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मच्छर भगाने वाली कॉइल और लिक्विड वेपोराइजर: क्या ये COPD से पीड़ित लोगों के लिए सुरक्षित हैं?

मच्छर भगाने वाली कॉइल और लिक्विड वेपोराइजर: क्या ये COPD से पीड़ित लोगों के लिए सुरक्षित हैं? ( ETV BHARAT )

क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज (COPD) से पीड़ित लोगों को घर के अंदर की हवा को लेकर विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत होती है. हालांकि भारतीय घरों में मच्छर भगाने वाली कॉइल और लिक्विड वेपोराइजर का इस्तेमाल आम है, लेकिन इनसे निकलने वाला धुआं और केमिकल श्वसन तंत्र में जलन पैदा कर सकते हैं और सांस लेने से जुड़ी पहले से मौजूद समस्याओं को और बढ़ा सकते हैं.

मच्छर भगाने वाली कॉइल COPD वाले लोगों के लिए होती हैं हानिकारक

कोलकाता के सीके बिरला हॉस्पिटल्स, CMRI में कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट, डॉ. श्याम कृष्णन का कहना है कि मच्छर भगाने वाले कॉइल कीटनाशक कंपाउंड (आम तौर पर पाइरेथ्रोइड्स) को दूसरी चीजों के साथ जलाकर काम करते हैं, जिससे धुआं निकलता है. इस धुएं में बारीक पार्टिकल्स, कार्बन मोनोऑक्साइड और जलने से निकलने वाले दूसरे बाय-प्रोडक्ट्स होते हैं. जब कम हवादार कमरों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये पॉल्यूटेंट्स जमा हो सकते हैं और सांस की नली में जलन पैदा कर सकते हैं. COPD वाले लोगों के लिए, जिनकी सांस की नली पहले से ही सूजी हुई और पतली होती है, इस धुएं के संपर्क में आने से खांसी, घरघराहट, सीने में जकड़न और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है. बार-बार या लंबे समय तक संपर्क में रहने से घर के अंदर हवा के प्रदूषण का कुल लेवल भी बढ़ सकता है.