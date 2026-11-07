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क्या नींद की कमी से हो सकता है कैंसर? देर रात तक जागने वाले कैंसर विशेषज्ञ की इन बातों पर जरूर दें ध्यान

क्या नींद की कमी से हो सकता है कैंसर? देर रात तक जागने वाले कैंसर विशेषज्ञ की इन बातों पर जरूर दें ध्यान ( GETTY IMAGES )

नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे हर साल 7 नवंबर को मनाया जाता है. इस दिन का मुख्य मकसद कैंसर के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना, शुरुआती लक्षणों को पहचानने में मदद करना और लोगों को समय पर स्क्रीनिंग और इलाज करवाने के लिए बढ़ावा देना है. आजकल कई भारतीयों की जीवनशैली में नींद की कमी एक गंभीर समस्या बनती जा रही है. देर रात तक स्क्रीन देखते रहना, जिसे 'रिवेंज बेडटाइम प्रोक्रैस्टिनेशन' कहा जाता है और काम से जुड़े ईमेल का जवाब देना, हमारे शरीर की प्राकृतिक सर्केडियन रिदम को बिगाड़ देता है. मुश्किल से पाच घंटे की नींद लेने के बाद अलार्म की आवाज पर जल्दी उठना, आपके शरीर पर बहुत बुरा असर डालता है. इस खबर में जानें कि जब आपके शरीर को जरूरी आराम नहीं मिलता, तो क्या होता है. क्या लंबे समय तक नींद में खलल पड़ने से कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है?

पुणे में M.O.C कैंसर केयर की मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, डॉ. रितु दवे का कहना है कि इसका जवाब सिर्फ 'हां' या 'ना' में नहीं दिया जा सकता है. हालांकि रिसर्च से पता चला है कि नींद के बिगड़े हुए पैटर्न और कुछ तरह के कैंसर के बीच एक संभावित लिंक है, लेकिन यह साबित नहीं हुआ है कि सिर्फ कम नींद लेना ही कैंसर का सीधा कारण है. हेल्दी नींद के महत्व को देखते हुए और कैंसर के बेवजह के डर से बचने के लिए, नींद की कमी (Sleep Deprivation) और कैंसर के बीच के वास्तविक संबंध और अंतर को समझना बेहद जरूरी है.