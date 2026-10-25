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मसाज गन का गलत तरीके से इस्तेमाल हो सकता है बेहद खतरनाक! डॉक्टर से जानिए शरीर के किन अंगों पर नहीं करना चाहिए यूज

मसाज गन का गलत तरीके से इस्तेमाल हो सकता है बेहद खतरनाक! ( GETTY IMAGES )

मसाज गन गर्दन और पीठ दर्द से आराम पाने का एक बहुत पॉपुलर और असरदार तरीका बन गया है. आज की भागदौड़ भरी जीवनशैली में दर्द जैसी समस्याएं काफी आम हो गई हैं, अक्सर कंप्यूटर के सामने घंटों बैठे रहने, फोन का इस्तेमाल करते समय गलत तरीके से बैठने, या अजीब स्थिति में सोने की वजह से ऐसा होता है. हालांकि मसाज गन का इस्तेमाल मांसपेशियों के तनाव और अकड़न को कुछ समय के लिए कम करने में मदद कर सकता है, लेकिन गर्दन और पीठ के दर्द के लिए इसका इस्तेमाल करते समय सही तरीकों का पालन करना और सुरक्षा से जुड़ी जरूरी सावधानियों का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है...

हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल्स में कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, डॉ. सयुज कृष्णन एस का कहना है कि अगर मसाज गन का इस्तेमाल सही जगहों पर हल्के हाथों से किया जाए, तो यह मांसपेशियों की जकड़न को कम कर सकती है. लेकिन अगर इसे बहुत जोर से, बहुत देर तक या गलत जगह पर इस्तेमाल किया जाए, तो इससे त्वचा पर नील पड़ सकते हैं, नसों में जलन हो सकती है, और बहुत ही दुर्लभ मामलों में, रक्त वाहिकाओं को गंभीर चोट लग सकती है.