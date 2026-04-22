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बिहार में 14.4 प्रतिशत लोगों को 'मीठी बीमारी', शहर छोड़िए अब गांव भी सुरक्षित नहीं

खराब जीवनशैली और तनाव के कारण बिहार में मीठी बीमारी यानि डायबिटीज का खतरा बढ़ रहा है. जानिए क्या कहते हैं विशेषज्ञ डॉ. मनोज सिन्हा?

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मधुमेह की बीमारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 22, 2026 at 5:02 PM IST

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पटना: भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं. डब्ल्यूएचओ के अनुसार, देश की प्री-डायबिटीक आबादी लगभग 13 करोड़ के आसपास हैं. एक्सपर्ट और आंकड़ों की माने तो, बिहार में मधुमेह (Diabetes) अब तेजी से फैल रही लाइफस्टाइल डिजीज के रूप में उभर रही है.

डायबिटीज.. बिहार के शहर से निकलकर गांव में पहुंची: नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 के मुताबिक, बिहार के शहरी क्षेत्रों में 22% लोग मधुमेह से प्रभावित हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह आंकड़ा 14.4% है. ग्रामीण इलाकों में पिछले वर्षों की तुलना में करीब 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो बदलती जीवनशैली और बढ़ती जांच जागरूकता की ओर इशारा करती है.

क्यों बढ़ रहे ग्रामीण क्षेत्र में आंकड़े?: पटना के न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल के अधीक्षक और मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉ. मनोज कुमार के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते मामलों के पीछे लोगों में ब्लड शुगर जांच को लेकर बढ़ी जागरूकता एक बड़ा कारण है. अब लोग मधुमेह के शुरुआती लक्षणों को समझने लगे हैं और समय पर जांच करा रहे हैं.

''वर्तमान समय में शहरी क्षेत्रों में करीब 22% और ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 14.4% आबादी मधुमेह से ग्रसित मानी जा रही है. सबसे चिंताजनक बात यह है कि बिहार की करीब 38% आबादी अर्ली डायबिटीज स्टेज यानी प्री-डायबिटिक ((Pre-diabetic) स्थिति में है.''- डॉ. मनोज कुमार सिन्हा, अधीक्षक, पटना न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल

डॉ. मनोज कुमार सिन्हा से खास बातचीत (ETV Bharat)

बिहार में डायबिटीज का डरावना सच : बिहार स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, बिहार की करीब 20 फीसदी आबादी मधुमेह की चपेट में है. राजधानी पटना में मधुमेह रोगियों में से करीब 10 फीसदी ही उपचार करा रहे हैं. हालांकि अब डायबिटीज को लेकर लोगों में जागरुकता देखने को मिल रही है. एक्सपर्ट की माने तो यह इसलिए संभव हो रहा है, क्योंकि, लोग सावधान हो गए है और वे धीरे-धीरे स्वस्थ दिनचर्या और खानपान की आदतों में सुधार करने लगे हैं.

'सर, मैं तो गांव में रहता हूं.. मुझे शुगर कैसे?' : डॉ. मनोज बताते हैं कि मधुमेह अब सिर्फ बड़े (धनी) लोगों या बड़े शहरों में रहने वालों की बीमारी नहीं रह गई है. मैं छोटे शहरों, गांव से आने वाले मरीजों को देखता हूं. ऐसे लोग पूछते हैं कि सर, मुझे शुगर कैसे हो गया, मैं तो गांव में रहता हूं, पिछले कुछ सालों में युवा भी मेरे पास आए, मैंने कुछ बच्चों के मामले भी देखे हैं.

''वक्त के साथ सबकुछ बदला, जीवशैली में बदलाव, गांव के शहर की ओर पलायन, जीवन शैली, आदत और खानपान (फास्टफूड) में बदलाव, तनाव और प्रदूषण ऐसे कारण हैं, जो आज शहर और गांव में डायबिटीज बढ़ाने के जिम्मेदार है.'' - डॉ. मनोज कुमार सिन्हा, अधीक्षक, पटना न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल

'बिहार में लोग इंसुलिन नहीं, टैबलेट लेते हैं' : मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉ. मनोज कुमार के मुताबिक, डायबिटीज ऐसे बीमारी है, जो निरंतर बढ़ती है. ऐसे में समय के अनुसार इलाज जरूरी है. हालांकि बिहार में शुगर के एक तिहाई मरीज इंसुलिन के बदले टैबलेट लेते हैं.

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ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

बिहार में शुगर को लेकर जागरूकता की कमी : उन्होंने बताया कि, बिहार में शहरी और ग्रामीण इलाकों में डायबिटीज को लेकर सही जानकारी भी लोगों में नहीं है. ऐसे में जब शुगर पर सही इलाज से नियंत्रण नहीं होगा तो दिल, गुर्दा और आंख की बीमारी होनी की आशंका है. अगर डायबिटीज की सही जानकारी हो और इसे नियंत्रित रखा जाए तो बीमारियों से बचा जा सकता है.

डॉ मनोज कुमार बताते हैं कि अगर इस चरण (प्री-डायबिटिक) में ही खान-पान, नियमित व्यायाम और जीवनशैली में सुधार कर लिया जाए तो व्यक्ति मधुमेह की चपेट में आने से बच सकता है. डॉ. मनोज कुमार ने लोगों को सलाह देते हुए बताया कि 35 वर्ष से अधिक आयु के हर व्यक्ति को साल में कम से कम दो बार ब्लड शुगर की जांच जरूर करानी चाहिए.

प्री-डायबिटिक मरीजों की संख्या चिंताजनक : प्री-डायबिटिक का अर्थ है कि वे लोग जो न तो पूरी तरह स्वस्थ हैं और न ही अभी मधुमेह के रोगी हुए हैं. वे एक तरह से 'बॉर्डर लाइन' पर खड़े हैं. डॉ. मनोज कुमार सिन्हा के अनुसार, यदि सावधानी न बरती गई, तो ऐसे लोग अगले 4-5 वर्षों में पूरी तरह डायबिटिक हो सकते हैं. वर्तमान में ऐसी आबादी 30% से 35% तक है, जिस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है.

गंभीर बनती जा रही बीमारी : डॉ. मनोज कुमार सिन्हा ने बताया कि स्थिति इतनी गंभीर है कि भारत अब डायबिटीज का कैपिटल बनता जा रहा है. डॉ. मनोज कुमार सिन्हा के अनुसार, आज के दौर में डायबिटीज एक महामारी का रूप लेती जा रही है. यह केवल बल्ड शुगर तक सीमित नहीं है, बल्कि हृदय, आंखों और किडनी से जुड़ी गंभीर समस्याओं का मुख्य कारण भी है. डायबिटीज के मरीजों में अक्सर देखा जाता है कि समय के साथ इन अंगों की कार्यक्षमता प्रभावित होती है, जिससे स्थिति और भी जटिल हो जाती है.

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ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? : दरअसल, आज के समय में अधिकांश लोग मधुमेह (Diabetes) की चपेट में हैं, लेकिन कई मामलों में यह बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है. ऐसे में सवाल उठता है कि इस बीमारी से बचाव के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? क्या मधुमेह को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है? क्या कोई ऐसी दवा उपलब्ध है, जो इस बीमारी को जड़ से खत्म कर सके?

सोशल मीडिया पर नहीं मिलेगा इलाज : इन गंभीर सवालों का सही जवाब सोशल मीडिया या आम लोगों के पास नहीं, बल्कि विशेषज्ञों के पास है. ईटीवी भारत ने इन सवालों के उत्तर जानने के लिए पटना के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ. मनोज कुमार सिन्हा से विशेष बातचीत की. उन्होंने डायबिटीज होने के कारणों, इसके सटीक इलाज और बचाव के उपायों के बारे में विस्तार से जानकारी दी.

मधुमेह कैसे होता है? : जब शरीर में ब्लड शुगर का स्तर एक निर्धारित मानक से अधिक हो जाता है, तो उसे मधुमेह की स्थिति माना जाता है. चिकित्सकीय मापदंडों के अनुसार, यदि खाली पेट शुगर लेवल 126 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से अधिक हो जाए और खाने के बाद यह 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर को पार कर जाए, तो व्यक्ति को मधुमेह का रोगी माना जाता है.

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ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

"सामान्यतः यह बीमारी आनुवंशिक (Genetic) होती है, लेकिन वर्तमान में खराब जीवनशैली और खान-पान की गलत आदतें इसके मुख्य कारण हैं. शारीरिक सक्रियता की कमी, खान-पान पर नियंत्रण न होना और जंक फूड का अत्यधिक सेवन, ये सभी शुगर लेवल बढ़ाते हैं." - डॉ. मनोज कुमार सिन्हा, अधीक्षक, पटना न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल

कैसी होनी चाहिए जीवनशैली? : डॉ. मनोज कुमार सिन्हा के अनुसार, मधुमेह नियंत्रण के दो मुख्य स्तंभ हैं: आहार और व्यायाम. डॉ. सिन्हा ने स्पष्ट किया कि पारंपरिक भारतीय भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत अधिक होती है. हम जितना अधिक कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं, रक्त में शुगर का स्तर उतना ही बढ़ता है. इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को संतुलित करें.

"जीवनशैली में सुधार, अनुशासन और वजन नियंत्रण के माध्यम से प्री-डायबिटीज को मधुमेह में बदलने से रोका जा सकता है. इसमें दैनिक व्यायाम, संतुलित आहार और तनाव प्रबंधन जैसे उपाय शामिल हैं. यह कथन स्पष्ट करता है कि स्वास्थ्य के प्रति सचेत दृष्टिकोण से पुरानी बीमारियों को नियंत्रित किया जा सकता है." - डॉ. मनोज कुमार सिन्हा, अधीक्षक, पटना न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल

कैसी हो आपकी थाली? : डॉ. मनोज कुमार सिन्हा के अनुसार, हमारी खान-पान की आदतों में बड़े बदलाव की जरूरत है. आमतौर पर देखा जाता है कि हमारी थाली के तीन हिस्सों में केवल कार्बोहाइड्रेट (जैसे चावल या रोटी) होता है. मात्र एक हिस्से में प्रोटीन, फैट और सलाद, जबकि स्वस्थ रहने के लिए इसका बिल्कुल उल्टा होना चाहिए.

डॉ. मनोज बताते हैं कि, आदर्श रूप से, थाली के केवल एक चौथाई भाग में ही कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए. बाकी तीन हिस्सों में सलाद, प्रोटीन (दाल, पनीर) और स्वस्थ फैट (दही) शामिल होना चाहिए. यदि हम इस अनुपात का पालन करें, तो शुगर लेवल को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है.

व्यायाम और आहार का सही तालमेल : आहार नियंत्रण के साथ-साथ सही खान-पान की आदतें भी महत्वपूर्ण हैं. डॉ. मनोज कुमार सिन्हा के अनुसार, एक बार में बहुत अधिक खाने के बजाय, थोड़ा-थोड़ा भोजन नियमित अंतराल पर करना चाहिए. इससे शुगर लेवल को अचानक बढ़ने से रोका जा सकता है.

दूसरी ओर, व्यायाम पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है. यदि हम प्रतिदिन 40 मिनट टहलते हैं या सप्ताह में कम से कम 150 मिनट शारीरिक गतिविधि सुनिश्चित करते हैं, तो न केवल मधुमेह बल्कि हृदय रोगों के जोखिम को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है.

क्या डायबिटीज पूरी तरह ठीक हो सकती है? : डॉ. मनोज कुमार सिन्हा के अनुसार, एक बार मधुमेह हो जाने के बाद उसे पूरी तरह ठीक करना चुनौतीपूर्ण होता है. हालांकि, प्री-डायबिटिक को शत-प्रतिशत ठीक किया जा सकता है. इसके अलावा, यदि किसी विशेष दवा के दुष्प्रभाव के कारण शुगर लेवल बढ़ा हो, तो उसे भी नियंत्रित कर सामान्य स्थिति में लाया जा सकता है. उन्होंने बताया कि जो मरीज पूरी तरह से डायबिटिक हो चुके हैं, उनके लिए इसे जड़ से खत्म करना बेहद मुश्किल है. इसे केवल अनुशासन और उपचार से नियंत्रित ही किया जा सकता है.

डायबिटीज ठीक क्यों नहीं हो सकती? : डॉ. मनोज कुमार सिन्हा के अनुसार, मधुमेह की शुरुआत होते ही अग्न्याशय (Pancreas) में मौजूद बीटा कोशिकाएं लगभग 60% तक क्षतिग्रस्त हो जाती हैं. बची हुई 40% कोशिकाएं समय के साथ हर साल 5 से 10% की दर से कम होती जाती हैं. चूंकि इन बीटा कोशिकाओं का पुनर्जन्म संभव नहीं है, इसलिए मधुमेह को पूरी तरह जड़ से खत्म करना बेहद मुश्किल होता है.

मानसिक तनाव भी एक बड़ा कारण : डॉ. मनोज कुमार सिन्हा के अनुसार, डाइट और एक्सरसाइज के अलावा इस बीमारी का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू मानसिक स्वास्थ्य है. वर्तमान में यह देखा गया है कि विशेष रूप से युवा वर्ग अत्यधिक तनाव से गुजर रहा है. कम समय में बहुत कुछ हासिल करने की होड़ और जीवन की बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण लोग मानसिक रूप से तनावग्रस्त रहते हैं. तनाव की स्थिति में शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो शुगर लेवल को लगातार बढ़ाते हैं.

किस उम्र में खतरा? : डॉ. मनोज कुमार सिन्हा के अनुसार, अब मधुमेह के लिए उम्र का कोई बंधन नहीं रह गया है. पहले इसे बुजुर्गों की बीमारी माना जाता था, लेकिन अब 15-16 साल के किशोरों में भी इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. सबसे चिंताजनक बात यह है कि कम उम्र के बच्चों में भी अब टाइप-2 डायबिटीज के लक्षण देखे जा रहे हैं.

टाइप-1 और टाइप-2 डायबिटीज में अंतर : डॉ. मनोज कुमार सिन्हा के अनुसार, टाइप-1 मधुमेह मुख्य रूप से बच्चों में पाया जाता है. इसमें शरीर की बीटा कोशिकाएं पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं, जिससे इंसुलिन बनना बंद हो जाता है. ऐसे मरीजों के लिए इंसुलिन ही एकमात्र उपचार है और इसके अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होता.

टाइप-2 डायबिटीज : टाइप-2 मधुमेह अब युवाओं और यहां तक कि 14-15 साल के बच्चों में भी तेजी से फैल रहा है. इसका मुख्य कारण खराब जीवनशैली है. टाइप-2 में शरीर में इंसुलिन तो बनता है, लेकिन वह या तो पर्याप्त नहीं होता या शरीर उसका सही उपयोग नहीं कर पाता. इसे सही आहार और सक्रियता से नियंत्रित किया जा सकता है.

क्या मीठा खाने से होती है डायबिटीज? : डॉ. मनोज कुमार सिन्हा के अनुसार, यह एक आम धारणा है कि केवल मीठा खाने से डायबिटीज हो जाती है, जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं है. यदि आपके अग्न्याशय की बीटा कोशिकाएं सही ढंग से काम कर रही हैं और शरीर में इंसुलिन का उत्पादन व उपयोग सामान्य है, तो केवल मीठा खाने मात्र से डायबिटीज नहीं होती. हालांकि, अत्यधिक मीठा खाने से वजन बढ़ सकता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से टाइप-2 डायबिटीज के खतरे को बढ़ा देता है.

चीनी, रसगुल्ला देते हैं टेंशन? : डॉ. मनोज कुमार सिन्हा के अनुसार, धुमेह के रोगियों और स्वस्थ व्यक्तियों के लिए मीठे के नियम अलग-अलग हैं. यदि आप पहले से डायबिटिक (मधुमेह रोगी) हैं, तो मीठा खाने से आपका ब्लड शुगर लेवल तुरंत बढ़ जाएगा, जो खतरनाक हो सकता है. वहीं, यदि आप नॉन-डायबिटिक (स्वस्थ) हैं, तो सीमित मात्रा में मीठा खा सकते हैं. हालांकि, अत्यधिक मीठा खाने से वजन बढ़ता है, जो अंततः हृदय रोग और डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों का मुख्य कारण बनता है. इसलिए, दोनों स्थितियों में संतुलन बनाए रखना अनिवार्य है.

कई बीमारियां साथ लाता है शुगर : डॉ. मनोज कुमार सिन्हा के अनुसार, डायबिटीज शरीर के अन्य अंगों पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है. आंकड़ों के अनुसार, हर 100 में से 60 मरीजों को हृदय संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. वहीं, लगभग 50 प्रतिशत मरीजों में किडनी की समस्या और 40 प्रतिशत मरीजों में आंखों की रोशनी से जुड़ी परेशानियां देखी जाती हैं. यदि हम समय रहते शुगर लेवल को पूरी तरह नियंत्रित कर लें, तो इन घातक जटिलताओं से काफी हद तक बचा जा सकता है.

जागरूकता ही बचाव है : डॉ. मनोज कुमार सिन्हा के अनुसार, मधुमेह से बचने के लिए जन-जागरूकता का प्रसार अत्यंत आवश्यक है. यह शिक्षा केवल युवाओं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि स्कूली बच्चों को भी दी जानी चाहिए. स्कूलों में बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाना चाहिए कि डायबिटीज से बचने के उपाय क्या हैं, आहार में क्या शामिल करना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए. स्कूलों में इन्फोग्राफिक या चार्ट के माध्यम से स्वस्थ भोजन के विकल्पों को प्रदर्शित किया जाना चाहिए, ताकि बच्चों में कम उम्र से ही बेहतर जीवनशैली की आदतें विकसित हो सकें.

स्कूलों से जागरूकता की शुरुआत : डॉ. मनोज कुमार सिन्हा का सुझाव है कि बच्चों को खान-पान के प्रति सचेत करने के लिए स्कूलों में 'ट्रैफिक लाइट' मॉडल अपनाना चाहिए. इसके तहत तीन रंगों के कार्ड या चार्ट का उपयोग किया जा सकता है.

हरी सब्जियां अपनाएं, जंक फूड से तौबा : हरा पदार्थ जैसे फल, सब्जियां ज्यादा खाना चाहिए. पीला जैसे संतुलित अनाज कम मात्रा में खाना चाहिए. लाल जैसे जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन करने से पूरी तरह बचना चाहिए. इसके साथ ही, स्कूलों में शारीरिक सक्रियता पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए. बच्चों को खेलों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे शारीरिक रूप से सक्रिय रहें.

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