण के महत्व को जानता है, फिर भी कई लोग (खासकर बच्चे और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग) अलग-अलग कारणों से इसे सही मात्रा में नहीं ले पाते और कुपोषण का शिकार हो जाते हैं.
राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का महत्व
भारत में हर साल 1 से 7 सितंबर तक नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है. यह भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय की एक पहल है. नेशनल न्यूट्रिशन वीक देश में एक अहम सालाना इवेंट है, जो हमारी जिंदगी में न्यूट्रिशन की अहम भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए होता है. जिसका मकसद बैलेंस्ड डाइट, सही न्यूट्रिशन और हेल्दी खाने की आदतों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है. यह हफ्ता स्टूडेंट्स, परिवारों, स्कूलों और कम्युनिटी को यह समझने में मदद करता है कि ग्रोथ, एनर्जी, इम्यूनिटी, सीखने की क्षमता और पूरी हेल्थ के लिए न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है.
सीधे शब्दों में कहें तो, नेशनल न्यूट्रिशन वीक हमें याद दिलाता है कि हेल्दी खाने का मतलब महंगा खाना खाना या सख्त डाइट प्लान फॉलो करना नहीं है. इसका मतलब सही मात्रा में बैलेंस्ड और अलग-अलग तरह के खाने का सेवन करना है. स्टूडेंट्स के लिए, यह हफ्ता फूड ग्रुप, हेल्दी डाइट, न्यूट्रिशनल जानकारी और आसान लाइफस्टाइल की आदतों के बारे में जानने का एक शानदार मौका भी देता है.
ग्रामीण भारत में कुपोषण एक गंभीर चुनौती क्यों बना हुआ है?
कुपोषण सिर्फ भोजन की कमी से जुड़ी समस्या नहीं है. इसके पीछे कई कारण जैसे परिवार की आर्थिक स्थिति, मां की सेहत, साफ-सफाई, बार-बार होने वाली बीमारियां, सही जानकारी मिलना और समय पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलना शामिल है. प्रमुख हेल्थकेयर प्लेटफॉर्म Online Chikitsa Mitra और 120by80, Salubrious Technologies की सह-संस्थापक स्मृति टंडन का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में काम करने के उनके अनुभव से पता चला है कि समस्या की पहचान होने के बाद भी, परिवारों के लिए सही डॉक्टर तक पहुंचना और लगातार फॉलो-अप सुनिश्चित करना अक्सर मुश्किल होता है. उनका कहना है कि कुपोषण को सिर्फ पोषण से जुड़ी समस्या के तौर पर नहीं, बल्कि एक मुख्य स्वास्थ्य चुनौती के तौर पर देखना जरूरी है. उनका कहना है कि कुपोषण जटिल स्वास्थ्य चुनौती है जो शरीर की पूरी प्रणाली को प्रभावित करती है. इसे एक मुख्य स्वास्थ्य चुनौती के रूप में देखने के लिए निम्नलिखित तीन स्तंभ सबसे महत्वपूर्ण हैं, जिसमें समय पर पहचान, सही सलाह और लगातार देखभाल बहुत अहम होता है.
क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट से जांच और इलाज करवाना ही सबसे सुरक्षित
स्मृति टंडन का कहना है कि बच्चों की ग्रोथ पर नजर रखने और वयस्कों के BMI की नियमित जांच करने से समस्याओं का पता स्थिति के गंभीर होने से पहले ही चल जाता है. गंभीर कुपोषण के मामलों में, सिर्फ खाना देना काफी नहीं है. इसके लिए ORS, थेराप्यूटिक फूड (RUTF) और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की सही मात्रा भी जरूरी है. माताओं के लिए यह जरूरी है कि उन्हें ब्रेस्टफीडिंग, साफ-सफाई और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पौष्टिक भोजन के सही इस्तेमाल के बारे में डॉक्टरों या हेल्थ वर्करों से सही सलाह मिले. कुपोषण से ठीक होने के बाद भी अक्सर कमजोरी बनी रहती है. अगर लगातार देखभाल न की जाए, तो व्यक्ति की हालत फिर से बिगड़ सकती है. चूंकि बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर कुपोषण के शारीरिक और मानसिक असर गंभीर हो सकते हैं, इसलिए किसी क्वालिफाइड क्लिनिकल स्पेशलिस्ट (OCM डॉक्टर) से जांच करवाना सबसे सुरक्षित और सही तरीका है.
क्या सही पोषण संबंधी जानकारी और जागरूकता की कमी भी इस समस्या को बढ़ाती है?
स्मृति टंडन का कहना है कि सही पोषण संबंधी जानकारी और जागरूकता की कमी कुपोषण की समस्या को काफी बढ़ा देती है. अक्सर लोगों को यह नहीं पता होता कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं को किस तरह का भोजन दिया जाना चाहिए. नतीजतन, शरीर को अनजाने में ही जरूरी विटामिन और मिनरल नहीं मिल पाते. हालांकि जागरूकता निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन यह मान लेना गलत होगा कि ग्रामीण परिवारों में जानकारी का पूरी तरह अभाव है. आज, सरकारी कार्यक्रमों, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, टेलीविजन, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों तक बहुत सारी जानकारी पहुंचती है. असली चुनौती यह है कि क्या लोग इस जानकारी को समझते हैं, उस पर भरोसा करते हैं और अपनी विशिष्ट स्थिति के लिए सही अगले कदम जानते हैं. सामान्य जानकारी और किसी व्यक्ति विशेष के लिए स्वास्थ्य सलाह के बीच अंतर होता है. इसलिए, लोगों को यह समझने में मदद करना भी जरूरी है कि उन्हें कब डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्य पेशेवर की सलाह लेनी चाहिए.
डॉक्टरों और स्पेशलिस्ट हेल्थकेयर सेवाओं तक सीमित पहुंच का इस समस्या पर क्या असर पड़ता है?
स्मृति टंडन का कहना है कि अक्सर, जो समस्या सिर्फ न्यूट्रिशन से जुड़ी लगती है, वह असल में किसी अंदरूनी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से हो सकती है, जिसका सही पता सिर्फ डॉक्टर ही लगा सकता है. गांव के इलाकों में, परिवार लंबी दूरी तय करने, काम के घंटों में कमी, या ज्यादा खर्चों के बोझ जैसी वजहों से मेडिकल इलाज कराने में देर कर सकते हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के इस अंतर (गैप) को कम करना और समय पर रेफरल व फॉलो-अप सुनिश्चित करना बेहद संवेदनशील और जरूरी है. लंबी दूरी, काम का छूटना और बढ़ता खर्च अक्सर गरीब परिवारों को इलाज कराने से रोकते हैं, जिससे मामूली बीमारी भी गंभीर रूप ले लेती है. इसलिए, समस्या की पहचान करने और काबिल डॉक्टर से सलाह लेने के बीच के गैप को कम करना बहुत जरूरी है.
टेक्नोलॉजी और डिजिटल हेल्थ सर्विस कैसे कर सकती हैं मदद ?
स्मृति टंडन का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर को कम करने के लिए डिजिटल तकनीक खासकर डिजिटल और टेलीमेडिसिन बेहद जरूरी है. इससे दूर-दराज के मरीजों को घर बैठे डॉक्टर की सलाह, ऑनलाइन दवाइयां और डिजिटल स्वास्थ्य आईडी जैसी सुविधाएं आसानी से मिल जाती हैं. उनका कहना है कि टेक्नोलॉजी, डॉक्टरों या मौजूदा हेल्थकेयर सिस्टम का विकल्प नहीं है, बल्कि लोगों तक बेहतर तरीके से हेल्थकेयर पहुंचाने का एक जरिया है. डिजिटल हेल्थ सर्विस के जरिए, दूर-दराज के इलाकों में मरीजों को काबिल डॉक्टरों से जोड़ा जा सकता है, हेल्थ रिकॉर्ड को व्यवस्थित तरीके से रखा जा सकता है, फॉलो-अप को आसान बनाया जा सकता है, और जरूरत पड़ने पर मरीजों को आगे के इलाज के लिए रेफर किया जा सकता है. ग्रामीण इलाकों में यह समझना भी जरूरी है कि हर कोई खुद से डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर सकता है. इसलिए, जहां जरूरत हो, वहां मदद के साथ डिजिटल हेल्थ सर्विस देना बहुत जरूरी है.
टेक्नोलॉजी और डिजिटल हेल्थ सर्विस का मकसद
'ऑनलाइन चिकित्सा मित्र' की को-फाउंडर स्मृति टंडन का कहना है कि टेक्नोलॉजी और डिजिटल हेल्थ सर्विस खासकर डिजिटल और टेलीमेडिसिन का मकसद ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में मरीजों तक एक्सपर्ट मेडिकल सलाह आसानी से पहुंचाना है. यह पहल ग्रामीण इलाकों के मरीजों को लोकल मेडिकल स्टोर के जरिए डॉक्टरों से ऑनलाइन सलाह लेने में मदद करती है. इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जो सिर्फ ऑनलाइन सलाह से कहीं आगे जाती है. यह मरीज के रिकॉर्ड, प्रिस्क्रिप्शन, फॉलो-अप और जरूरत पड़ने पर आगे के इलाज की सुविधाओं को जोड़कर लगातार देखभाल सुनिश्चित करती है.
कुपोषण को कम करने के लिए सरकार, हेल्थ एक्सपर्ट्स, डिजिटल हेल्थ प्लेटफार्म और कम्युनिटी को मिलकर क्या कदम उठाने चाहिए?
स्मृति टंडन का कहना है कि भारत में पहले से ही ASHA वर्कर, आंगनवाड़ी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सरकारी न्यूट्रिशन प्रोग्राम और हाल ही में डिजिटल हेल्थ सर्विस का एक बड़ा नेटवर्क है. इन चीजों को और अच्छे से जोड़ना आज की जरूरत है. अगर किसी बच्चे, गर्भवती महिला या परिवार के किसी सदस्य में न्यूट्रिशन से जुड़ी कोई समस्या पता चलती है, तो एक साफ रास्ता होना चाहिए, जिसमें मेडिकल सलाह, जरूरी टेस्ट और इलाज से लेकर रेगुलर फॉलो-अप तक शामिल हो. जबकि सरकार, कम्युनिटी, हेल्थ वर्कर, डॉक्टर और डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म, सभी की अपनी-अपनी भूमिकाएं हैं, पूरी प्रक्रिया को मरीज के लिए एक आसान, इंटीग्रेटेड हेल्थकेयर सर्विस के तौर पर काम करना चाहिए. टेक्नोलॉजी इस कनेक्टिविटी को मजबूत कर सकती है, फिर भी स्वास्थ्य और पोषण से जुड़े फैसले हमेशा योग्य विशेषज्ञों के हाथों में ही होने चाहिए.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)