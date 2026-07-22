ETV Bharat / health

मानसून में बढ़ रहे फंगल इंफेक्शन,  छोटी लापरवाही पड़ सकती है भारी, इन बातों को न करें नजरअंदाज

मानसून में फंगल संक्रमण तेजी से फैलता है. ऐसे में संक्रमण को नजरअंदाज करने के बजाय सही समय पर इलाज करें.

Monsoon fungal infection
मानसून में बारिश में बढ़ रहे फंगल इंफेक्शन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 22, 2026 at 3:08 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़ : चंडीगढ़ में मानसून के दौरान त्वचा रोग विशेषज्ञों के पास फंगल संक्रमण के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है. विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश का पानी सीधे तौर पर संक्रमण की वजह नहीं बनता, बल्कि लंबे समय तक त्वचा का गीला रहना, अधिक पसीना और उमस फंगस को तेजी से बढ़ने का मौका देते हैं. समय पर इलाज नहीं मिलने पर संक्रमण शरीर के दूसरे हिस्सों तक फैल सकता है और बार-बार लौटने की समस्या भी पैदा कर सकता है.

किन लोगों में ज्यादा रहता है खतरा: ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान पीजीआई की सीनियर एसोसिएट रेजिडेंट डॉ. अपूर्वा शर्मा ने बताया कि, "डायबिटीज, मोटापा, कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता और अत्यधिक पसीना आने वाले लोगों में फंगल संक्रमण का खतरा अधिक रहता है. ऐसे मरीजों में संक्रमण जल्दी ठीक नहीं होता और दोबारा होने की संभावना भी ज्यादा रहती है. इसलिए शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए."

छोटी लापरवाही पड़ सकती है भारी (ETV Bharat)

इन हिस्सों पर सबसे पहले करता है हमला: डॉ. अपूर्वा शर्मा ने कहा कि, "शरीर के वे हिस्से जहां नमी और पसीना अधिक रहता है, फंगल संक्रमण सबसे पहले वहीं पनपता है. इनमें बगल, जांघों के बीच का हिस्सा, कमर, गर्दन, स्तनों के नीचे की त्वचा, पैरों की उंगलियों के बीच और स्कैल्प शामिल हैं. खुजली, लाल चकत्ते, गोल निशान, जलन, त्वचा का छिलना और सफेद परत दिखाई देना संक्रमण के शुरुआती संकेत हो सकते हैं."

बारिश नहीं, नमी है असली वजह: डॉ. अपूर्वा शर्मा ने आगे कहा कि, "लोगों में यह गलत धारणा है कि बारिश का पानी फंगल संक्रमण पैदा करता है. असल वजह त्वचा पर लंबे समय तक बनी रहने वाली नमी है. गीले कपड़े, पसीने वाले कपड़े देर तक पहनना, गीले जूते-मोजे और तंग कपड़े संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ा देते हैं."

स्कैल्प की अनदेखी भी बन रही परेशानी: डॉ. अपूर्वा शर्मा के मुताबिक, "मानसून में हवा में नमी बढ़ने से स्कैल्प लंबे समय तक गीला और पसीने से भरा रहता है. इससे फंगस और बैक्टीरिया तेजी से पनपते हैं, जिसका असर डैंड्रफ, खुजली, ऑयली स्कैल्प और बाल झड़ने जैसी समस्याओं के रूप में सामने आता है. इस मौसम में बालों से ज्यादा स्कैल्प की सफाई पर ध्यान देना जरूरी है."

गीले बाल बांधना बढ़ा सकता है संक्रमण: डॉ. अपूर्वा शर्मा ने गीले बालों को लेकर कहा कि, "बारिश में भीगने के बाद कई लोग बालों को बिना सुखाए ही बांध लेते हैं या लंबे समय तक गीला छोड़ देते हैं. बारिश में भीगने के बाद बालों को साफ पानी से धोकर अच्छी तरह सुखाएं. लंबे समय तक गीले बाल बांधकर रखने से स्कैल्प में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है."

बिना सलाह स्टेरॉयड क्रीम लगाना खतरनाक: डॉ. अपूर्वा शर्मा ने चेतावनी देते हुए कहा कि, "खुजली या दाद होने पर मेडिकल स्टोर से खुद क्रीम खरीदकर लगाना गंभीर गलती हो सकती है. कई क्रीमों में स्टेरॉयड मिला होता है. इससे कुछ समय के लिए खुजली कम हो जाती है, लेकिन संक्रमण अंदर ही अंदर फैलता रहता है और बाद में इलाज कठिन हो जाता है."

इलाज बीच में छोड़ना भी पड़ सकता है भारी: फंगल संक्रमण के मरीज अक्सर लक्षण कम होते ही दवा बंद कर देते हैं. इस बारे में डॉ. अपूर्वा ने कहा कि, "दवा बीच में छोड़ने से फंगस पूरी तरह खत्म नहीं होता और संक्रमण दोबारा लौट आता है. डॉक्टर जितने दिन दवा लेने की सलाह दें, इलाज उतने दिन तक पूरा करना चाहिए."

बचाव के आसान लेकिन जरूरी उपाय: विशेषज्ञों के अनुसार मानसून में त्वचा और स्कैल्प को साफ और सूखा रखना सबसे प्रभावी बचाव है. पसीना आने पर कपड़े बदलें, गीले जूते-मोजे तुरंत उतारें, ढीले और सूती कपड़े पहनें, संतुलित आहार लें और बिना डॉक्टर की सलाह के बार-बार अलग-अलग हेयर या स्किन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने से बचें. समय रहते सही इलाज और सावधानी अपनाकर फंगल संक्रमण से काफी हद तक बचा जा सकता है.

ये भी पढ़ें: जंक फूड, बदलती लाइफस्टाइल से बच्चों में बढ़ रहे IBD के मामले, हर माह PGI पहुंच रहे दर्जनों मरीज, जानें क्या कहते हैं विशेषज्ञ

ये भी पढ़ें: बच्चों में बढ़ रहा फैटी लीवर का खतरा, जंक फूड और स्क्रीन टाइम बना सबसे बड़ा कारण, पीजीआई ने पैरेंट्स को किया अलर्ट

TAGGED:

SKIN FUNGAL INFECTION MONSOON
MONSOON STEROID CREAM SIDE EFFECTS
HAIR CARE DURING MONSOON
MONSOON SKIN CARE TIPS
MONSOON FUNGAL INFECTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.