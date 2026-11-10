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दिवाली के बाद बदला मौसम का मिजाज, सुबह-शाम बढ़ी ठिठुरन, बीमारी से बचने के लिए एक्सपर्ट्स ने दिए ये टिप्स

दिवाली के बाद बदला मौसम का मिजाज, बीमारी से बचने के लिए एक्सपर्ट्स के अपनाएं ये तरीके ( PHOTO-ETV Bharat )

देहरादून: दिवाली के बाद उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने लगा है. पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक सुबह और शाम के समय ठंड महसूस होने लगी है. दिन में धूप निकलने के बावजूद सुबह और रात के तापमान में अंतर देखने को मिल रहा है. मौसम के इस बदलाव के साथ ही सर्दी-जुकाम, खांसी, गले में खराश, वायरल बुखार और सांस संबंधी परेशानियों का खतरा भी बढ़ने लगा है. ऐसे में सबसे जरूरी है कि लोग बदलते मौसम को सामान्य समझकर नजरअंदाज न करें और अपनी दिनचर्या से लेकर खानपान तक कुछ जरूरी बदलाव करें. खासतौर पर छोटे बच्चों, बुजुर्गों और पहले से अस्थमा, हृदय रोग या डायबिटीज जैसी बीमारियों से जूझ रहे लोगों को अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है.

ईटीवी भारत ने इस विषय पर आरोग्यधाम के वरिष्ठ फिजिशियन डॉ. विपुल कंडवाल और दून मेडिकल कॉलेज के एमएस डॉ. आरएस बिष्ट से बातचीत की. विशेषज्ञों ने बताया कि सर्दियों की शुरुआत में किन बीमारियों का खतरा रहता है? सुबह की सैर का सही समय क्या होना चाहिए? और खानपान से लेकर हीटर के इस्तेमाल तक किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है?