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मानसून में बढ़ रहे फंगल इंफेक्शन, छोटी लापरवाही पड़ सकती है भारी, इन बातों को न करें नजरअंदाज

चंडीगढ़ : चंडीगढ़ में मानसून के दौरान त्वचा रोग विशेषज्ञों के पास फंगल संक्रमण के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है. विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश का पानी सीधे तौर पर संक्रमण की वजह नहीं बनता, बल्कि लंबे समय तक त्वचा का गीला रहना, अधिक पसीना और उमस फंगस को तेजी से बढ़ने का मौका देते हैं. समय पर इलाज नहीं मिलने पर संक्रमण शरीर के दूसरे हिस्सों तक फैल सकता है और बार-बार लौटने की समस्या भी पैदा कर सकता है.

किन लोगों में ज्यादा रहता है खतरा: ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान पीजीआई की सीनियर एसोसिएट रेजिडेंट डॉ. अपूर्वा शर्मा ने बताया कि, "डायबिटीज, मोटापा, कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता और अत्यधिक पसीना आने वाले लोगों में फंगल संक्रमण का खतरा अधिक रहता है. ऐसे मरीजों में संक्रमण जल्दी ठीक नहीं होता और दोबारा होने की संभावना भी ज्यादा रहती है. इसलिए शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए."

छोटी लापरवाही पड़ सकती है भारी (ETV Bharat)

इन हिस्सों पर सबसे पहले करता है हमला: डॉ. अपूर्वा शर्मा ने कहा कि, "शरीर के वे हिस्से जहां नमी और पसीना अधिक रहता है, फंगल संक्रमण सबसे पहले वहीं पनपता है. इनमें बगल, जांघों के बीच का हिस्सा, कमर, गर्दन, स्तनों के नीचे की त्वचा, पैरों की उंगलियों के बीच और स्कैल्प शामिल हैं. खुजली, लाल चकत्ते, गोल निशान, जलन, त्वचा का छिलना और सफेद परत दिखाई देना संक्रमण के शुरुआती संकेत हो सकते हैं."

बारिश नहीं, नमी है असली वजह: डॉ. अपूर्वा शर्मा ने आगे कहा कि, "लोगों में यह गलत धारणा है कि बारिश का पानी फंगल संक्रमण पैदा करता है. असल वजह त्वचा पर लंबे समय तक बनी रहने वाली नमी है. गीले कपड़े, पसीने वाले कपड़े देर तक पहनना, गीले जूते-मोजे और तंग कपड़े संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ा देते हैं."

स्कैल्प की अनदेखी भी बन रही परेशानी: डॉ. अपूर्वा शर्मा के मुताबिक, "मानसून में हवा में नमी बढ़ने से स्कैल्प लंबे समय तक गीला और पसीने से भरा रहता है. इससे फंगस और बैक्टीरिया तेजी से पनपते हैं, जिसका असर डैंड्रफ, खुजली, ऑयली स्कैल्प और बाल झड़ने जैसी समस्याओं के रूप में सामने आता है. इस मौसम में बालों से ज्यादा स्कैल्प की सफाई पर ध्यान देना जरूरी है."