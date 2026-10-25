मसाज गन का गलत तरीके से इस्तेमाल हो सकता है बेहद खतरनाक! डॉक्टर से जानिए शरीर के किन अंगों पर नहीं करना चाहिए यूज
कुछ लोगों को गर्दन या सिर पर मसाज गन का इस्तेमाल करने के बाद सिरदर्द या चक्कर आने की समस्या भी हो सकती है, हालांकि....
Published : October 25, 2026 at 11:30 AM IST
मसाज गन गर्दन और पीठ दर्द से आराम पाने का एक बहुत पॉपुलर और असरदार तरीका बन गया है. आज की भागदौड़ भरी जीवनशैली में दर्द जैसी समस्याएं काफी आम हो गई हैं, अक्सर कंप्यूटर के सामने घंटों बैठे रहने, फोन का इस्तेमाल करते समय गलत तरीके से बैठने, या अजीब स्थिति में सोने की वजह से ऐसा होता है. हालांकि मसाज गन का इस्तेमाल मांसपेशियों के तनाव और अकड़न को कुछ समय के लिए कम करने में मदद कर सकता है, लेकिन गर्दन और पीठ के दर्द के लिए इसका इस्तेमाल करते समय सही तरीकों का पालन करना और सुरक्षा से जुड़ी जरूरी सावधानियों का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है...
हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल्स में कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, डॉ. सयुज कृष्णन एस का कहना है कि अगर मसाज गन का इस्तेमाल सही जगहों पर हल्के हाथों से किया जाए, तो यह मांसपेशियों की जकड़न को कम कर सकती है. लेकिन अगर इसे बहुत जोर से, बहुत देर तक या गलत जगह पर इस्तेमाल किया जाए, तो इससे त्वचा पर नील पड़ सकते हैं, नसों में जलन हो सकती है, और बहुत ही दुर्लभ मामलों में, रक्त वाहिकाओं को गंभीर चोट लग सकती है.
मसाज गन किन चीजों में मददगार हो सकती है
कई लोगों का मानना है कि मसाज गन मांसपेशियों के दर्द और जकड़न को कम करती है, शरीर के लचीलेपन और मूवमेंट की क्षमता को कुछ समय के लिए बढ़ाती है, और एक्सरसाइज के बाद राहत देती है. ये फायदे आमतौर पर कुछ समय के लिए ही होते हैं, और मसाज गन दर्द के मूल कारण का इलाज नहीं करती है. लंबे समय तक इसके क्या फायदे हो सकते हैं, यह अभी तक साबित नहीं हुआ है.
गर्दन सबसे ज्यादा जोखिम वाला हिस्सा क्यों है?
डॉ. सयुज कृष्णन एस का कहना है कि कैरोटिड आर्टरीज, जो दिमाग को खून सप्लाई करती हैं, गर्दन के आगे और किनारों पर स्थित होती हैं. इस हिस्से में जुगुलर नसें, अन्य ब्लड वेसल्स और श्वास नली भी होती हैं. बहुत ही दुर्लभ मामलों में, गर्दन पर हैंडहेल्ड मसाजर का इस्तेमाल करने से कैरोटिड धमनियों में खून के थक्के बन सकते हैं या वर्टेब्रल आर्टरी फट सकती है. इन दोनों स्थितियों में स्ट्रोक जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं.
बुजुर्गों में या हाई ब्लड प्रेशर या हाई कोलेस्ट्रॉल वाले लोगों में, यह खतरा भी होता है कि कैरोटिड धमनियों में जमा प्लाक अपनी जगह से हट सकता है या फट सकता है. कुछ लोगों को गर्दन या सिर पर मसाज गन का इस्तेमाल करने के बाद सिरदर्द या चक्कर आने की समस्या भी हो सकती है. हालांकि ऐसी घटनाएं बहुत कम होती हैं, लेकिन इनके परिणाम गंभीर हो सकते हैं. इसलिए, ज्यादातर विशेषज्ञ गर्दन पर इन उपकरणों का इस्तेमाल न करने की सलाह देते हैं.
गर्दन और पीठ के दर्द को कम करने का क्या है सुरक्षित तरीका
- गर्दन में दर्द अक्सर आसपास की मांसपेशियों में बहुत ज्यादा जकड़न के कारण होता है, इसलिए अपना ध्यान इन्हीं खास हिस्सों पर केंद्रित करें. अपर ट्रैपेजियस मांसपेशियों, कंधे की हड्डियों के बीच की मांसपेशियों और पीठ की बड़ी मांसपेशियों पर ध्यान दें. मसाज गन का इस्तेमाल सिर्फ मांसपेशियों पर ही करें. इसे हड्डियों (जैसे रीढ़ की हड्डी, कंधे की हड्डियों के किनारे या पसलियों) पर इस्तेमाल न करें.
- सबसे कम सेटिंग से शुरुआत करें और एक बड़े, मुलायम अटैचमेंट हेड का इस्तेमाल करें. डिवाइस को एक ही जगह पर न रोकें. बल्कि इसे लगातार चलाते रहें. किसी एक जगह पर लगभग 10 से 20 सेकंड तक और किसी एक मसल ग्रुप पर ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट तक इसका इस्तेमाल करना काफी है. ज्यादा दबाव डालने से बेहतर नतीजे नहीं मिलते, बल्कि इससे चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है. पीठ के उन हिस्सों पर, जहा आपका हाथ आसानी से नहीं पहुंचता, शरीर को अजीब तरह से मोड़ने के बजाय किसी और की मदद लें.
गलत इस्तेमाल से होने वाला नुकसान
- बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने या बहुत ज्यादा दबाव डालने से चोट लग सकती है, दर्द हो सकता है और कोमल ऊतकों को नुकसान पहुंच सकता है.
- अगर डिवाइस का इस्तेमाल हड्डियों वाले हिस्सों पर किया जाए या इसे बहुत तेज सेटिंग पर चलाया जाए, तो नसों में जलन होने का खतरा बढ़ जाता है.
- जिन लोगों की हड्डियों का घनत्व कम होता है, उन पर हड्डियों के जरिए बहुत ज्यादा दबाव पड़ने से फ्रैक्चर हो सकता है या जोड़ों में सूजन आ सकती है.
- बहुत कम मामलों में, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने से 'रैबडोमायोलिसिस' हो सकता है, एक ऐसी स्थिति जिसमें जरूरत से ज्यादा काम करने या मांसपेशियों पर अत्यधिक दबाव पड़ने से वे टूटने लगती हैं. इससे किडनी पर दबाव पड़ सकता है या उन्हें ब्लॉक कर सकता है, जिससे Acute Kidney Injury हो सकती है.
- इसके अलावा, मसाज गन पहले से मौजूद मोच, खिंचाव या अन्य चोटों को और भी गंभीर बना सकती है.
इस्तेमाल से पहले किसे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए?
डॉ. सयुज कृष्णन एस के मुताबिक, ऑस्टियोपोरोसिस, हाल ही में फ्रैक्चर, ब्लड क्लॉटिंग या ब्लीडिंग डिसऑर्डर वाले लोगों, या खून पतला करने की दवा ले रहे लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि उन्हें चोट लगने पर आसानी से नील पड़ सकते हैं या खून बह सकता है. यही बात उन लोगों पर भी लागू होती है जिन्हें शरीर के कुछ हिस्सों में सुन्नपन महसूस होता है या जिन्हें डायबिटीज के कारण नसों में नुकसान (नर्व डैमेज) हुआ है, क्योंकि वे शरीर पर पड़ने वाले अत्यधिक दबाव को महसूस नहीं कर पाएंगे. जिन लोगों को ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी समस्याएं हैं, किडनी की बीमारी है, शरीर में कोई मेडिकल डिवाइस लगा है, जो सर्जरी या चोट से उबर रहे हैं, और गर्भवती महिलाओं को भी पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. बच्चों, किशोरों और बुजुर्गों को भी इस्तेमाल के समय विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है.
वे जगहें जहां इस डिवाइस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए
डॉ. सयुज कृष्णन एस कहते हैं कि इस डिवाइस को गर्दन के सामने और किनारों, सिर और चेहरे, रीढ़ की हड्डी और हड्डियों वाले अन्य हिस्सों से दूर रखें. इसका इस्तेमाल छाती पर न करें. खासकर अगर आपको फेफड़ों से जुड़ी कोई समस्या है. साथ ही, इसे बगल, जांघों के भीतरी हिस्से, कोहनियों के अंदरूनी हिस्से या घुटनों के पीछे के हिस्से पर भी इस्तेमाल न करें, क्योंकि इन जगहों पर रक्त वाहिकाएं त्वचा की सतह के काफी करीब होती हैं. इसके अलावा, घाव, रैशेज, चोट के निशान, सूजी हुई या लाल त्वचा, ताजे निशानों या ऐसी जगहों पर इसका इस्तेमाल न करें जहां हड्डी टूटने का खतरा हो.
कब रुकें और मेडिकल मदद लें
- अगर आपको बहुत तेज दर्द, सुन्नपन या झुनझुनी महसूस हो, या सूजन, गर्माहट या नील बढ़ जाए, तो इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना बंद कर दें. अगर आपको गर्दन में लगातार या बार-बार दर्द होता है, या किसी दुर्घटना या गिरने के बाद दर्द शुरू हुआ है, तो किसी डॉक्टर या हेल्थकेयर प्रोफेशनल से इसकी जांच करवाना जरूरी है.
- अगर गर्दन पर इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के बाद आपको अचानक बहुत तेज सिरदर्द, चक्कर आना, देखने में बदलाव, बोलने में लड़खड़ाहट, चेहरे का एक तरफ झुक जाना, या कमजोरी महसूस हो, तो तुरंत इमरजेंसी मेडिकल मदद लें. क्योंकि ये स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं.
गर्दन और पीठ के दर्द के लिए अन्य ऑप्शन
डॉ. सयुज कृष्णन एस के अनुसार, हल्की स्ट्रेचिंग और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी अक्सर किसी भी डिवाइस जितनी ही फायदेमंद होती हैं. मांसपेशियों की जकड़न में गर्माहट देने से आराम मिल सकता है, जबकि हाल ही में आई सूजन या गर्म और सूजे हुए हिस्सों पर बर्फ लगाना ज्यादा बेहतर होता है. अपने बैठने के तरीके में छोटे-छोटे बदलाव, जैसे स्क्रीन को अपनी आंखों के स्तर पर रखना और हर 30 से 45 मिनट में अपनी सीट से उठना भी काफी फर्क ला सकते हैं. ऊपरी पीठ और कंधों को मजबूत बनाने से समय के साथ गर्दन को बेहतर सहारा मिलता है. अगर दर्द में सुधार नहीं होता है, तो आपको किसी फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह लेनी चाहिए.
ध्यान रखने योग्य बातें
मसाज गन केवल आराम पाने का एक साधन है, न कि किसी चिकित्सीय समस्या का इलाज है. यदि दर्द बहुत तेज है, लगातार बना रहता है, या इसके साथ सुन्नपन भी महसूस होता है, तो यह केवल मांसपेशियों से जुड़ी कोई सामान्य समस्या नहीं हो सकती है. यह डिस्क से जुड़ी कोई समस्या भी हो सकती है, जिसके लिए उचित चिकित्सीय जांच की आवश्यकता होती है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)