ETV Bharat / health

मंडी में 5.21 KG के विशाल गर्भाशय फाइब्रॉयड की सर्जरी, 70% महिलाओं में होती है समस्या, जानिए लक्षण और कारण

मंडी के डॉक्टरों ने एक जटिल सर्जरी की है. महिला के गर्भाशय से 5.21 किलो का विशाल फाइब्रॉयड निकाला गया है.

5 KG FIBROID SURGERY IN MANDI
मंडी में विशाल गर्भाशय फाइब्रॉयड की सर्जरी (ETV Bharat GFX)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 17, 2026 at 3:37 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

मंडी: हिमाचल प्रदेश का जिला मंडी एक बार फिर चिकित्सा जगत में अपनी पहचान दर्ज कराने में सफल रहा है. जिले के एक अस्पताल ने ऐतिहासिक और अत्यंत जटिल सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम देकर डॉक्टरों की टीम ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है. महिला मरीज के गर्भाशय से 5.21 किलोग्राम वजन का विशाल फाइब्रॉयड शुद्ध लैप्रोस्कोपिक विधि से सफलतापूर्वक निकाला गया है. यह सर्जरी न केवल हिमाचल प्रदेश, बल्कि पूरे देश में न्यूनतम इनवेसिव सर्जरी के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.

मंडी में 5.21 किलो के विशाल फाइब्रॉयड की सर्जरी

इस ऐतिहासिक सर्जरी को वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ एवं एडवांस्ड लैप्रोस्कोपिक सर्जन डॉ. उदय भानु राणा ने अपनी विशेषज्ञ टीम के साथ अंजाम दिया. सर्जरी में लगभग ढाई से 3 घंटे का समय लगा और यह तकनीकी दृष्टि से अत्यंत चुनौतीपूर्ण रही. इतने बड़े आकार और वजन के फाइब्रॉयड को पारंपरिक ओपन सर्जरी के बजाय लैप्रोस्कोपिक तकनीक से निकालना डॉक्टरों के कौशल, अनुभव और आधुनिक चिकित्सा तकनीक का उत्कृष्ट उदाहरण है.

डॉक्टर के अनुसार, भारत में अब तक लैप्रोस्कोपिक विधि से निकाले गए सबसे बड़े फाइब्रॉयड गर्भाशय का वजन लगभग 4.5 किलोग्राम दर्ज किया गया था. ऐसे में 5.21 किलोग्राम वजन का फाइब्रॉयड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी द्वारा निकालना एक नया रिकॉर्ड है. डॉक्टरों का मानना है कि यह सर्जरी विश्व स्तर पर भी शुद्ध लैप्रोस्कोपिक पद्धति से की गई सबसे बड़ी और जटिल सर्जरी में इसे शामिल किया जा सकता है.

इस सर्जरी में आने वाली कठिनाई

डॉ. उदय भानु राणा ने बताया कि, 'इस तरह की सर्जरी में रक्तस्राव को नियंत्रित करना, आसपास के अंगों को सुरक्षित रखना और मरीज की रिकवरी को ध्यान में रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है. आधुनिक उपकरणों, सटीक योजना और अनुभवी टीम के सहयोग से यह सर्जरी पूरी तरह सफल रही. सर्जरी के बाद मरीज की स्थिति स्थिर है और वह तेजी से स्वस्थ हो रही है'.

इस उपलब्धि से न केवल मांडव अस्पताल, बल्कि मंडी जिला मेडिकल साइंसत्र के मानचित्र पर एक नई पहचान बना रहा है. यह सर्जरी साबित करती है कि अब छोटे शहरों और पहाड़ी क्षेत्रों में भी विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधाएं और जटिल सर्जरी संभव हैं. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि, यह सफलता भविष्य में न्यूनतम इनवेसिव सर्जरी को और बढ़ावा देगी और मरीजों को कम दर्द, कम जटिलताओं और शीघ्र स्वस्थ होने का लाभ मिलेगा.

70 फीसदी महिलाओं समस्या

डॉ. उदय भानु ने बताया कि, अल्ट्रासाउंड जांच कराने वाले प्रत्येक 100 महिलाओं में से लगभग 70 प्रतिशत में इस प्रकार की समस्या पाई जाती है. हालांकि, इनमें से केवल 10 से 15% मरीजों को ही सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है. शेष अधिकांश मरीजों का सफल उपचार दवाइयों के माध्यम से ही किया जाता है. समय पर जांच और उचित उपचार से इस समस्या को बिना ऑपरेशन के भी नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे मरीजों को अनावश्यक सर्जरी से बचाया जा सकता है.

FIBROID SURGERY IN MANDI
क्या होता है फाइब्रॉयड (ETV Bharat GFX)

क्या होता है फाइब्रॉयड?

डॉ. उदय भानु राणा ने बताया कि, 'फाइब्रॉयड यानी गर्भाशय में बनने वाली गैर-कैंसरयुक्त गांठें होती हैं, जो महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन या जेनेटिक कारणों से विकसित होती हैं. यह गांठें गर्भाशय की मांसपेशियों में बनती हैं और समय के साथ बड़ी होती जाती हैं. गांठ का पता चलते ही समय पर इसका उपचार कराना बेहद जरूरी है'.

फाइब्रॉयड की कैसे पहचान करें?

डॉ. उदय भानु राणा ने बताया कि, असामान्य सूजन, भारीपन या पीरियड्स में बदलाव होने पर भूलकर भी नजरअंदाज न करें. पेट के निचले हिस्से या पेल्विस में दबाव या दर्द महसूस होना भी इसका एक लक्षण है. इसके अलावा बार-बार यूरिन आने के संकेत के अलावा कब्ज और प्रेग्नेंसी में दिक्कत आना इसके प्रमुख लक्षणों में से एक हैं.

FIBROID SURGERY IN MANDI
कैसे करें पहचान? (ETV Bharat GFX)

नियमित कराते रहें जांच

डॉ. उदय भानु राणा ने अनुसार, फाइब्रॉयड का पता चलने पर इससे घबराने की जरूरत नहीं है. उन्होने कहा कि फाइब्रॉयड के लक्षण महसूस होने पर गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर से सलाह लें. समय पर पता चलने पर दवाओं या छोटे ऑपरेशन से इलाज संभव है. समय पर पता लगने से जटिल सर्जरी से बचा जा सकता है. 35 वर्ष की उम्र के बाद महिलाएं साल में एक बार अल्ट्रासाउंड जरूर कराएं. फाइब्रॉयड का पता चलने पर डॉक्टर की सलाह लें और नियमित जांच कराते रहें.

FIBROID SURGERY IN MANDI
फाइब्रॉयड से डरे नहीं (ETV Bharat GFX)

ये भी पढ़ें: न्यू बॉर्न की पहली सर्दी: छोटी सी लापरवाही और भारी नुकसान, Mothers के लिए कंप्लीट विंटर केयर टिप्स

ये भी पढ़ें: सर्दी की हवाएं नहीं देती ताजगी, सेहत के लिए हो सकती है घातक, ऐसे करें बचाव

TAGGED:

WHAT IS FIBROIDS
TREATMENT OF FIBROIDS
FIBROID SYMPTOMS OPERATION
UTERINE FIBROID SURGERY
5 KG FIBROID SURGERY IN MANDI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.