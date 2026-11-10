दिवाली के बाद बदला मौसम का मिजाज, सुबह-शाम बढ़ी ठिठुरन, बीमारी से बचने के लिए एक्सपर्ट्स ने दिए ये टिप्स
दिवाली के बाद सुबह और शाम की बढ़ी हुई ठंड से होने वाली बीमारियों से बचने के उपाय. जानें डॉक्टर ने क्या कहा, रिपोर्ट-धीरज सजवाण
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 10, 2026 at 3:41 PM IST
देहरादून: दिवाली के बाद उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने लगा है. पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक सुबह और शाम के समय ठंड महसूस होने लगी है. दिन में धूप निकलने के बावजूद सुबह और रात के तापमान में अंतर देखने को मिल रहा है. मौसम के इस बदलाव के साथ ही सर्दी-जुकाम, खांसी, गले में खराश, वायरल बुखार और सांस संबंधी परेशानियों का खतरा भी बढ़ने लगा है. ऐसे में सबसे जरूरी है कि लोग बदलते मौसम को सामान्य समझकर नजरअंदाज न करें और अपनी दिनचर्या से लेकर खानपान तक कुछ जरूरी बदलाव करें. खासतौर पर छोटे बच्चों, बुजुर्गों और पहले से अस्थमा, हृदय रोग या डायबिटीज जैसी बीमारियों से जूझ रहे लोगों को अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है.
ईटीवी भारत ने इस विषय पर आरोग्यधाम के वरिष्ठ फिजिशियन डॉ. विपुल कंडवाल और दून मेडिकल कॉलेज के एमएस डॉ. आरएस बिष्ट से बातचीत की. विशेषज्ञों ने बताया कि सर्दियों की शुरुआत में किन बीमारियों का खतरा रहता है? सुबह की सैर का सही समय क्या होना चाहिए? और खानपान से लेकर हीटर के इस्तेमाल तक किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है?
तापमान में बदलाव का शरीर पर पड़ता है असर, सांस संबंधी दिक्कतें बढ़ने का खतरा: आरोग्यधाम के वरिष्ठ फिजिशियन डॉ. विपुल कंडवाल के मुताबिक, मौसम में बदलाव का असर सबसे पहले शरीर की श्वसन प्रणाली पर देखने को मिलता है. जब तापमान में अचानक गिरावट आती है तो सांस की नलियां ठंडी हवा के संपर्क में आकर सिकुड़ सकती हैं. इससे खासतौर पर उन लोगों को परेशानी होती है, जिन्हें पहले से सांस या एलर्जी संबंधी समस्या है. इसके अलावा ठंड के कारण शरीर की रक्त वाहिकाएं भी सिकुड़ती हैं, जिससे रक्त संचार और ब्लड प्रेशर पर असर पड़ सकता है.
मौसम के बदलाव के साथ शरीर को नए तापमान के अनुसार ढलने में समय लगता है. ऐसे में गले में खराश, छींक आना, नाक बहना, सूखी खांसी, सिरदर्द और बदन दर्द जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं. कई बार इन लक्षणों के साथ हल्का बुखार भी हो सकता है. अगर शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज किया जाए और समय पर इलाज न मिले तो कुछ मामलों में संक्रमण गंभीर होकर छाती में जकड़न और निमोनिया जैसी परेशानी का कारण बन सकता है.
-डॉ. विपुल कंडवाल, वरिष्ठ फिजिशियन, आरोग्यधाम-
सर्दियों की शुरुआत में इन बीमारियों का रहता है ज्यादा खतरा: दून मेडिकल कॉलेज के एमएस डॉ. आरएस बिष्ट बताते हैं कि सर्दियों की शुरुआत में सबसे ज्यादा मामले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन यानी ऊपरी श्वसन तंत्र के संक्रमण के सामने आते हैं. इसमें सामान्य सर्दी-जुकाम, गले का संक्रमण, टॉन्सिलाइटिस और राइनाइटिस जैसी समस्याएं शामिल हैं. इसके अलावा वायरल फीवर, फ्लू और खांसी के मामले भी बढ़ सकते हैं.
दिवाली के बाद वातावरण में मौजूद धुआं, धूल और प्रदूषण भी सांस संबंधी समस्याओं को बढ़ाने में भूमिका निभाते हैं. जिन लोगों को पहले से साइनस या एलर्जी की समस्या है, उन्हें इस दौरान विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. ठंड बढ़ने के साथ त्वचा में रूखापन, होंठ फटना और खुजली जैसी परेशानियां भी आम हो जाती हैं. ऐसे में केवल सर्दी-जुकाम से बचना ही नहीं, बल्कि त्वचा और शरीर की दूसरी जरूरतों का भी ध्यान रखना जरूरी है.
-डॉ. आरएस बिष्ट, एमएस, दून मेडिकल कॉलेज-
बच्चों और बुजुर्गों को लेकर रहें ज्यादा सतर्क, कपड़ों से लेकर खानपान तक रखें ध्यान: मौसम में बदलाव के दौरान बच्चों और बुजुर्गों की सेहत को लेकर विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. डॉ. आरएस बिष्ट के मुताबिक, छोटे बच्चों में शरीर के तापमान को नियंत्रित करने की क्षमता पूरी तरह विकसित नहीं होती, जबकि उम्र बढ़ने के साथ बुजुर्गों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी प्रभावित हो सकती है. ऐसे में दोनों वर्गों को ठंड और संक्रमण से बचाना जरूरी है. सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों को पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनाएं. उनके पैरों को भी ठंड से बचाकर रखें और जरूरत के अनुसार हल्के गर्म कपड़ों का इस्तेमाल शुरू कर दें. वहीं बुजुर्गों को सुबह तड़के अत्यधिक ठंड में बाहर निकलने से बचना चाहिए. घर में भी ठंडे फर्श पर नंगे पैर चलने के बजाय चप्पल और गर्म मोजे पहनने चाहिए. रात के समय पर्याप्त गर्म कपड़े पहनें. खासतौर पर जिन बुजुर्गों को ब्लड प्रेशर, हृदय रोग या सांस संबंधी परेशानी है, उन्हें मौसम में बदलाव के दौरान अपनी सेहत पर विशेष नजर रखनी चाहिए.
सुबह 5-6 बजे मॉर्निंग वॉक पर जाने से पहले सोचें, धूप निकलने के बाद करें सैर: सर्दियों की शुरुआत के साथ मॉर्निंग वॉक करने वालों को भी अपनी दिनचर्या में बदलाव करने की जरूरत है. अक्सर लोग रोजाना की आदत के मुताबिक सुबह 5 या 6 बजे ही घर से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन ठंड और प्रदूषण के मेल से यह समय कुछ लोगों के लिए परेशानी बढ़ा सकता है. डॉ. विपुल कंडवाल के मुताबिक, सुबह के समय वातावरण में धुंध और प्रदूषण के कण मौजूद हो सकते हैं. ऐसे में तेज गति से चलने या दौड़ने पर सांस के साथ ये कण अधिक मात्रा में फेफड़ों तक पहुंच सकते हैं.
विशेषज्ञों की सलाह है कि मौसम और वायु गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए सुबह अच्छी तरह धूप निकलने के बाद ही वॉक के लिए जाएं. इसके लिए सुबह 7:30 से 8:30 बजे के बीच का समय बेहतर विकल्प हो सकता है. बाहर निकलते समय सिर, कान और गले को टोपी, मफलर या स्कार्फ से ढककर रखें. अगर बहुत ज्यादा ठंड या धुंध है तो बाहर जाने के बजाय घर में ही योग, प्राणायाम और हल्की एक्सरसाइज करें. कसरत के तुरंत बाद ठंडे पानी से नहाने से भी बचें.
तापमान में अचानक बदलाव से बढ़ सकती है परेशानी: सर्दियों की शुरुआत में कई लोग दिन के समय धूप देखकर गर्म कपड़े पहनने से बचते हैं. यही लापरवाही शाम और रात के समय परेशानी बढ़ा सकती है. दिन में तापमान सामान्य रहने के बावजूद सूरज ढलने के बाद ठंड तेजी से बढ़ती है. ऐसे में घर से बाहर निकलते समय अपने साथ हल्का स्वेटर, जैकेट या शॉल जरूर रखें.
शरीर को अचानक गर्म और ठंडे वातावरण के संपर्क में लाने से परेशानी बढ़ सकती है. खासतौर पर बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को तापमान में बदलाव के दौरान सावधानी बरतनी चाहिए. ठंड के संपर्क में आने से रक्त वाहिकाएं सिकुड़ सकती हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है. इसलिए मौसम को हल्के में न लें और दिन के साथ-साथ सुबह-शाम के तापमान को ध्यान में रखते हुए कपड़े पहनें.
-डॉ. विपुल कंडवाल, वरिष्ठ फिजिशियन, आरोग्यधाम-
खानपान में शामिल करें मौसमी फल और सब्जियां: सर्दियों में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खानपान पर ध्यान देना भी जरूरी है. डॉ. आरएस बिष्ट के अनुसार, संतुलित आहार और पर्याप्त पानी शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं. ठंड के मौसम में अक्सर लोगों को प्यास कम लगती है और वे पानी पीना भी कम कर देते हैं. इससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है. इसलिए प्यास कम लगने के बावजूद नियमित अंतराल पर पर्याप्त पानी पीते रहें. खानपान में आंवला, संतरा, मौसमी, अमरूद जैसे विटामिन-सी से भरपूर फल शामिल करें.
इसके अलावा पालक, मेथी, बथुआ, गाजर, चुकंदर और शलगम जैसी मौसमी सब्जियां भी खाएं. अदरक, लहसुन, तुलसी और हल्दी जैसे पारंपरिक खाद्य पदार्थों को भी संतुलित मात्रा में भोजन में शामिल किया जा सकता है. सूप और अन्य गर्म पेय पदार्थ भी लिए जा सकते हैं. वहीं बहुत ज्यादा तला-भुना, बासी भोजन और जंक फूड खाने से बचें. ध्यान रखें कि केवल किसी एक खाद्य पदार्थ या काढ़े से इम्युनिटी नहीं बढ़ती, बल्कि संतुलित खानपान और अच्छी दिनचर्या का इसमें अहम योगदान होता है.
अस्थमा, दिल और डायबिटीज के मरीजों को सर्दियों में अतिरिक्त सावधानी की जरूरत: मौसम में बदलाव का असर उन लोगों पर ज्यादा पड़ सकता है, जो पहले से किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे हैं. अस्थमा और सीओपीडी के मरीजों को ठंडी हवा और प्रदूषण के कारण सांस लेने में परेशानी हो सकती है. ऐसे मरीज डॉक्टर की सलाह के मुताबिक, अपनी नियमित दवाएं और इनहेलर लेते रहें. बाहर निकलते समय मास्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. हृदय रोगियों के लिए ठंड का मौसम अधिक सावधानी बरतने का समय है. ठंड में रक्त वाहिकाएं सिकुड़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और दिल पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है. ऐसे मरीज सुबह की अत्यधिक ठंड में बाहर निकलने से बचें और नियमित रूप से बीपी की जांच कराते रहें. छाती में दर्द, भारीपन या असामान्य पसीना आने पर तुरंत अस्पताल पहुंचें.
दूसरी ओर डायबिटीज के मरीजों को खानपान और शारीरिक गतिविधियों का विशेष ध्यान रखना चाहिए. ठंड में शारीरिक गतिविधियां कम होने से ब्लड शुगर नियंत्रित रखना मुश्किल हो सकता है. ऐसे में घर के अंदर हल्की एक्सरसाइज जारी रखें, नियमित शुगर जांच कराएं और पैरों की साफ-सफाई व देखभाल पर भी ध्यान दें.
हीटर और ब्लोअर चलाते हैं तो इन बातों का रखें ध्यान, बंद कमरे में न करें इस्तेमाल: ठंड बढ़ने के साथ घरों और दफ्तरों में हीटर, ब्लोअर और हैलोजन का इस्तेमाल भी शुरू हो जाता है. हालांकि इनका इस्तेमाल करते समय कुछ सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है.
हीटर और ब्लोअर से कमरे की हवा शुष्क हो सकती है, जिससे गले में सूखापन, आंखों में जलन और त्वचा में खुजली जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए कमरे में वेंटिलेशन का ध्यान रखें और ताजी हवा आने-जाने की व्यवस्था बनाए रखें. इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल करते समय सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करें और उसे पर्दों, बिस्तर या ज्वलनशील सामान से दूर रखें. वहीं गैस या ईंधन से चलने वाले हीटरों का इस्तेमाल करते समय कार्बन मोनोऑक्साइड के खतरे को गंभीरता से लें. ऐसे उपकरणों को बंद और बिना वेंटिलेशन वाले कमरे में न चलाएं. सोते समय हीटर या ब्लोअर चालू छोड़ने से भी बचें. कमरे को पहले गर्म कर लें और फिर सुरक्षित तरीके से उपकरण बंद कर दें.
-डॉ. आरएस बिष्ट, एमएस, दून मेडिकल कॉलेज-
सर्दी-जुकाम समझकर न करें खुद से दवाइयों का सेवन: मौसम बदलने के दौरान सर्दी-जुकाम और खांसी होने पर कई लोग खुद ही मेडिकल स्टोर से दवाइयां खरीदकर खाना शुरू कर देते हैं. डॉक्टरों के मुताबिक, ऐसा करना सही नहीं है. खासतौर पर बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक लेने से बचना चाहिए. अगर किसी व्यक्ति को लगातार तेज बुखार है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, सीने में दर्द या जकड़न महसूस हो रही है और खांसी लगातार बढ़ रही है तो इसे सामान्य सर्दी-जुकाम समझकर नजरअंदाज न करें. खांसी के साथ खून आना, अत्यधिक कमजोरी, चक्कर आना या उल्टी के कारण पानी तक न पी पाना भी गंभीर संकेत हो सकते हैं. बच्चों में सांस लेने में परेशानी या पसलियों का अंदर की ओर चलना दिखाई दे तो तुरंत चिकित्सकीय सहायता लें.
ऐसे लक्षणों में घरेलू उपचार के भरोसे रहने के बजाय डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है. बदलते मौसम में थोड़ी सी सावधानी और सही दिनचर्या अपनाकर सर्दियों का आनंद लिया जा सकता है.
विशेषज्ञों की सलाह है कि पर्याप्त गर्म कपड़े पहनें, संतुलित खानपान रखें, नियमित व्यायाम करें और किसी भी असामान्य लक्षण को नजरअंदाज न करें. बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखें और पहले से किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार अपनी दवाएं जारी रखें. आखिरकार, सर्दी से बचाव के लिए की गई छोटी-छोटी तैयारियां ही आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखने में मदद कर सकती हैं.
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