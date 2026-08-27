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भारत में किडनी ट्रांसप्लांट का बड़ा संकट, 61,000 से ज्यादा लोग कर रहे हैं इंतजार, जानिए Kidney डिजीज के लक्षण

भारत में किडनी ट्रांसप्लांट का बड़ा संकट, 61,000 से ज्यादा लोग कर रहे हैं इंतजार ( GETTY IMAGES )