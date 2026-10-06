अमेरिका में तेजी से फैल रहा है खसरा, लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या, न्यूयॉर्क में 'आपातकाल' घोषित
न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने खसरे के बढ़ते मामलों को देखते हुए पूरे राज्य में 'स्टेट ऑफ इमरजेंसी' की घोषणा की है. यह कदम...
Published : October 6, 2026 at 12:48 PM IST
पेन्सिलवेनिया में खसरे (measles) के मामलों की संख्या 1,000 से ज्यादा हो गई है. यह पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय में अमेरिका के किसी एक राज्य में फैला खसरे का सबसे बड़ा प्रकोप है. पेंसिल्वेनिया के स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को बताया कि खसरा के 1,004 मामलों की पुष्टि हुई है. इस बीमारी से संक्रमित होने के बाद पेंसिल्वेनिया के पांच निवासियों की मौत हो गई है और 198 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, लैंकेस्टर काउंटी, जहां बड़ी संख्या में अमिश और मेनोनाइट समुदाय के लोग रहते हैं. सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका बना हुआ है, जहां संक्रमण के 391 मामले दर्ज किए गए हैं. पिछले तीन महीनों में मामलों की संख्या बढ़ी है और संक्रमण की सबसे ज्यादा दर 24 से 49 साल की उम्र वालों में देखी गई है. हेल्थ एक्सपर्ट्स अप्रैल से वायरस के तेजी से फैलने का कारण इस इलाके के कुछ पारंपरिक समुदायों में वैक्सीनेशन रेट का पहले से कम होना मानते हैं.
पूरे अमेरिका में तेजी से फैल रहा है खसरा
पेन्सिलवेनिया में आया संकट देश भर में बीमारी के तेजी से बढ़ने का संकेत है. 'सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन' (CDC) की रिपोर्ट के अनुसार, इस साल पूरे अमेरिका में खसरे (मीजल्स) के लगभग 3,900 कन्फर्म्ड मामले सामने आए हैं. 1991 के बाद से खसरे के लिहाज से यह देश का सबसे बुरा साल रहा है. पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स इस बढ़ोतरी के लिए टीकाकरण (वैक्सीनेशन) कवरेज में आई कमी को जिम्मेदार मानते हैं. टीकाकरण का स्तर उस जरूरी 95 फीसदी की सीमा से नीचे गिर गया है, जो वायरस के खिलाफ 'हर्ड इम्युनिटी' बनाए रखने के लिए जरूरी है.
न्यूयॉर्क में स्टेट ऑफ इमरजेंसी' की घोषणा
न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने खसरे के बढ़ते मामलों को देखते हुए पूरे राज्य में 'स्टेट ऑफ इमरजेंसी' की घोषणा की है. यह कदम ग्रामीण इलाकों और पड़ोसी राज्य पेन्सिलवेनिया में बढ़ते संक्रमण और बीमारी के प्रकोप से निपटने के लिए उठाया गया है. यह आदेश 4 नवंबर, 2026 तक लागू रहेगा. इस बीच, नवंबर में अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिकारियों की एक बैठक होने वाली है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि क्या अमेरिका अपना "खसरा-मुक्त" (मीजल्स-फ्री) दर्जा खो देगा या नहीं. आंकड़ों के अनुसार, 3 अक्टूबर, 2026 तक राज्य में खसरे के कुल 108 मामलों की पुष्टि हुई थी, इनमें से 7 मामले न्यूयॉर्क शहर में और 101 मामले राज्य के अन्य हिस्सों में सामने आए थे. ओहियो (जो पेंसिल्वेनिया से सटा हुआ है) में भी मामलों की संख्या बढ़ रही है. वहां इस साल 200 से ज्यादा मामले सामने आए हैं. बता दें, पेंसिल्वेनिया की तरह, ओहियो में भी अमिश समुदाय की बड़ी आबादी रहती है
खसरा या मीजल्स क्या है?
CDC के अनुसार, खसरा (मीजल्स) एक वायरस से होने वाला संक्रमण है जो पैरामिक्सोविरिडे (Paramyxoviridae) परिवार का हिस्सा है. इसके कारण पूरे शरीर पर दाने निकल आते हैं और फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देते हैं. हालांकि, खसरा सिर्फ दाने वाली बीमारी नहीं है, यह आपको गंभीर रूप से बीमार कर सकता है और जानलेवा जटिलताएं पैदा कर सकता है, जैसे कि दिमाग में सूजन (एनसेफलाइटिस) और निमोनिया. इससे दूसरे संक्रमण होने का खतरा भी बढ़ सकता है.
यह संक्रमण संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या शारीरिक संपर्क से फैलता है. वायरस गले और नाक में रहता है, जब यह किसी बच्चे या वयस्क को संक्रमित करता है, तो यह सांस की नली, फेफड़ों और त्वचा के साथ-साथ शरीर के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित करता है, अगर कोई गर्भवती महिला इससे संक्रमित हो जाती है, तो यह गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए जानलेवा हो सकता है,
कुपोषित बच्चों और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों में संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा होता है. इसके अलावा, जिन बच्चों और गर्भवती महिलाओं को खसरे का टीका नहीं लगा है, उन्हें दूसरों की तुलना में संक्रमण होने का खतरा ज्यादा होता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के 1963 के आंकड़ों के अनुसार, खसरे का टीका आने से पहले, खसरे की महामारी लगभग हर दो से तीन साल में फैलती थी. नतीजतन, हर साल लगभग 26 लाख (2.6 मिलियन) बच्चों और वयस्कों की मौत हो जाती थी. इस बीमारी का कोई खास इलाज या पक्का उपचार नहीं है. खसरे को रूबेओला, '10-दिन का खसरा' या 'लाल खसरा' भी कहा जाता है.
खसरे के कारण शरीर पर दाने या निशान पड़ जाते हैं. आपकी त्वचा के रंग के आधार पर, ये दाने लाल, बैंगनी या भूरे रंग के दिख सकते हैं. ये निशान आमतौर पर सबसे पहले चेहरे और कानों के पीछे दिखाई देते हैं. इसके बाद ये छाती और पीठ पर फैलते हैं और आखिर में पैरों तक पहुंच जाते हैं.
लक्षण
वायरस के संपर्क में आने के लगभग 7 से 14 दिनों बाद खसरे के लक्षण दिखाई देते हैं. शुरुआती लक्षणों में आमतौर पर ये शामिल होते हैं:
- बुखार, जो 105°F (40.6°C) तक जा सकता है
- सूखी खांसी
- नाक बहना
- आंखें लाल होना और उनसे पानी आना (कंजंक्टिवाइटिस)
- शुरुआती लक्षण दिखने के लगभग 2 से 3 दिन बाद, मुंह के अंदर छोटे-छोटे सफेद धब्बे दिखाई दे सकते हैं, जिन्हें कोप्लिक स्पॉट्स (Koplik spots) कहा जाता है.
लक्षण शुरू होने के लगभग 3 से 5 दिन बाद, या वायरस के संपर्क में आने के लगभग 14 दिन बाद शरीर पर रैशेज (चकत्ते) दिखाई देते हैं. इन रैशेज में बड़े, चपटे धब्बे और छोटी, उभरी हुई फुंसियां होती हैं. ये चेहरे या गर्दन से शुरू होकर नीचे की ओर छाती, हाथों और पैरों तक फैलते हैं. खसरे से पीड़ित व्यक्ति रैश निकलने से चार दिन पहले से लेकर रैश निकलने के चार दिन बाद तक वायरस फैला सकता है. खसरा बहुत आसानी से फैलता है, जिन लोगों को टीका नहीं लगा है या जिन्हें पहले यह बीमारी नहीं हुई है, उनमें से लगभग 90 फीसदी लोग संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर संक्रमित हो जाते हैं.
(इनपुट-AP)
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)