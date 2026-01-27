मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर का निधन, क्रोनिक लिवर डिजीज से थे पीड़ित, जानें कितनी खतरनाक है यह बीमारी
लिवर हमारे शरीर का एक बहुत जरूरी अंग है. जानें कि क्रोनिक लिवर की बीमारी कितनी खतरनाक हो सकती है और इसके लक्षण क्या हैं...
Published : January 27, 2026 at 12:30 PM IST
मशहूर ओडिया म्यूजिक डायरेक्टर अभिजीत मजूमदार का 25 जनवरी को निधन हो गया. इस खबर से पूरी इंडस्ट्री और उनके फैंस को गहरा सदमा लगा है. उनका इलाज AIIMS भुवनेश्वर में चल रहा था. AIIMS भुवनेश्वर से मिली जानकारी के मुताबिक, अभिजीत मजूमदार लंबे समय से लिवर की बीमारी से जूझ रहे थे. डॉ. अमृत पटजोशी के अनुसार, 54 साल के अभिजीत हाई ब्लड प्रेशर, हाइपोथायरायडिज्म और क्रॉनिक लिवर डिजीज से पीड़ित थे. आज हम इस खबर में जानेंगे कि क्रॉनिक लिवर डिजीज कितनी खतरनाक होती है और इसके लक्षण क्या हैं?
क्रोनिक लिवर डिजीज (CLD) क्या है?
क्रोनिक लिवर डिजीज (CLD) का मतलब है लिवर को लंबे समय तक नुकसान, जिससे उसका नॉर्मल काम खराब हो जाता है और समय के साथ अपरिवर्तनीय नुकसान होता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्रोनिक लिवर डिजीज (CLD) लिवर की एक गंभीर बीमारी है जो छह महीने से अधिक समय तक बनी रहती है और धीरे-धीरे लिवर की कोशिकाओं को नष्ट कर देती है, जिससे हेल्दी टिशू पर निशान पड़ जाते हैं. यह लगातार होने वाला नुकसान आखिरकार सिरोसिस, लिवर फेलियर या कैंसर का कारण बन सकता है, जिन्हें अक्सर ठीक न होने वाली बीमारियां माना जाता है.
जब लिवर छह महीने से ज्यादा समय तक लगातार सूजा हुआ और डैमेज रहता है, तो वह अपने नॉर्मल काम (डिटॉक्सिफिकेशन, डाइजेशन) करना बंद कर देता है, जिससे शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं. इससे आखिर में मौत भी हो सकती है. लिवर ट्रांसप्लांट एक ऑप्शन है, लेकिन इसमें अक्सर इंतजार करना पड़ता है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह देखा गया है कि CLD वाले ज्यादातर मरीजों को क्रोनिक सूजन, इन्फेक्शन, शराब की लत, या हेपेटाइटिस और नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज (NAFLD) जैसी लिवर की बीमारियों का इतिहास रहा है.
क्रोनिक लिवर डिजीज (CLD) के अलग-अलग स्टेज क्या हैं?
क्रोनिक लिवर डिजीज कई स्टेज से गुजरती है, जो हल्के फैट जमा होने से शुरू होती है और लिवर को गंभीर नुकसान तक पहुंचती है. हर स्टेज इलाज के नतीजों को अलग तरह से प्रभावित करती है, इसलिए जल्दी पता लगाना और इलाज शुरू करना बहुत जरूरी है. CLD के स्टेज में शामिल हैं..
- स्टेज 1: फैटी लिवर (स्टीटोसिस)- यह सबसे शुरुआती स्टेज है, जहां लिवर की सेल्स में फैट जमा हो जाता है. इस स्टेज पर, लिवर बिना किसी खास लक्षण के भी ठीक से काम कर सकता है.
- स्टेज 2: सूजन (नॉन-अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस)- इस स्टेज में, लिवर में सूजन आ जाती है, जिससे निशान पड़ जाते हैं. लिवर में नुकसान के संकेत दिखने लगते हैं, और लक्षण भी नजर आ सकते हैं.
- स्टेज 3: फाइब्रोसिस- लंबे समय तक सूजन के कारण लिवर के टिशू में निशान बनने लगते हैं. हालांकि लिवर अभी भी कुछ नुकसान की भरपाई कर सकता है, लेकिन उसका काम खराब हो जाता है.
- सिरोसिस- इस एडवांस स्टेज में, लिवर में बड़े पैमाने पर निशान पड़ जाते हैं. सिरोसिस से लिवर फेलियर हो सकता है, जहां लिवर अपने जरूरी काम करने में असमर्थ हो जाता है.
- डीकम्पेनसेटेड क्रोनिक लिवर डिजीज- जब सिरोसिस गंभीर हो जाता है, तो इससे डीकंपनसेटेड लिवर डिजीज हो सकती है. यह सिरोसिस का एक गंभीर, आखिरी स्टेज है जहां लिवर अपने सामान्य काम करना बंद कर देता है, जिससे पीलिया, शरीर में फ्लूइड जमा होना और कन्फ्यूजन (हेपेटिक एन्सेफैलोपैथी) जैसे लक्षण दिखाई देते हैं. यह स्टेज जानलेवा होती है.
क्रोनिक लिवर डिजीज (CLD) के लक्षण क्या हैं?
क्रोनिक लिवर डिजीज के लक्षण बीमारी की गंभीरता और स्टेज के आधार पर अलग-अलग होते हैं. शुरुआती स्टेज में कुछ लक्षण हल्के या ध्यान न देने लायक हो सकते हैं, लेकिन बीमारी बढ़ने पर वे गंभीर हो सकते हैं. क्रोनिक लिवर डिजीज के आम लक्षणों में शामिल हैं...
- शुरुआती स्टेज में थकान और कमजोरी आम है
- लिवर खराब होने के कारण त्वचा और आंखों का पीला पड़ना (पीलिया)
- पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में दर्द या बेचैनी
- शरीर में पानी जमा होने के कारण पेट या पैरों में सूजन
- मतली और उल्टी
- भूख न लगना
- बिना किसी वजह के वजन कम होना
- गहरा पेशाब और हल्का मल
- लिवर में पित्त जमा होने के कारण त्वचा में खुजली
- भ्रम या सोचने-समझने में दिक्कत, खासकर एडवांस स्टेज में
क्रोनिक लिवर डिजीज (CLD) के कारण और रिस्क फैक्टर
CLD के कारण और रिस्क फैक्टर अलग-अलग हैं, यह लाइफस्टाइल की आदतों, जेनेटिक फैक्टर, इन्फेक्शन या कुछ दवाओं से हो सकता है. CLD के सबसे आम कारणों में शामिल हैं...
- लगातार शराब पीना- ज्यादा और लंबे समय तक शराब पीना क्रोनिक लिवर डिजीज के मुख्य कारणों में से एक है.
- हेपेटाइटिस इन्फेक्शन- क्रोनिक हेपेटाइटिस B या C इन्फेक्शन से लिवर में सूजन और नुकसान हो सकता है.
- नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज (NAFLD)- मोटापे, डायबिटीज और खराब डाइट से जुड़ा NAFLD लिवर डैमेज का एक मुख्य कारण है.
- ऑटोइम्यून डिजीज- ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों के कारण इम्यून सिस्टम लिवर सेल्स पर हमला कर सकता है, जिससे क्रोनिक लिवर डैमेज हो सकता है.
- जेनेटिक डिसऑर्डर- हीमोक्रोमैटोसिस (आयरन ओवरलोड) और विल्सन डिजीज (कॉपर बिल्डअप) जैसी कंडीशन लिवर को नुकसान पहुंचा सकती हैं.
- दवाएं और टॉक्सिन- कुछ दवाओं का लंबे समय तक इस्तेमाल या नुकसानदायक चीजों के संपर्क में आने से CLD हो सकता है.
क्रोनिक लिवर डिजीज के रिस्क फैक्टर
- मोटापा और खराब डाइट
- लिवर डिजीज की फैमिली हिस्ट्री
- कई पार्टनर के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स (हेपेटाइटिस B और C का रिस्क)
- ज्यादा शराब पीना
- डायबिटीज और मेटाबोलिक सिंड्रोम
क्रोनिक लिवर डिजीज (CLD) के इलाज के लिए डॉक्टर से कब सलाह लें?
अगर आपको जॉन्डिस, बहुत ज्यादा थकान, पेट में सूजन, या पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में लगातार दर्द जैसे लक्षण महसूस होते हैं, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, इसके अलावा, अगर आपको CLD के लिए कोई रिस्क फैक्टर हैं, जैसे ज्यादा शराब पीना, मोटापा, या परिवार में लिवर की बीमारी की हिस्ट्री रही है, तो जल्दी पता लगाने के लिए रेगुलर मेडिकल सलाह लेना जरूरी है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सलाह सिर्फ आपकी समझ के लिए है. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी जा रही है. इन निर्देशों को मानने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)