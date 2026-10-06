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अमेरिका में तेजी से फैल रहा है खसरा, लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या, न्यूयॉर्क में 'आपातकाल' घोषित

पेन्सिलवेनिया में खसरे (measles) के मामलों की संख्या 1,000 से ज्यादा हो गई है. यह पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय में अमेरिका के किसी एक राज्य में फैला खसरे का सबसे बड़ा प्रकोप है. पेंसिल्वेनिया के स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को बताया कि खसरा के 1,004 मामलों की पुष्टि हुई है. इस बीमारी से संक्रमित होने के बाद पेंसिल्वेनिया के पांच निवासियों की मौत हो गई है और 198 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, लैंकेस्टर काउंटी, जहां बड़ी संख्या में अमिश और मेनोनाइट समुदाय के लोग रहते हैं. सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका बना हुआ है, जहां संक्रमण के 391 मामले दर्ज किए गए हैं. पिछले तीन महीनों में मामलों की संख्या बढ़ी है और संक्रमण की सबसे ज्यादा दर 24 से 49 साल की उम्र वालों में देखी गई है. हेल्थ एक्सपर्ट्स अप्रैल से वायरस के तेजी से फैलने का कारण इस इलाके के कुछ पारंपरिक समुदायों में वैक्सीनेशन रेट का पहले से कम होना मानते हैं.

पूरे अमेरिका में तेजी से फैल रहा है खसरा

पेन्सिलवेनिया में आया संकट देश भर में बीमारी के तेजी से बढ़ने का संकेत है. 'सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन' (CDC) की रिपोर्ट के अनुसार, इस साल पूरे अमेरिका में खसरे (मीजल्स) के लगभग 3,900 कन्फर्म्ड मामले सामने आए हैं. 1991 के बाद से खसरे के लिहाज से यह देश का सबसे बुरा साल रहा है. पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स इस बढ़ोतरी के लिए टीकाकरण (वैक्सीनेशन) कवरेज में आई कमी को जिम्मेदार मानते हैं. टीकाकरण का स्तर उस जरूरी 95 फीसदी की सीमा से नीचे गिर गया है, जो वायरस के खिलाफ 'हर्ड इम्युनिटी' बनाए रखने के लिए जरूरी है.

न्यूयॉर्क में स्टेट ऑफ इमरजेंसी' की घोषणा

न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने खसरे के बढ़ते मामलों को देखते हुए पूरे राज्य में 'स्टेट ऑफ इमरजेंसी' की घोषणा की है. यह कदम ग्रामीण इलाकों और पड़ोसी राज्य पेन्सिलवेनिया में बढ़ते संक्रमण और बीमारी के प्रकोप से निपटने के लिए उठाया गया है. यह आदेश 4 नवंबर, 2026 तक लागू रहेगा. इस बीच, नवंबर में अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिकारियों की एक बैठक होने वाली है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि क्या अमेरिका अपना "खसरा-मुक्त" (मीजल्स-फ्री) दर्जा खो देगा या नहीं. आंकड़ों के अनुसार, 3 अक्टूबर, 2026 तक राज्य में खसरे के कुल 108 मामलों की पुष्टि हुई थी, इनमें से 7 मामले न्यूयॉर्क शहर में और 101 मामले राज्य के अन्य हिस्सों में सामने आए थे. ओहियो (जो पेंसिल्वेनिया से सटा हुआ है) में भी मामलों की संख्या बढ़ रही है. वहां इस साल 200 से ज्यादा मामले सामने आए हैं. बता दें, पेंसिल्वेनिया की तरह, ओहियो में भी अमिश समुदाय की बड़ी आबादी रहती है

खसरा या मीजल्स क्या है?

CDC के अनुसार, खसरा (मीजल्स) एक वायरस से होने वाला संक्रमण है जो पैरामिक्सोविरिडे (Paramyxoviridae) परिवार का हिस्सा है. इसके कारण पूरे शरीर पर दाने निकल आते हैं और फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देते हैं. हालांकि, खसरा सिर्फ दाने वाली बीमारी नहीं है, यह आपको गंभीर रूप से बीमार कर सकता है और जानलेवा जटिलताएं पैदा कर सकता है, जैसे कि दिमाग में सूजन (एनसेफलाइटिस) और निमोनिया. इससे दूसरे संक्रमण होने का खतरा भी बढ़ सकता है.

यह संक्रमण संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या शारीरिक संपर्क से फैलता है. वायरस गले और नाक में रहता है, जब यह किसी बच्चे या वयस्क को संक्रमित करता है, तो यह सांस की नली, फेफड़ों और त्वचा के साथ-साथ शरीर के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित करता है, अगर कोई गर्भवती महिला इससे संक्रमित हो जाती है, तो यह गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए जानलेवा हो सकता है,