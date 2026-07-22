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पहली बार इंसान के खून में मिला माइक्रोप्लास्टिक, क्या इन दो कारणों से इंसानों के खून में पहुंच रहा है प्लास्टिक? नई रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा

वैज्ञानिकों का मानना ​​है कि इन दो वजहों से माइक्रोप्लास्टिक और नैनोप्लास्टिक के कण फेफड़ों से रक्तप्रवाह में बहुत तेजी से प्रवेश कर जाते हैं...

Microplastics in blood vessels: Study warns they could cause heart attacks!
पहली बार इंसान के खून में मिला माइक्रोप्लास्टिक, क्या इन दो कारणों से इंसानों के खून में पहुंच रहा है प्लास्टिक? (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 22, 2026 at 1:53 PM IST

7 Min Read
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आज के समय में प्लास्टिक हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन गया है, चाहे वह प्लास्टिक की बोतलों से पानी पीना हो, प्लास्टिक बैग में सामान खरीदना हो, या सिंथेटिक कपड़े पहनना हो. प्लास्टिक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन गया है. यह सुविधा तो देता है, लेकिन इसका पर्यावरण और हमारी सेहत पर भी गहरा असर पड़ता है. सिंथेटिक कपड़ों से निकलने वाले रेशे और पानी की बोतलों से निकलने वाले कण सीधे हमारे शरीर और कुदरत दोनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं.

जिस बात को हम अक्सर यह कहकर टाल देते हैं कि प्लास्टिक पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, वह अब हमारे शरीर में घुसने लगी है. सच में, यह एक कड़वी और कठोर सच्चाई है. प्लास्टिक अब सिर्फ पर्यावरण तक ही सीमित नहीं रहा, यह हमारे शरीर में घुस गया है. साइंटिफिक स्टडीज से पता चला है कि हमारे खून, फेफड़ों, दिल, प्लेसेंटा और यहां तक कि हमारे दिमाग में भी माइक्रोप्लास्टिक (प्लास्टिक के छोटे कण) पाए गए हैं.

इटली के रिसर्चर्स की एक नई स्टडी से पता चला है कि आंखों से न दिखने वाले 'माइक्रोप्लास्टिक' कण इंसानी दिल (जो शरीर का सबसे जरूरी अंग है) की रक्त वाहिकाओं में घुस गए हैं. यह खोज बहुत चिंताजनक है. स्टडी के अनुसार, गंभीर हार्ट अटैक का शिकार हुए 84 फीसदी मरीजों की कोरोनरी आर्टरीज में खतरनाक माइक्रोप्लास्टिक और नैनोप्लास्टिक पाए गए. ये कण पर्यावरण प्रदूषण और स्मोकिंग के जरिए हमारे शरीर में पहुंचते हैं.

रिसर्च से पता चलता है कि हम जिस हवा में सांस लेते हैं, उसमें मौजूद प्लास्टिक के दिखाई न देने वाले, छोटे कण हार्ट अटैक का एक बड़ा कारण हो सकते हैं. यह खतरा खासकर स्मोकिंग करने वालों और ज्यादा एयर पॉल्यूशन वाली जगहों पर रहने वालों के लिए अधिक होता है. आइए इस खबर में जाने कि सिगरेट का धुआं और एयर पॉल्यूशन हवा में मौजूद इन प्लास्टिक कणों को खून में जाने में कैसे मदद कर सकते हैं...

Microplastics in blood vessels: Study warns they could cause heart attacks!
पहली बार इंसान के खून में मिला माइक्रोप्लास्टिक, क्या इन दो कारणों से इंसानों के खून में पहुंच रहा है प्लास्टिक? (GETTY IMAGES)

स्टडी क्या कहती है?
यूरोपियन हार्ट जर्नल में पब्लिश हुई यह स्टडी पहली है जो दिल की बीमारी के कारणों की जांच करते हुए इंसानी कोरोनरी आर्टरीज में माइक्रो और नैनोप्लास्टिक पार्टिकल्स के जमा होने की पुष्टि करती है. इस स्टडी के मुताबिक, स्मोकिंग करने वालों के दिल की ब्लड वेसल में ये माइक्रोस्कोपिक प्लास्टिक पार्टिकल्स होने की संभावना स्मोकिंग न करने वालों की तुलना में छह गुना ज्यादा होती है. इसके साथ ही ज्यादा एयर पॉल्यूशन वाले इलाकों में रहने वाले 100 फीसदी स्मोकिंग करने वालों के खून में प्लास्टिक पार्टिकल्स पाए गए. इसके उलट, एयर-पॉल्यूशन वाले माहौल में रहने वाले सिर्फ 12.5 फीसदी ​​नॉन-स्मोकर्स में यह मौजूदगी पाई गई.

फेफड़ों के माध्यम से रक्तप्रवाह में प्रवेश करने वाले प्लास्टिक के कण
सिंथेटिक कपड़ों के रेशों और गाड़ियों के टायरों के घिसने से निकलने वाले प्लास्टिक के बहुत छोटे कण (माइक्रोस्कोपिक प्लास्टिक पार्टिकल्स) पहले से ही उस हवा में मौजूद हैं जिसमें हम सांस लेते हैं. जो, सिगरेट के धुएं में पाए जाने वाले ये बारीक कण इंसानी फेफड़ों के सबसे अंदरूनी हिस्सों तक पहुंच सकते हैं.

जब कोई व्यक्ति सिगरेट का धुआं अंदर लेता है या प्रदूषित हवा में सांस लेता है, तो धुएं के साथ हवा में मौजूद प्लास्टिक के कण आसानी से फेफड़ों की नाजुक हवा की थैलियों (एल्वियोली) से गुजरकर सीधे खून में मिल सकते हैं. इससे यह साफ हो जाता है कि स्मोकिंग और वायु प्रदूषण, प्लास्टिक के कणों के शरीर में प्रवेश करने का जरिया बनते हैं.

दिल के दौरे के मरीजों पर किए गए एक अध्ययन के अनुसार
शोधकर्ताओं ने हृदय संबंधी परीक्षण करा रहे 61 रोगियों का अध्ययन किया और उन्हें तीन समूहों में विभाजित किया:

  • जिन मरीजों को हार्ट अटैक आया था: इस ग्रुप में नैनोप्लास्टिक का लेवल सबसे ज्यादा पाया गया. तीव्र दिल के दौरे के साथ भर्ती हुए 84 फीसदी मरीजों के रक्त के नमूनों में सूक्ष्म और नैनोप्लास्टिक कण पाए गए.
  • स्थिर कोरोनरी धमनी रोग वाले रोगी: इस ग्रुप को क्रोनिक हार्ट की बीमारी थी. क्रोनिक कोरोनरी इस्केमिक हार्ट डिजीज वाले मरीजों के समूह (कुल 40 मरीज) में यह प्रतिशत सिर्फ 40 फीसदी दर्ज किया गया.
  • जिन मरीजों की कोरोनरी आर्टरी नॉर्मल थी: सामान्य धमनियों वाले लोगों के समूह में इन कणों की मौजूदगी का प्रतिशत सबसे कम यानी सिर्फ 32 फीसदी था.

साइंटिस्ट्स का मानना ​​है कि प्लास्टिक पॉल्यूशन और स्मोकिंग जैसे फैक्टर्स इन पार्टिकल्स के ब्लडस्ट्रीम में जाने की रेट को बढ़ा सकते हैं, जिससे हार्ट की बीमारी और बढ़ सकती है. रिसर्च के मुताबिक, जिन मरीजों को सीरियस हार्ट अटैक आया था, उनमें ये पार्टिकल्स 84 फीसदी थे, जबकि क्रोनिक हार्ट डिजीज वाले मरीजों में यह 40 फीसदी और नॉर्मल आर्टरीज वाले लोगों में 32 फीसदी था.

इस स्टडी से यह भी पता चला कि हार्ट अटैक के मरीजों के खून में पॉलीइथिलीन (पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाला एक तरह का प्लास्टिक) सबसे ज्यादा मात्रा में पाया गया. जिन मरीजों के खून में प्लास्टिक के कण पाए गए, उनमें सूजन (inflammation) पैदा करने वाले बायोलॉजिकल फैक्टर्स का लेवल बढ़ा हुआ था. यह सूजन दिल की रक्त वाहिकाओं में जमा फैट को अस्थिर कर देती है, जिससे हार्ट अटैक आता है.

पर्यावरण और दिल की सेहत: इस स्टडी से पता चलता है कि दिल की सेहत सिर्फ जेनेटिक्स और खान-पान की आदतों से तय नहीं होती, इसका सीधा संबंध हमारे आस-पास के पर्यावरण से भी है. सिगरेट का धुआं और वायु प्रदूषण उस प्रक्रिया को तेज कर देते हैं, जिससे पर्यावरण में मौजूद प्लास्टिक के कण हमारी रक्त वाहिकाओं में पहुंच जाते हैं. हम धूम्रपान से बचकर और अपने आस-पास की हवा को साफ रखकर ही अपने दिल को इस आधुनिक खतरे से बचा सकते हैं.

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