KIMS हॉस्पिटल में नेशनल लेवल की रुमेटोलॉजी कॉन्फ्रेंस, जानें कि रुमेटोलॉजिस्ट कौन होता है और वे क्या करते हैं?
रूमेटोलॉजी मेडिसिन का एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है जो जोड़ों, मांसपेशियों, हड्डियों और कभी-कभी अंदरूनी अंगों को प्रभावित करने वाली सूजन और इलाज पर फोकस करता...
Published : January 3, 2026 at 7:24 PM IST
देश और दुनिया भर में कई तरह की बीमारियां लोगों को प्रभावित कर रही हैं. इनमें से, जोड़ों, हड्डियों, मांसपेशियों, टेंडन, लिगामेंट्स और दूसरे कनेक्टिव टिशू को प्रभावित करने वाली सूजन वाली और ऑटोइम्यून बीमारियां सबसे आम हैं. इस संदर्भ में, KIMS हॉस्पिटल्स के चेयरमैन डॉ. बोलिनेनी भास्कर राव ने कहा कि गठिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ल्यूपस और दूसरी ऑटोइम्यून बीमारियों जैसी रूमेटोलॉजिकल समस्याओं के लिए दुनिया भर में कई नए इलाज के तरीके सामने आ रहे हैं, इनमें से एक है रूमेटोलॉजी.
सिकंदराबाद के KIMS हॉस्पिटल्स में 3 से 4 मार्च तक दो-दिवसीय क्लिनिकल रुमेटोलॉजी कॉन्फ्रेंस 2026 (CRC2026) हुई. कॉन्फ्रेंस के दौरान, KIMS हॉस्पिटल्स के चेयरमैन डॉ. बोलिनेनी भास्कर राव ने सभी रुमेटोलॉजिस्ट से सतर्क रहने, जानकारी रखने और नए इलाज के तरीकों से मरीजों को राहत देने की कोशिश करने का आग्रह किया. बता दें, देश भर से 400 से ज्यादा रुमेटोलॉजिस्ट ने इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया. यह दो साल में होने वाली कॉन्फ्रेंस अनुभवी रुमेटोलॉजिस्ट द्वारा इलाज किए गए सबसे मुश्किल मामलों पर केस-आधारित चर्चाओं पर केंद्रित थी, जिससे यह सभी अटेंड करने वालों के लिए एक अनोखा और ज्ञानवर्धक अनुभव बन गया. अनुभवी रुमेटोलॉजिस्ट ने सबसे जटिल मामलों को कैसे मैनेज किया, इस पर केस-दर-केस चर्चाओं के माध्यम से, सभी प्रतिभागियों को अपने प्रैक्टिस में ऐसे ही मामलों को मैनेज करने के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिली.
कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन कई सम्मानित मेहमानों की मौजूदगी में हुआ, जिनमें डॉ. बी. भास्कर राव (सीएमडी, KIMS हॉस्पिटल्स), डॉ. संबित साहू, मेडिकल डायरेक्टर (KIMS हॉस्पिटल्स, सिकंदराबाद), डॉ. बी. श्रीनिवास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के उप महानिदेशक, डॉ. विनोद प्रेसिडेंट इलेक्ट, IRA, डॉ. सरथ चंद्र मौली (क्लिनिकल डायरेक्टर, रुमेटोलॉजी विभाग, KIMS हॉस्पिटल्स, सिकंदराबाद), और डॉ. डी. राजकिरण (डायरेक्टर, हैदराबाद रुमेटोलॉजी सेंटर) शामिल थे.
कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व ऑर्गनाइजिंग सेक्रेटरी डॉ. सरथ चंद्र मौली वीरवल्ली और CRC2026 साइंटिफिक चेयर डॉ. विनोद रविंद्रन ने किया, और इसमें रुमेटाइड आर्थराइटिस, ल्यूपस, एंकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस, गाउट, वैस्कुलाइटिस, बचपन का आर्थराइटिस और दुर्लभ रुमेटिक स्थितियों जैसे विषयों को शामिल किया गया. कॉन्फ्रेंस में ट्रेनीजके लिए एक रुमेटोलॉजी क्विज भी शामिल था, जिसने युवा रुमेटोलॉजिस्ट को अपने ज्ञान को परखने के लिए एक प्रेरणादायक मंच प्रदान किया.
डॉ. सरथ चंद्र मौली वीरवल्ली ने कहा कि हम CRC2026 की सफलता और पूरे देश के रुमेटोलॉजिस्ट की उत्साहपूर्ण भागीदारी से बहुत खुश हैं. इस कॉन्फ्रेंस ने हमें ज्ञान का आदान-प्रदान करने, मुश्किल मामलों पर चर्चा करने और ल्यूपस सहित रुमेटिक और मस्कुलोस्केलेटल बीमारियों के बारे में हमारी समझ को और बेहतर बनाने का एक कीमती मौका दिया है. क्लिनिकल रुमेटोलॉजी कॉन्फ्रेंस 2026 ने एक बार फिर भारत में रुमेटोलॉजी के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रमुख प्लेटफॉर्म के तौर पर अपनी अहमियत साबित की है. CRC के अगले एडिशन के लिए पहले से ही योजनाएं बनाई जा रही हैं, जो रुमेटोलॉजी में ज्ञान साझा करने और प्रोफेशनल डेवलपमेंट में अपनी उत्कृष्टता की परंपरा को जारी रखेगा.
रुमेटोलॉजिस्ट क्या होता है?
रूमेटोलॉजिस्ट एक इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर होता है जिसने रूमेटोलॉजी में स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग ली होती है. यह मेडिकल स्पेशियलिटी मांसपेशियों और हड्डियों के सिस्टम को प्रभावित करने वाली डीजेनरेटिव, ऑटोइम्यून और इन्फ्लेमेटरी बीमारियों से संबंधित है. इनमें से कई बीमारियां जिंदगी भर रहती हैं और परिवारों में भी हो सकती हैं. रूमेटोलॉजिस्ट लोगों को मांसपेशियों और जोड़ों के दर्द को मैनेज करने और पुरानी सूजन को कम करने में मदद करते हैं.
रुमेटोलॉजी क्या है?
रूमेटोलॉजी मेडिसिन का एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है जो जोड़ों, मांसपेशियों, हड्डियों और कभी-कभी अंदरूनी अंगों को प्रभावित करने वाली सूजन और ऑटोइम्यून बीमारियों के डायग्नोसिस और इलाज पर फोकस करता है. एक रूमेटोलॉजिस्ट वह डॉक्टर होता है जो आर्थराइटिस, ल्यूपस, फाइब्रोमायल्जिया और गाउट जैसी इन जटिल मस्कुलोस्केलेटल और ऑटोइम्यून स्थितियों को मैनेज करता है. ये बीमारियां अक्सर इम्यून सिस्टम या कनेक्टिव टिश्यू की समस्याओं से होती हैं, जिसके लिए एक स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है जो पूरे शरीर का आकलन करके दर्द, अकड़न और सूजन के कारणों का पता लगा सके, और जोड़ों को नुकसान से बचाने के लिए पुरानी बीमारियों को मैनेज कर सके.
रूमेटोलॉजी, रूमेटिक बीमारियों की स्टडी है. ये ज्यादातर पुरानी सूजन वाली बीमारियां होती हैं जो आपके कनेक्टिव टिशूज को प्रभावित करती हैं, जैसे कि हड्डियां, जोड़, मांसपेशियां, टेंडन और लिगामेंट्स. कई रूमेटिक बीमारियां ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होती हैं, जैसे कि इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस. दूसरी मस्कुलोस्केलेटल बीमारियां होती हैं जो चोट से शुरू होती हैं और अगर चोट ठीक से ठीक नहीं होती है तो पुरानी बीमारियां बन जाती हैं.
एक रुमेटोलॉजिस्ट क्या करता है?
रुमेटोलॉजिस्ट आपके मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम और कनेक्टिव टिशू को प्रभावित करने वाली जटिल बीमारियों का पता लगाते हैं और उनका इलाज करते हैं. ये बीमारियां सामान्य चोटों या मैकेनिकल समस्याओं से कहीं ज्यादा जटिल होती हैं.
रूमेटिक बीमारियों के प्रकारों में ये शामिल हैं...
- ऑटोइम्यून बीमारियां जिनमें आपका इम्यून सिस्टम आपके अपने टिशूज पर हमला करता है.
- कनेक्टिव टिशू बीमारियां जो शरीर के सपोर्टिंग स्ट्रक्चर को प्रभावित करती हैं.
- सूजन संबंधी विकार या इन्फेक्शन जो आपकी मांसपेशियों, जोड़ों या हड्डियों को प्रभावित करते हैं.
- इन स्थितियों का पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट और इमेजिंग स्टडीज का इस्तेमाल किया जाता है. इलाज में अक्सर कई तरीकों का कॉम्बिनेशन शामिल होता है, जिसमें दवाएं, इंजेक्शन और फिजिकल थेरेपी शामिल हो सकती हैं.
रूमेटोलॉजिस्ट किन बीमारियों और स्थितियों का इलाज करते हैं?
कुछ बीमारियां और स्थितियां जिनका इलाज रूमेटोलॉजिस्ट करते हैं, उनमें शामिल हैं...
- एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस
- बेहसेट रोग
- बर्साइटिस
- चारकोट-मैरी-टूथ रोग
- गाउट
- मायोपैथी
- ऑस्टियोआर्थराइटिस
- पॉलीमायोसिटिस
- सोरियाटिक आर्थराइटिस
- रूमेटिक फीवर
- रूमेटाइड आर्थराइटिस
- सार्कोइडोसिस
- स्क्लेरोडर्मा
- सजोग्रेन सिंड्रोम
- सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस
- वैस्कुलाइटिस
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह सिर्फ आपकी समझ के लिए है. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन गाइडलाइंस को फॉलो करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)