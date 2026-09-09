मिजोरम का सैतुअल HIV कंट्रोल में 'सेफ' स्टेटस पाने वाला पहला जिला बना, जानिए HIV से बचाव के क्या है उपाय
सैतुअल जिले ने दुनिया भर में मान्यता प्राप्त 95-95-95 HIV कंट्रोल स्ट्रैटेजी के सभी तीन टारगेट हासिल कर लिए हैं, जो यह पक्का करता है...
Published : September 9, 2026 at 3:15 PM IST
HIV एक जानलेवा इन्फेक्शन है जो AIDS का कारण बनता है क्योंकि यह शरीर के इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है. इलाज के बिना, HIV शरीर को इन्फेक्शन और कुछ कैंसर से लड़ने में असमर्थ बना देता है. हालांकि, सही इलाज से इसे कंट्रोल किया जा सकता है और AIDS को बढ़ने से रोका जा सकता है. नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (NACO) और स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में अनुमानित 25.61 लाख (2,561,000) लोग HIV के साथ जी रहे हैं. दुनिया भर में, दक्षिण अफ्रीका के बाद भारत में HIV के साथ जीने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है. हालांकि, देश में वयस्कों में HIV का प्रसार दर लगभग 0.20 फीसदी है. साल 2010 की तुलना में नए संक्रमणों में लगभग 44 फीसदी से 49 फीसदी की कमी आई है.
इस बीच, पूर्वोत्तर मिजोरम का सैतुअल जिला, जिसकी सीमा मणिपुर से लगती है, राज्य का एकमात्र ऐसा जिला बन गया है जिसे नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (NACO) के 'मोबिलाइजेशन एड्स सुरक्षा' (MAS) अभियान के तहत 'सेफ' (सुरक्षित) ‘Surakshit’ HIV Status' का दर्जा मिला है. इसने HIV के इलाज और रोकथाम से जुड़े '95-95-95' लक्ष्यों को हासिल कर लिया है.
UNAIDS के 95-95-95 लक्ष्यों के तहत, HIV के साथ जी रहे अनुमानित सभी लोगों में से 95 प्रतिशत को अपनी स्थिति (status) पता होनी चाहिए. HIV से पीड़ित पाए गए 95 प्रतिशत लोगों को एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (ART) मिलनी चाहिए और इलाज करा रहे 95 प्रतिशत लोगों में वायरल लोड सप्रेशन (वायरस की मात्रा में कमी) हासिल होना चाहिए.
MAS कैंपेन के तहत, जिलों को उनके परफॉर्मेंस के आधार पर चार ग्रुप में बांटा गया है: 'स्ट्रगलिंग' (जिन्होंने तीन में से कोई भी टारगेट हासिल नहीं किया है), 'कैपेबल' (जिन्होंने दो टारगेट हासिल किए हैं), 'सेफ' (जिन्होंने तीनों टारगेट हासिल किए हैं), और 'सेफ+' (जिले जिन्होंने मां से बच्चे में HIV के ट्रांसमिशन रेट को जीरो कर दिया है)
फरवरी में शुरू किए गए MAS कैंपेन का मकसद देश भर में 95-95-95 लक्ष्यों को हासिल करके HIV के फैलने की कड़ी को तोड़ना है. डिप्टी कमिश्नरों की देखरेख में जिला स्तर पर प्रगति की नियमित समीक्षा की जाती है. अगस्त की रिपोर्ट के अनुसार, सैतुअल ने 'सुरक्षित' दर्जा हासिल किया और यह उपलब्धि पाने वाला मिजोरम का पहला और एकमात्र जिला बन गया.
HIV से बचाव के उपाय
1. सेफ सेक्स के तरीके – HIV लोगों के बीच शरीर के फ्लूइड (जैसे सीमेन, वजाइनल फ्लूइड, वगैरह) के लेन-देन से फैल सकता है. सेक्स के दौरान HIV फैलने से रोकने के कुछ तरीके ये हैं...
- सेक्स के दौरान कंडोम का इस्तेमाल करना HIV फैलने के खतरे को कम करने के सबसे असरदार तरीकों में से एक है, क्योंकि यह एक बैरियर की तरह काम करता है और फ्लूइड के आदान-प्रदान को रोकता है.
- HIV या दूसरे STDs फैलने के खतरे को कम करने के लिए लेटेक्स या वजाइनल कंडोम का इस्तेमाल जरूर करें. कंडोम का इस्तेमाल करते समय, कंडोम के टूटने या फिसलने का खतरा कम करने के लिए सिलिकॉन-बेस्ड या वॉटर-बेस्ड लुब्रिकेंट इस्तेमाल करने के बारे में सोचें. आखिर में, कंडोम को ठीक से इस्तेमाल करना सीखें ताकि यह ठीक से काम करे.
2. HIV और अन्य STD के लिए नियमित रूप से टेस्ट करवाएं- अपनी सेहत का ध्यान रखने और दूसरों में बीमारी फैलने से रोकने के लिए HIV और अन्य यौन संचारित रोगों (STD) का नियमित रूप से टेस्ट करवाना ज़रूरी है. HIV का जल्दी पता चलने से लक्षणों का समय पर प्रबंधन और तुरंत इलाज हो सकता है, साथ ही अनजाने में दूसरों में वायरस फैलाने का जोखिम भी कम हो जाता है।
3. सेक्सुअल पार्टनर की संख्या सीमित रखें– सेक्सुअल पार्टनर की संख्या बढ़ने पर HIV होने का खतरा बढ़ सकता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि हर पार्टनर का दूसरे लोगों के साथ सेक्सुअल इतिहास हो सकता है, जिनसे HIV या अन्य STD फैल सकते हैं. इसलिए, सेक्सुअल पार्टनर की संख्या सीमित रखने से HIV से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आने की संभावना कम हो सकती है, जिससे संक्रमण का कुल खतरा भी कम हो जाता है.
4. सुइयों का सुरक्षित इस्तेमाल – IV या गैर-कानूनी ड्रग्स लेने के लिए बिना स्टरलाइज की गई सुइयों का इस्तेमाल करने या दूसरों के साथ सुइयां शेयर करने से HIV और हेपेटाइटिस जैसे अन्य संक्रमणों का खतरा बढ़ सकता है.
5. नियमित रूप से दवा लें- नियमित रूप से दवा लेने से एचआईवी (HIV) के संक्रमण और फैलने का खतरा बहुत कम हो जाता है.
HIV का टेस्ट कब करवाएं?
अगर किसी ने ऐसा व्यवहार किया है जिससे उन्हें HIV होने का ज्यादा खतरा है या उन्हें शक है कि वे इसके संपर्क में आए हैं, तो HIV का टेस्ट करवाना जरूरी है. HIV टेस्ट के बारे में किसी हेल्थकेयर प्रोफेशनल से बात करें। अगर नतीजा पॉजिटिव आता है, तो दवा से समय पर इलाज और दूसरों में संक्रमण फैलने से रोककर बीमारी को मैनेज करने में मदद मिल सकती है
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)