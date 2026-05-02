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डायबिटीज के मरीजों के लिए 'संजीवनी' से कम नहीं हैं मिलेट्स क्वीन के प्रयास, 'मोटा अनाज' से बना रहीं सेहतमंद

संवाददाता हरि किशोर की स्पेशल रिपोर्ट

दिल्ली के घरों के डाइनिंग टेबल तक 'मोटा अनाज' पहुंचाने वाली महिला
दिल्ली के घरों के डाइनिंग टेबल तक 'मोटा अनाज' पहुंचाने वाली महिला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 2, 2026 at 11:09 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी, पराठों का जायका और छोले-भटूरे का शौक, यह सब जितना सुनने में लजीज लगता है, उतना ही सेहत के लिए चुनौतीपूर्ण भी है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में देश की राजधानी के खान-पान की आदतों में एक खामोश मगर बड़ा बदलाव आया है.

सफर की शुरुआत: एक छोटा सा स्टॉल और बड़ा विजन
मिलेट्स क्वीन का सफर किसी बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस से नहीं, बल्कि रसोई की उस चिंता से शुरू हुआ, जहां उन्होंने खुद अपने परिवार और समाज में बिगड़ते स्वास्थ्य को देखा. जब उन्होंने दिल्ली हाट में मिलेट्स का अपना छोटा सा स्टॉल लगाया, तो शुरुआत आसान नहीं थी. लोग मोटे अनाज को 'गरीबों का खाना' समझते थे. सवाल यह कि बाजरे की रोटी तो सख्त होती है, इसे रोज कैसे खाएं? या "रागी" का स्वाद बच्चों को कैसे पसंद आएगा? उन्होंने मिलेट्स को सिर्फ कच्चे अनाज के रूप में नहीं, बल्कि 'रेडी-टू-ईट' और स्वादिष्ट व्यंजनों के रूप में पेश करना शुरू किया. उन्होंने पारंपरिक सोच को चुनौती दी और रागी के डोसे, बाजरे की खिचड़ी, और ज्वार के लड्डू जैसे नवाचारों से लोगों का दिल जीत लिया.

घरों के डाइनिंग टेबल तक 'मोटा अनाज' पहुंचाने वाली महिला की प्रेरणादायक कहानी (ETV Bharat)

डायबिटीज के खिलाफ 'अचूक हथियार'
दिल्ली में खानपान की गलत आदतों ने लोगों के अंदर डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी को ला दिया है. यहीं पर मिलेट्स क्वीन के प्रयासों ने एक संजीवनी का काम किया. दिल्ली हाट में उनकी दुकान पर आने वाले कई ग्राहकों ने साझा किया कि कैसे नियमित रूप से मिलेट्स को अपनी डाइट में शामिल करने के बाद उनकी इंसुलिन की निर्भरता कम हुई और एचबीए1सी (HbA1c) लेवल में सुधार आया.

जानिए मिलेट्स क्यों बन रहे लोगों की पसंद?
जानिए मिलेट्स क्यों बन रहे लोगों की पसंद? (ETV Bharat)

जानिए, पल्लवी कैसे बनीं 'मिलेट्स क्वीन'
मिलेट्स क्वीन पल्लवी उपाध्याय ने ईटीवी भारत को बताया, "जब मैं गर्भवती थी उस समय मेरा डायबिटीज बढ़ गया था. मेरे लिए कोई भी दवा लेना बहुत मुश्किल हो गया था, इंसुलिन ले नहीं सकती थी तब किसी ने सुझाव दिया कि आप मिलेट्स का बना खाना खाएं. विश्वास कीजिए मैंने उस वक्त मिलेट्स का बना हुआ खाना शुरू किया और सुबह-शाम टहलने लगी. डायबिटीज कंट्रोल में आ गई. मैंने मिलेट्स के फायदे को जाना किस प्रकार से मिलेट्स लोगों के लिए जरूरी है. अगर मुझे बिजनेस करके पैसा कमाना होता तो मैं कोई और बिजनेस कर लेती लेकिन मिलेट्स के बिजनेस में मैं सिर्फ पैसा कमाने नहीं लोगों के बीच जागरूकता फैलाने और मिलेट्स के फायदे को बताने के लिए आई हूं."

मिलेट्स उपभोक्ताओं को मिलेट्स क्वीन की सलाह
मिलेट्स उपभोक्ताओं को मिलेट्स क्वीन की सलाह (ETV Bharat)

वो आगे कहती हैं, "जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा श्री अन्न का प्रचार किया गया, तब से लोग अब मिलेट्स के बारे में पूछते नहीं बल्कि इसके फायदे को जानकर हमारे रेस्टोरेंट पर आते हैं और मिलेट्स से बने हुए फूड खाते हैं. आज हम लोग मरुआ और ज्वार से बना हुआ डोसा लोगों को बना कर खिला रहे हैं. हमारे यहां मिलेट्स के अनाज के बने हुए चाऊमीन, पिज्जा, बर्गर, केक, इडली, पराठा और भी कई हाइजीनिक फूड बनाए जा रहे हैं, जो लोगों के पाचन के लिए ठीक हैं."

मुख्य मिलेट्स और उनके फायदे
मुख्य मिलेट्स और उनके फायदे (ETV Bharat)

वहीं, रेस्टोरेंट में मिलेट्स के फूड खाने के लिए आए लोग रेस्टोरेंट के टेबल पर बैठे हुए थे. उन्होंने बताया कि दिल्ली में भाग दौड़ भरी जिंदगी है. आज के बिगड़े हुए खान-पान की वजह से लोगों को शुगर जैसी गंभीर बीमारी कम उम्र में होने लगी है. ऐसे में, मोटे अनाज से बने मिलेट्स फूड लोगों के लिए एक वरदान है. हम लोग यहां अब मिलेट्स फूड खाने के लिए ही आते हैं.

जानिए मिलेट्स क्यों है जरूरी?

  • लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI): मिलेट्स धीरे-धीरे पचते हैं, जिससे शरीर में शुगर का लेवल एकदम से नहीं बढ़ता.
  • फाइबर से भरपूर: यह वजन घटाने और पाचन में सुधार करने में मदद करता है.
  • पोषक तत्वों का खजाना: इसमें मैग्नीशियम, पोटैशियम और आयरन प्रचुर मात्रा में होता है, जो दिल की सेहत के लिए भी अच्छा है.
डायबिटीज कंट्रोल और वजन घटाने के लिए बेसिक मिलेट्स डाइट चार्ट
डायबिटीज कंट्रोल और वजन घटाने के लिए बेसिक मिलेट्स डाइट चार्ट (ETV Bharat)

दिल्ली हाट: मिलेट्स के प्रचार का केंद्र
दिल्ली हाट सिर्फ एक बाजार नहीं है, यह संस्कृति और परंपरा का मिलन स्थल है. मिलेट्स क्वीन ने इस मंच का बखूबी इस्तेमाल किया. उन्होंने न केवल अनाज बेचा, बल्कि लोगों को 'मिलेट्स काउंसलिंग' देना शुरू किया. उन्होंने महिलाओं को बताया कि कैसे वे अपने रोजाना के आटे में मिलेट्स मिला सकती हैं. उन्होंने पिज्जा बेस और पास्ता जैसे आधुनिक व्यंजनों को भी मिलेट्स से बनाकर दिखाया, ताकि नई पीढ़ी भी इससे जुड़ सके.

डायबिटीज के खिलाफ 'अचूक हथियार'
डायबिटीज के खिलाफ 'अचूक हथियार' (ETV Bharat)

उनके इस सफर का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि उन्होंने सीधे उन छोटे किसानों से अनाज खरीदा जो बिना कीटनाशकों के खेती कर रहे थे. आज उनके स्टॉल पर न केवल आम लोग, बल्कि वीआईपी, डाइटिशियन और विदेशी पर्यटक भी मिलेट्स का स्वाद चखने आते हैं. उन्होंने साबित कर दिया कि अगर इरादा नेक हो और उत्पाद में दम हो, तो एक छोटी सी दुकान से भी पूरे शहर की सेहत सुधारी जा सकती है.

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