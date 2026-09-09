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मिजोरम का सैतुअल HIV कंट्रोल में 'सेफ' स्टेटस पाने वाला पहला जिला बना, जानिए HIV से बचाव के क्या है उपाय

मिजोरम का सैतुअल HIV कंट्रोल में 'सेफ' स्टेटस पाने वाला पहला जिला बना, जानिए HIV से बचाव के क्या है उपाय ( ETV BHARAT )

HIV एक जानलेवा इन्फेक्शन है जो AIDS का कारण बनता है क्योंकि यह शरीर के इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है. इलाज के बिना, HIV शरीर को इन्फेक्शन और कुछ कैंसर से लड़ने में असमर्थ बना देता है. हालांकि, सही इलाज से इसे कंट्रोल किया जा सकता है और AIDS को बढ़ने से रोका जा सकता है. नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (NACO) और स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में अनुमानित 25.61 लाख (2,561,000) लोग HIV के साथ जी रहे हैं. दुनिया भर में, दक्षिण अफ्रीका के बाद भारत में HIV के साथ जीने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है. हालांकि, देश में वयस्कों में HIV का प्रसार दर लगभग 0.20 फीसदी है. साल 2010 की तुलना में नए संक्रमणों में लगभग 44 फीसदी से 49 फीसदी की कमी आई है.

इस बीच, पूर्वोत्तर मिजोरम का सैतुअल जिला, जिसकी सीमा मणिपुर से लगती है, राज्य का एकमात्र ऐसा जिला बन गया है जिसे नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (NACO) के 'मोबिलाइजेशन एड्स सुरक्षा' (MAS) अभियान के तहत 'सेफ' (सुरक्षित) ‘Surakshit’ HIV Status' का दर्जा मिला है. इसने HIV के इलाज और रोकथाम से जुड़े '95-95-95' लक्ष्यों को हासिल कर लिया है.

UNAIDS के 95-95-95 लक्ष्यों के तहत, HIV के साथ जी रहे अनुमानित सभी लोगों में से 95 प्रतिशत को अपनी स्थिति (status) पता होनी चाहिए. HIV से पीड़ित पाए गए 95 प्रतिशत लोगों को एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (ART) मिलनी चाहिए और इलाज करा रहे 95 प्रतिशत लोगों में वायरल लोड सप्रेशन (वायरस की मात्रा में कमी) हासिल होना चाहिए.

MAS कैंपेन के तहत, जिलों को उनके परफॉर्मेंस के आधार पर चार ग्रुप में बांटा गया है: 'स्ट्रगलिंग' (जिन्होंने तीन में से कोई भी टारगेट हासिल नहीं किया है), 'कैपेबल' (जिन्होंने दो टारगेट हासिल किए हैं), 'सेफ' (जिन्होंने तीनों टारगेट हासिल किए हैं), और 'सेफ+' (जिले जिन्होंने मां से बच्चे में HIV के ट्रांसमिशन रेट को जीरो कर दिया है)

फरवरी में शुरू किए गए MAS कैंपेन का मकसद देश भर में 95-95-95 लक्ष्यों को हासिल करके HIV के फैलने की कड़ी को तोड़ना है. डिप्टी कमिश्नरों की देखरेख में जिला स्तर पर प्रगति की नियमित समीक्षा की जाती है. अगस्त की रिपोर्ट के अनुसार, सैतुअल ने 'सुरक्षित' दर्जा हासिल किया और यह उपलब्धि पाने वाला मिजोरम का पहला और एकमात्र जिला बन गया.

HIV से बचाव के उपाय

1. सेफ सेक्स के तरीके – HIV लोगों के बीच शरीर के फ्लूइड (जैसे सीमेन, वजाइनल फ्लूइड, वगैरह) के लेन-देन से फैल सकता है. सेक्स के दौरान HIV फैलने से रोकने के कुछ तरीके ये हैं...