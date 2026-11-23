'मितवा' गाने वाले मशहूर सिंगर शफकत अमानत अली ब्लड कैंसर से लड़ रहे जिंदगी और मौत की जंग, जानिए क्या होता है मल्टीपल मायलोमा और इसके लक्षण
हेल्दी प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज नाम के प्रोटीन बनाते हैं. इम्यून सिस्टम के दूसरे हिस्सों के साथ, एंटीबॉडीज शरीर को जर्म्स से बचाने में मदद करते...
Published : November 23, 2026 at 7:15 PM IST
शाहरुख खान की 2006 की फिल्म 'कभी अलविदा ना कहना' के गाने 'मितवा' से भारत में मशहूर पाकिस्तानी सिंगर शफकत अमानत अली ने 17 नवंबर, 2026 को कराची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ने अपनी सेहत और संगीत की दुनिया में वापसी को लेकर यह बड़ा खुलासा किया. मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि उन्हें मल्टीपल मायलोमा (एक प्रकार का ब्लड कैंसर जो बोन मैरो में मौजूद प्लाज्मा कोशिकाओं को प्रभावित करता है) हो गया था. इसके इलाज के लिए उन्हें कीमोथेरेपी से गुजरना पड़ा और लगभग एक साल तक बेड रेस्ट पर रहना पड़ा. शुरुआत में उन्होंने और उनके परिवार ने इस बीमारी को कई दोस्तों से छिपाए रखा था ताकि वे पूरा ध्यान इलाज पर केंद्रित कर सकें.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उस मुश्किल दौर को याद करते हुए अली ने इसे अपने जीवन के सबसे कठिन और बुरे समय में से एक बताया. इस बीमारी का उन पर, और साथ ही उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों पर गहरा असर पड़ा. उन्होंने तो अपने कुछ दोस्तों से भी इस बात को छिपाकर रखा था, क्योंकि उस समय उनका पूरा ध्यान केवल अपने इलाज पर था. उन्होंने यह भी बताया कि मल्टीपल मायलोमा एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, लेकिन अगर इसके लक्षणों का समय रहते पता चल जाए, तो इसका इलाज किया जा सकता है.
मल्टीपल मायलोमा क्या होता है?
M.O.C कैंसर केयर में कंसल्टेंट पीडियाट्रिक हेमेटो-ऑन्कोलॉजिस्ट और BMT, डॉ. लिजा बुलसारा का कहना है कि ब्लड कैंसर उन गंभीर बीमारियों (मैलिग्नेंसी) का एक समूह है, जो खून, बोन मैरो या लिम्फैटिक सिस्टम में पनपती हैं. इसे मुख्य रूप से तीन प्रकारों में बांटा गया है:
- ल्यूकेमिया
- लिंफोमा
- मल्टीपल मायलोमा
हर प्रकार की अपनी अलग विशेषताएं होती हैं, ये अलग-अलग तरह से आगे बढ़ते हैं और इनके लिए अलग-अलग इलाज की रणनीति की जरूरत होती है.
मल्टीपल मायलोमा : डॉ. लिजा बुलसारा के अनुसार, मल्टीपल मायलोमा एक तरह का ब्लड कैंसर है जो प्लाज्मा सेल्स में बनता है, जो एक तरह के व्हाइट ब्लड सेल होते हैं. हेल्दी प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज नाम के प्रोटीन बनाते हैं. इम्यून सिस्टम के दूसरे हिस्सों के साथ, एंटीबॉडीज शरीर को जर्म्स से बचाने में मदद करते हैं. मल्टीपल मायलोमा में, कैंसर वाले प्लाज्मा सेल्स बोन मैरो में जमा हो जाते हैं. यह ज्यादातर हड्डियों के अंदर पाया जाने वाला नरम, स्पंजी टिशू होता है जहां ब्लड सेल्स बनते हैं.
मायलोमा सेल्स असामान्य प्रोटीन बनाते हैं. इन प्रोटीन को मोनोक्लोनल प्रोटीन या M-प्रोटीन कहते हैं. ये जमा हो सकते हैं और किडनी जैसे अंगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. मल्टीपल मायलोमा से पहले आमतौर पर मोनोक्लोनल गैमोपैथी ऑफ अनडिटरमाइंड सिग्निफिकेंस (MGUS) नाम की कंडीशन होती है. MGUS में, मोनोक्लोनल प्रोटीन का लेवल कम होता है, और प्लाज्मा सेल्स की यह स्थिति मायलोमा से जुड़े अंगों को नुकसान नहीं पहुंचाती है. MGUS वाले ज्यादातर लोगों को आगे चलकर मल्टीपल मायलोमा नहीं होता है.
मल्टीपल मायलोमा, ल्यूकेमिया और लिम्फोमा तीनों ब्लड कैंसर हैं, लेकिन ये अलग-अलग टिशू या सेल्स में होते हैं. मल्टीपल मायलोमा प्लाज्मा सेल्स में शुरू होता है. ल्यूकेमिया तब होता है जब एबनॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और बोन मैरो जैसे खून बनाने वाले टिशू में नॉर्मल तरीके से काम नहीं कर पाती हैं. लिम्फोमा लिम्फोसाइट्स नाम के इम्यून सेल्स में होता है.
इन छोटे संकेतों को भी न करें नजरअंदाज
डॉ. लिजा बुलसारा का कहना है कि बार-बार बुखार आना, लगातार थकान महसूस होना और बार-बार इन्फेक्शन होना ऐसे लक्षणों को अक्सर आम बीमारियां समझ लिया जाता है. लेकिन, जब ये समस्याएं बिना किसी स्पष्ट कारण के बनी रहती हैं, तो इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. हालांकि, ये लक्षण कई अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन कभी-कभी ये ब्लड से जुड़ी गंभीर बीमारियों, जैसे कि ब्लड कैंसर की ओर भी इशारा कर सकते हैं.
भारत में ब्लड कैंसर: आंकड़ों को समझना
भारत में कैंसर के कुल मामलों का एक बड़ा हिस्सा ब्लड कैंसर का है. इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) के 'नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम' के तहत 2022 के लिए जारी अनुमानों के अनुसार, पूरे देश में ल्यूकेमिया के लगभग 55,573, लिम्फोमा के 55,349 और मल्टीपल मायलोमा के 19,426 नए मामले सामने आए. ये आंकड़े इस बात पर जोर देते हैं कि लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने, समय पर मेडिकल स्क्रीनिंग सुनिश्चित करने और कैंसर के विशेष इलाज तक पहुंच को बेहतर बनाने की तत्काल आवश्यकता है.
शुरुआती लक्षण और चेतावनी के संकेत
डॉ. लिजा बुलसारा के मुताबिक, ब्लड कैंसर के शुरुआती लक्षण बीमारी के प्रकार और स्टेज के आधार पर अलग-अलग हो सकते हैं. कुछ ऐसे लक्षण हैं, जिनके लिए डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है...
- लगातार थकान, कमजोरी या बिना किसी स्पष्ट कारण के वजन कम होना
- बार-बार बुखार आना और बार-बार इन्फेक्शन होना
- शरीर पर बिना किसी चोट के निशान (ब्रूजिंग) पड़ना, मसूड़ों से खून आना, या कहीं चोट लगने पर खून का सामान्य से ज्यादा देर तक बहते रहना
- गर्दन, बगल या जांघ के पास लिम्फ नोड्स (गांठों) में बिना दर्द वाली सूजन होना
- रात के समय बहुत ज्यादा पसीना आना
- हड्डियों या जोड़ों में लगातार दर्द रहना
यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये लक्षण केवल ब्लड कैंसर के ही नहीं होते, बल्कि ये अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से भी जुड़े हो सकते हैं. फिर भी, अगर ये लक्षण लगातार बने रहते हैं या बिना किसी स्पष्ट कारण के दिखाई देते हैं, तो डॉक्टर से जांच जरूर करानी चाहिए.
जांच की प्रक्रियाएं और उपलब्ध उपचार के विकल्प
- जांच की प्रक्रिया आमतौर पर 'कंप्लीट ब्लड काउंट' (CBC) से शुरू होती है, जो रक्त कोशिकाओं के स्तर को मापती है और किसी भी असामान्यता की पहचान करने में मदद करती है. परिणामों के आधार पर, आगे की जांच में पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, बोन मैरो बायोप्सी या जांच, लिम्फ नोड बायोप्सी, मॉलिक्यूलर टेस्टिंग और इमेजिंग स्कैन शामिल हो सकते हैं.
- उपचार की योजना कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि कैंसर का प्रकार, बीमारी का चरण, मरीज की उम्र, उनका सामान्य स्वास्थ्य और उनकी स्थिति की विशिष्ट विशेषताएं.
- जांच के नतीजों के आधार पर, उपचार में कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, रेडिएशन या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट शामिल हो सकते हैं.
- चिकित्सा विज्ञान में हुई प्रगति ने उपचार के अधिक विशेष विकल्प उपलब्ध कराए हैं। टारगेटेड थेरेपी कैंसर कोशिकाओं के भीतर होने वाले विशिष्ट बदलावों पर केंद्रित होती है, जबकि इम्यूनोथेरेपी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली (इम्यून सिस्टम) को कैंसर कोशिकाओं की पहचान करने और उन पर हमला करने में मदद करती है. मरीज की स्थिति और पिछले उपचारों पर उनके शरीर की प्रतिक्रिया के आधार पर, कुछ मामलों में स्टेम सेल ट्रांसप्लांट पर भी विचार किया जा सकता है.
कैंसर का पता चलने के बाद का जीवन: रिकवरी में क्या-क्या शामिल होता है
- डॉ. लिजा बुलसारा का कहना है कि हर मरीज के लिए रिकवरी का सफर अलग-अलग होता है. जहां कुछ लोग लंबे समय तक कैंसर-मुक्त (रेमिशन में) रह सकते हैं, वहीं कुछ अन्य लोगों को लगातार इलाज, मेंटेनेंस थेरेपी या नियमित मेडिकल देखरेख की जरूरत पड़ सकती है.
- कैंसर के इलाज के साथ-साथ, संक्रमण से बचाव, सही पोषण, ब्लड काउंट की निगरानी और संभावित साइड इफेक्ट्स को मैनेज करने पर ध्यान देना बहुत जरूरी है. जीवन की अच्छी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए मानसिक स्वास्थ्य, परिवार का सहयोग और नियमित फॉलो-अप अपॉइंटमेंट भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं.
- ब्लड कैंसर का पता चलने का मतलब यह नहीं है कि इलाज के कोई विकल्प नहीं हैं. कई तरह के ब्लड कैंसर के लिए इलाज के तय प्रोटोकॉल मौजूद हैं, और लगातार हो रहे मेडिकल रिसर्च से इलाज के उपलब्ध विकल्पों में सुधार हो रहा है.
- लक्षणों को जल्दी पहचानना और समय रहते डॉक्टर की सलाह लेना पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है. कैंसर के प्रकार की सही पहचान करना और हेमेटोलॉजिस्ट (रक्त विकारों के विशेषज्ञ) या मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट (कैंसर विशेषज्ञ) की देखरेख में इलाज कराने से मरीजों को अपने इलाज के सफर को बेहतर ढंग से पूरा करने में मदद मिल सकती है.
गायक शफकत अमानत अली की वर्तमान स्थिति
गायक शफकत अमानत अली ने एक अच्छी खबर साझा की है. उन्होंने बताया कि उनकी हालिया बोन मैरो बायोप्सी की रिपोर्ट 'क्लियर' आई है और अब वह काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं. हालांकि, उनका इलाज अभी पूरा नहीं हुआ है. फिलहाल उन्हें हर हफ्ते कम डोज वाली कीमोथेरेपी (मेंटेनेंस थेरेपी) दी जा रही है और इसके बाद उन्हें स्टेम सेल थेरेपी (ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट) की जरूरत पड़ेगी. बीमारी को मात देने के बाद, अब वह लाइव परफॉरमेंस में वापसी के लिए तैयार हैं.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)