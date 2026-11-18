मच्छर भगाने वाली कॉइल और लिक्विड वेपोराइजर: क्या ये COPD से पीड़ित लोगों के लिए सुरक्षित हैं?
जब कम हवादार कमरों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये पॉल्यूटेंट्स जमा हो सकते हैं और सांस की नली में जलन पैदा कर...
Published : November 18, 2026 at 6:36 PM IST
क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज (COPD) से पीड़ित लोगों को घर के अंदर की हवा को लेकर विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत होती है. हालांकि भारतीय घरों में मच्छर भगाने वाली कॉइल और लिक्विड वेपोराइजर का इस्तेमाल आम है, लेकिन इनसे निकलने वाला धुआं और केमिकल श्वसन तंत्र में जलन पैदा कर सकते हैं और सांस लेने से जुड़ी पहले से मौजूद समस्याओं को और बढ़ा सकते हैं.
मच्छर भगाने वाली कॉइल COPD वाले लोगों के लिए होती हैं हानिकारक
कोलकाता के सीके बिरला हॉस्पिटल्स, CMRI में कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट, डॉ. श्याम कृष्णन का कहना है कि मच्छर भगाने वाले कॉइल कीटनाशक कंपाउंड (आम तौर पर पाइरेथ्रोइड्स) को दूसरी चीजों के साथ जलाकर काम करते हैं, जिससे धुआं निकलता है. इस धुएं में बारीक पार्टिकल्स, कार्बन मोनोऑक्साइड और जलने से निकलने वाले दूसरे बाय-प्रोडक्ट्स होते हैं. जब कम हवादार कमरों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये पॉल्यूटेंट्स जमा हो सकते हैं और सांस की नली में जलन पैदा कर सकते हैं. COPD वाले लोगों के लिए, जिनकी सांस की नली पहले से ही सूजी हुई और पतली होती है, इस धुएं के संपर्क में आने से खांसी, घरघराहट, सीने में जकड़न और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है. बार-बार या लंबे समय तक संपर्क में रहने से घर के अंदर हवा के प्रदूषण का कुल लेवल भी बढ़ सकता है.
लिक्विड वेपोराइजर भी है खतरनाक
डॉ. श्याम कृष्णन का कहना है कि लिक्विड वेपोराइजर जलने की प्रक्रिया से धुआं पैदा नहीं करते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे पूरी तरह से नुकसानरहित हैं. ये आसपास की हवा में रासायनिक कीटनाशक छोड़ते हैं, और कुछ उत्पादों में सॉल्वैंट्स और सुगंध भी हो सकते हैं. ये पदार्थ सांस की संवेदनशील नली में जलन पैदा कर सकते हैं, खासकर उन लोगों में जिन्हें पहले से ही खांसी, सांस लेते समय घरघराहट, या बहुत अधिक बलगम बनने जैसी समस्याएं हैं. हर व्यक्ति की संवेदनशीलता अलग-अलग होती है, और जोखिम का स्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उत्पाद कौन सा है, आप कितने समय तक उसके संपर्क में रहते हैं, कमरे का आकार क्या है, और वहां हवा आने-जाने (वेंटिलेशन) की क्या व्यवस्था है.
COPD वाले लोगों को क्या करना चाहिए?
डॉ. श्याम कृष्णन बताते हैं कि बेहतर होगा कि COPD से पीड़ित लोग घर के अंदर मच्छर भगाने वाली कॉइल (mosquito coils) का इस्तेमाल न करें. लिक्विड वेपोराइजर (liquid vaporizers) का इस्तेमाल भी सावधानी से करना चाहिए, खासकर बेडरूम या छोटी, बंद जगहों पर. सलाह दी जाती है कि निर्माता के निर्देशों का पालन करें, इनका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल न करें, और यह सुनिश्चित करें कि हवा आने-जाने का अच्छा इंतजाम (ventilation) हो. अगर किसी व्यक्ति को इनके संपर्क में आने के बाद ज्यादा खांसी आए, घरघराहट हो या सांस लेने में दिक्कत हो, तो उसे ताजी हवा वाली जगह पर चले जाना चाहिए और उस उत्पाद का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए.
मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए क्या करें
डॉ. श्याम कृष्णन के अनुसार, मच्छरों को नियंत्रित करने के सुरक्षित तरीकों में खिड़कियों और दरवाजों पर जाली लगाना, सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल करना और घर के आस-पास जमा पानी को हटाना शामिल है. इन उपायों से हवा में कोई अतिरिक्त हानिकारक तत्व छोड़े बिना, मच्छरों के संपर्क में आने का खतरा कम हो जाता है.
ध्यान देने वाली बात
डॉ. श्याम कृष्णन के अनुसार, यह ध्यान रखना जरूरी है कि COPD का प्रबंधन केवल दवाओं और इनहेलर तक ही सीमित नहीं है. घर के अंदर मौजूद प्रदूषकों के संपर्क को कम करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है. मरीजों को ऐसे पर्यावरणीय कारकों की पहचान करके उन्हें कम करना चाहिए, घर के अंदर हवा के अच्छे आवागमन (वेंटिलेशन) को सुनिश्चित करना चाहिए, और अगर सांस से जुड़ी दिक्कतें बढ़ जाएं तो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. रोजमर्रा की कुछ आसान घरेलू आदतें भी सांस लेने में आराम देने और बीमारी को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभा सकती हैं.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)