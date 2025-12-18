ETV Bharat / health

प्रेगनेंसी में भूल कर न करें ये गलती, मां-बच्चे के लिए जानलेवा हो सकती है लापरवाही, एक्सपर्ट से जानिए

महिला ने नहीं लिया था सप्लीमेंटः क्वीन मेरी अस्पताल की वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डॉ. सुजाता देव ने बताया कि महिला पूरी गर्भावस्था एनीमिया और कुपोषण की चपेट में थी. वजन कभी 34 किलो से अधिक नहीं हुआ और हीमोग्लोबिन का स्तर अधिकतम 10.2 ग्राम/डीएल रहा. इसके बावजूद उन्होंने नियमित रूप से आयरन-फोलिक एसिड (आईएफए), कैल्शियम और अन्य सप्लीमेंट्स का सेवन नहीं किया. गर्भवती महिला ने चिकित्सकों को बताया कि मुझे दवा खाना अच्छा नहीं लगता था. कोई परेशानी भी नहीं थी घर का सारा काम कर लेती थी, इसलिए लगा कि दवा की जरूरत नहीं है.

लखनऊ: मलिहाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक 35 वर्षीय महिला का प्रस्ताव हुआ. प्रसव के बाद ही प्रसवोत्तर रक्तस्राव (पोस्टपार्टम हैम्रेज पीएफ) होने लगा. महिला विवाह के आठ साल बाद गर्भवती हुई थी. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गर्भवती महिला को हो रहे पोस्टपार्टम ब्लीडिंग नियंत्रित करने के लिए कोशिश की. इसके बाद गर्भवती महिला को क्वीन मैरी महिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. समय पर इलाज मिलने से उसकी जान बच सकी. ऐसे कई मामले क्वीनमेरी में आ रहे हैं.

गर्भवती महिलाओं के लिए टिप्स. (ETV Bharat)

डॉ. सुजाता ने बताया कि आमतौर पर महिलाएं अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती हैं, लेकिन गर्भावस्था में ऐसा नहीं करना चाहिए. गर्भावस्था में घर के काम कर पाना या बाहर से स्वस्थ दिखना, वास्तव में स्वास्थ्य का भरोसेमंद पैमाना नहीं होता. एनीमिया, कुपोषण और कई संक्रमण ऐसे होते हैं. जो दिखते नहीं, लेकिन मां और शिशु दोनों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं. इसलिए नियमित प्रसवपूर्व जांच और जोखिम की समय पर पहचान बेहद जरूरी है.

कम हीमोग्लोबिन से बढ़ता है खतराः डॉ. सुजाता के अनुसार गर्भावस्था में कम हीमोग्लोबिन से अत्यधिक थकान, संक्रमण, समय से पहले प्रसव और प्रसव के दौरान खून की कमी से खतरा बढ़ जाता है. एनीमिया गर्भाशय की मांसपेशियों की सिकुड़ने की क्षमता को कमजोर करता है, जिससे रक्तस्राव रुकने में देर होती है और हल्का रक्तस्राव भी जानलेवा बन सकता है. इसके आलावा मां में एनीमिया और कुपोषण का सीधा असर नवजात पर पड़ता है. इससे कम जन्म वजन, ऑक्सीजन की कमी (हाइपोक्सिया) और जन्म के बाद मृत्यु तक का खतरा बढ़ जाता है. इस तरीके के मामले अस्पताल में बहुत आते हैं. महिलाओं की काउंसलिंग ओपीडी से की जाती है ताकि वह अपनी सेहत के प्रति और अपने होने वाली संतान के प्रति जिम्मेदार बनें. अपनी सेहत का ख्याल रखें.



क्यों है सप्लीमेंट्स लेना महत्वपूर्ण? डॉ. सुजाता के अनुसार, दवाओं को लेकर गलतफहमियां, उल्टी-कब्ज जैसी शिकायतें, परिवार का दबाव और यह मिथक कि दवा से गर्मी होती है या बच्चा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इन कारणों से कई महिलाएं जरूरी सप्लीमेंट्स नहीं लेती. आसान प्रसव के लिए कम खाने की धारणा भी जोखिम को बढ़ा देती है. डॉ. सुजाता ने बताया कि प्रेगनेंसी में सप्लीमेंट्स, जैसे फोलिक एसिड, आयरन, विटामिन डी और कैल्शियम, मां और बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी हैं. ये जन्म दोषों (जैसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट) को रोकने, एनीमिया से बचाने, हड्डियों और मस्तिष्क के स्वस्थ विकास में मदद करने, प्रतिरक्षा प्रणाली को मज़बूत करने और समय से पहले डिलीवरी के जोखिम को कम करने में अहम भूमिका निभाते हैं. जिससे एक स्वस्थ गर्भावस्था और स्वस्थ शिशु का जन्म सुनिश्चित होता है.

पोस्टपार्टम हेमरेज क्या हैः डॉ. सुजाता ने बताया कि पोस्टपार्टम हेमरेज (पीपीएच) का मतलब है कि बच्चे के जन्म के बाद अत्यधिक और अनियंत्रित रक्तस्राव, जो 500 मिलीलीटर (नॉर्मल प्रसव में) या 1000 मिलीलीटर (सिजेरियन में) से अधिक हो सकता है. यह एक जानलेवा स्थिति है, जो प्रसव के 24 घंटे के भीतर प्राथमिक या बाद 6 सप्ताह तक हो सकती है, जिसके लक्षणों में चक्कर आना, बेहोशी और तेज़ दिल की धड़कन शामिल हैं. इसका इलाज तुरंत चिकित्सा सहायता से होता है.

