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ग्रामीण भारत में कुपोषण की चुनौती से निपटने के लिए टेक्नोलॉजी और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत, जानिए क्यों?

जैसे इंजन को चलने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे शरीर को काम करने के लिए भोजन की जरूरत होती है. शरीर को स्वस्थ और बीमारियों से मुक्त रखने, शरीर के सभी सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए सही पोषण बहुत जरूरी होती है. वैसे तो, हर कोई पोषण के महत्व को जानता है, फिर भी कई लोग (खासकर बच्चे और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग) अलग-अलग कारणों से इसे सही मात्रा में नहीं ले पाते और कुपोषण का शिकार हो जाते हैं.

राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का महत्व

भारत में हर साल 1 से 7 सितंबर तक नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है. यह भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय की एक पहल है. नेशनल न्यूट्रिशन वीक देश में एक अहम सालाना इवेंट है, जो हमारी जिंदगी में न्यूट्रिशन की अहम भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए होता है. जिसका मकसद बैलेंस्ड डाइट, सही न्यूट्रिशन और हेल्दी खाने की आदतों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है. यह हफ्ता स्टूडेंट्स, परिवारों, स्कूलों और कम्युनिटी को यह समझने में मदद करता है कि ग्रोथ, एनर्जी, इम्यूनिटी, सीखने की क्षमता और पूरी हेल्थ के लिए न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है.

सीधे शब्दों में कहें तो, नेशनल न्यूट्रिशन वीक हमें याद दिलाता है कि हेल्दी खाने का मतलब महंगा खाना खाना या सख्त डाइट प्लान फॉलो करना नहीं है. इसका मतलब सही मात्रा में बैलेंस्ड और अलग-अलग तरह के खाने का सेवन करना है. स्टूडेंट्स के लिए, यह हफ्ता फूड ग्रुप, हेल्दी डाइट, न्यूट्रिशनल जानकारी और आसान लाइफस्टाइल की आदतों के बारे में जानने का एक शानदार मौका भी देता है.

ग्रामीण भारत में कुपोषण एक गंभीर चुनौती क्यों बना हुआ है?

कुपोषण सिर्फ भोजन की कमी से जुड़ी समस्या नहीं है. इसके पीछे कई कारण जैसे परिवार की आर्थिक स्थिति, मां की सेहत, साफ-सफाई, बार-बार होने वाली बीमारियां, सही जानकारी मिलना और समय पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलना शामिल है. प्रमुख हेल्थकेयर प्लेटफॉर्म Online Chikitsa Mitra और 120by80, Salubrious Technologies की सह-संस्थापक स्मृति टंडन का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में काम करने के उनके अनुभव से पता चला है कि समस्या की पहचान होने के बाद भी, परिवारों के लिए सही डॉक्टर तक पहुंचना और लगातार फॉलो-अप सुनिश्चित करना अक्सर मुश्किल होता है. उनका कहना है कि कुपोषण को सिर्फ पोषण से जुड़ी समस्या के तौर पर नहीं, बल्कि एक मुख्य स्वास्थ्य चुनौती के तौर पर देखना जरूरी है. उनका कहना है कि कुपोषण जटिल स्वास्थ्य चुनौती है जो शरीर की पूरी प्रणाली को प्रभावित करती है. इसे एक मुख्य स्वास्थ्य चुनौती के रूप में देखने के लिए निम्नलिखित तीन स्तंभ सबसे महत्वपूर्ण हैं, जिसमें समय पर पहचान, सही सलाह और लगातार देखभाल बहुत अहम होता है.

क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट से जांच और इलाज करवाना ही सबसे सुरक्षित

स्मृति टंडन का कहना है कि बच्चों की ग्रोथ पर नजर रखने और वयस्कों के BMI की नियमित जांच करने से समस्याओं का पता स्थिति के गंभीर होने से पहले ही चल जाता है. गंभीर कुपोषण के मामलों में, सिर्फ खाना देना काफी नहीं है. इसके लिए ORS, थेराप्यूटिक फूड (RUTF) और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की सही मात्रा भी जरूरी है. माताओं के लिए यह जरूरी है कि उन्हें ब्रेस्टफीडिंग, साफ-सफाई और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पौष्टिक भोजन के सही इस्तेमाल के बारे में डॉक्टरों या हेल्थ वर्करों से सही सलाह मिले. कुपोषण से ठीक होने के बाद भी अक्सर कमजोरी बनी रहती है. अगर लगातार देखभाल न की जाए, तो व्यक्ति की हालत फिर से बिगड़ सकती है. चूंकि बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर कुपोषण के शारीरिक और मानसिक असर गंभीर हो सकते हैं, इसलिए किसी क्वालिफाइड क्लिनिकल स्पेशलिस्ट (OCM डॉक्टर) से जांच करवाना सबसे सुरक्षित और सही तरीका है.

क्या सही पोषण संबंधी जानकारी और जागरूकता की कमी भी इस समस्या को बढ़ाती है?

स्मृति टंडन का कहना है कि सही पोषण संबंधी जानकारी और जागरूकता की कमी कुपोषण की समस्या को काफी बढ़ा देती है. अक्सर लोगों को यह नहीं पता होता कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं को किस तरह का भोजन दिया जाना चाहिए. नतीजतन, शरीर को अनजाने में ही जरूरी विटामिन और मिनरल नहीं मिल पाते. हालांकि जागरूकता निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन यह मान लेना गलत होगा कि ग्रामीण परिवारों में जानकारी का पूरी तरह अभाव है. आज, सरकारी कार्यक्रमों, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, टेलीविजन, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों तक बहुत सारी जानकारी पहुंचती है. असली चुनौती यह है कि क्या लोग इस जानकारी को समझते हैं, उस पर भरोसा करते हैं और अपनी विशिष्ट स्थिति के लिए सही अगले कदम जानते हैं. सामान्य जानकारी और किसी व्यक्ति विशेष के लिए स्वास्थ्य सलाह के बीच अंतर होता है. इसलिए, लोगों को यह समझने में मदद करना भी जरूरी है कि उन्हें कब डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्य पेशेवर की सलाह लेनी चाहिए.