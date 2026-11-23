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'मितवा' गाने वाले मशहूर सिंगर शफकत अमानत अली ब्लड कैंसर से लड़ रहे जिंदगी और मौत की जंग, जानिए क्या होता है मल्टीपल मायलोमा और इसके लक्षण

'मितवा' गाने वाले मशहूर सिंगर शफकत अमानत अली ब्लड कैंसर से लड़ रहे जिंदगी और मौत की जंग ( INSTAGRAM AND CANVA )

शाहरुख खान की 2006 की फिल्म 'कभी अलविदा ना कहना' के गाने 'मितवा' से भारत में मशहूर पाकिस्तानी सिंगर शफकत अमानत अली ने 17 नवंबर, 2026 को कराची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ने अपनी सेहत और संगीत की दुनिया में वापसी को लेकर यह बड़ा खुलासा किया. मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि उन्हें मल्टीपल मायलोमा (एक प्रकार का ब्लड कैंसर जो बोन मैरो में मौजूद प्लाज्मा कोशिकाओं को प्रभावित करता है) हो गया था. इसके इलाज के लिए उन्हें कीमोथेरेपी से गुजरना पड़ा और लगभग एक साल तक बेड रेस्ट पर रहना पड़ा. शुरुआत में उन्होंने और उनके परिवार ने इस बीमारी को कई दोस्तों से छिपाए रखा था ताकि वे पूरा ध्यान इलाज पर केंद्रित कर सकें.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उस मुश्किल दौर को याद करते हुए अली ने इसे अपने जीवन के सबसे कठिन और बुरे समय में से एक बताया. इस बीमारी का उन पर, और साथ ही उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों पर गहरा असर पड़ा. उन्होंने तो अपने कुछ दोस्तों से भी इस बात को छिपाकर रखा था, क्योंकि उस समय उनका पूरा ध्यान केवल अपने इलाज पर था. उन्होंने यह भी बताया कि मल्टीपल मायलोमा एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, लेकिन अगर इसके लक्षणों का समय रहते पता चल जाए, तो इसका इलाज किया जा सकता है.