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पहली बार इंसान के खून में मिला माइक्रोप्लास्टिक, क्या इन दो कारणों से इंसानों के खून में पहुंच रहा है प्लास्टिक? नई रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा

पहली बार इंसान के खून में मिला माइक्रोप्लास्टिक, क्या इन दो कारणों से इंसानों के खून में पहुंच रहा है प्लास्टिक? ( GETTY IMAGES )