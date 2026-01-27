ETV Bharat / health

मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर का निधन, क्रोनिक लिवर डिजीज से थे पीड़ित, जानें कितनी खतरनाक है यह बीमारी

मशहूर ओडिया म्यूजिक डायरेक्टर अभिजीत मजूमदार का 25 जनवरी को निधन हो गया. इस खबर से पूरी इंडस्ट्री और उनके फैंस को गहरा सदमा लगा है. उनका इलाज AIIMS भुवनेश्वर में चल रहा था. AIIMS भुवनेश्वर से मिली जानकारी के मुताबिक, अभिजीत मजूमदार लंबे समय से लिवर की बीमारी से जूझ रहे थे. डॉ. अमृत पटजोशी के अनुसार, 54 साल के अभिजीत हाई ब्लड प्रेशर, हाइपोथायरायडिज्म और क्रॉनिक लिवर डिजीज से पीड़ित थे. आज हम इस खबर में जानेंगे कि क्रॉनिक लिवर डिजीज कितनी खतरनाक होती है और इसके लक्षण क्या हैं?

क्रोनिक लिवर डिजीज (CLD) क्या है?

क्रोनिक लिवर डिजीज (CLD) का मतलब है लिवर को लंबे समय तक नुकसान, जिससे उसका नॉर्मल काम खराब हो जाता है और समय के साथ अपरिवर्तनीय नुकसान होता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्रोनिक लिवर डिजीज (CLD) लिवर की एक गंभीर बीमारी है जो छह महीने से अधिक समय तक बनी रहती है और धीरे-धीरे लिवर की कोशिकाओं को नष्ट कर देती है, जिससे हेल्दी टिशू पर निशान पड़ जाते हैं. यह लगातार होने वाला नुकसान आखिरकार सिरोसिस, लिवर फेलियर या कैंसर का कारण बन सकता है, जिन्हें अक्सर ठीक न होने वाली बीमारियां माना जाता है.

जब लिवर छह महीने से ज्यादा समय तक लगातार सूजा हुआ और डैमेज रहता है, तो वह अपने नॉर्मल काम (डिटॉक्सिफिकेशन, डाइजेशन) करना बंद कर देता है, जिससे शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं. इससे आखिर में मौत भी हो सकती है. लिवर ट्रांसप्लांट एक ऑप्शन है, लेकिन इसमें अक्सर इंतजार करना पड़ता है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह देखा गया है कि CLD वाले ज्यादातर मरीजों को क्रोनिक सूजन, इन्फेक्शन, शराब की लत, या हेपेटाइटिस और नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज (NAFLD) जैसी लिवर की बीमारियों का इतिहास रहा है.

क्रोनिक लिवर डिजीज (CLD) के अलग-अलग स्टेज क्या हैं?

क्रोनिक लिवर डिजीज कई स्टेज से गुजरती है, जो हल्के फैट जमा होने से शुरू होती है और लिवर को गंभीर नुकसान तक पहुंचती है. हर स्टेज इलाज के नतीजों को अलग तरह से प्रभावित करती है, इसलिए जल्दी पता लगाना और इलाज शुरू करना बहुत जरूरी है. CLD के स्टेज में शामिल हैं..