ETV Bharat / health

भारत में किडनी ट्रांसप्लांट का बड़ा संकट, 61,000 से ज्यादा लोग कर रहे हैं इंतजार, जानिए Kidney डिजीज के लक्षण

क्रोनिक किडनी डिजीज को 'साइलेंट किलर' कहा जाता है क्योंकि शुरुआती चरणों में इसके कोई स्पष्ट लक्षण महसूस नहीं होते हैं. लेकिन इस संकेतों पर...

Major kidney transplant crisis in India: Over 61,000 people are waiting; learn the symptoms of kidney disease.
भारत में किडनी ट्रांसप्लांट का बड़ा संकट, 61,000 से ज्यादा लोग कर रहे हैं इंतजार (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : August 27, 2026 at 1:16 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

भारत में किडनी ट्रांसप्लांट की मांग और डोनर से मिलने वाले अंगों की उपलब्धता के बीच का अंतर लगातार बढ़ रहा है. संसदीय स्थायी समिति की एक रिपोर्ट के अनुसार, किडनी फेलियर से पीड़ित मरीज की संख्या और अंगों की उपलब्धता के बीच बहुत बड़ा अंतर है. वेटिंग लिस्ट में शामिल मरीजों की संख्या, अब तक हुए कुल ट्रांसप्लांट की संख्या से लगभग पांच गुना ज्यादा है. वर्तमान में 61,000 से अधिक मरीज किडनी ट्रांसप्लांट के लिए इंतजार कर रहे हैं, जबकि डोनर की भारी कमी और जागरूकता के अभाव के कारण सालाना केवल कुछ हजार ट्रांसप्लांट ही हो पाते हैं.

किडनी ट्रांसप्लांट में कमी के कारण
देश में मृत डोनर से अंग निकालने की दर बहुत कम है. नतीजतन, मरीजों को अपनी बारी का इंतजार करते हुए अक्सर महीनों या सालों तक डायलिसिस पर निर्भर रहना पड़ता है. इस स्थिति का मुख्य कारण जागरूकता की कमी है. आम लोगों के बीच अंगदान को लेकर गलतफहमियां हैं और जानकारी का अभाव है. सभी अस्पतालों में ब्रेन डेथ की पहचान करने और सुरक्षित रूप से अंग निकालने की सुविधाएं नहीं हैं. इसके अलावा, प्राइवेट अस्पतालों में ट्रांसप्लांट का खर्च बहुत ज्यादा है, जिससे गरीब मरीज इस इलाज का लाभ नहीं उठा पाते हैं.

Major kidney transplant crisis in India: Over 61,000 people are waiting; learn the symptoms of kidney disease.
भारत में किडनी ट्रांसप्लांट का बड़ा संकट, 61,000 से ज्यादा लोग कर रहे हैं इंतजार (GETTY IMAGES)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण समिति सिफारिश
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण समिति ने बड़े राज्यों में कम से कम तीन सरकारी मेडिकल कॉलेजों और हर छोटे राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज में किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधाएं बढ़ाने की सिफारिश की है. इसके अलावा, समिति ने अंग प्रत्यारोपण केंद्रों और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए समय-सीमा वाले लक्ष्य तय करने को कहा है, खासकर पहाड़ी इलाकों या उन क्षेत्रों में जहां ऐसी सुविधाओं की कमी है. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर बनी संसदीय समिति की यह सिफारिश देश भर में किडनी ट्रांसप्लांट की भारी कमी और क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने की दिशा में एक अहम कदम है.

किडनी इतना महत्वपूर्ण अंग क्यों है?
किडनी खून से बेकार चीजों को हटाने और शरीर में तरल पदार्थों का संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है. जानकारों का कहना है कि किडनी ठीक से काम न करने पर कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है और यह जानलेवा भी हो सकता है. हालांकि, किडनी की समस्याओं का समय रहते पता चलने पर मौत को रोका जा सकता है. आइए अब किडनी की बीमारी के शुरुआती लक्षणों के बारे में जानते हैं.

नियमित रूप से स्क्रीनिंग टेस्ट करवाना जरूरी
किडनी की बीमारी को अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है. जानकारों का कहना है कि खासकर क्रोनिक किडनी डिजीज (लंबे समय तक रहने वाली किडनी की बीमारी) बिना किसी शुरुआती चेतावनी के किडनी को नुकसान पहुंचा सकती है. चूंकि शुरुआती लक्षण अक्सर खास नहीं होते, इसलिए कई लोगों को इस बीमारी के बारे में तब तक पता नहीं चलता जब तक कि यह गंभीर न हो जाए और डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत न पड़ जाए. इस संदर्भ में, कई स्टडीज से पता चलता है कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों के बढ़ने के कारण किडनी की समस्याओं का वैश्विक बोझ तेजी से बढ़ रहा है. बीमारी का जल्दी पता चलना बहुत जरूरी है. इसलिए, नियमित रूप से स्क्रीनिंग टेस्ट करवाना सही रहता है.

रात में बार-बार पेशाब आना: nhs.uk के अनुसार, बार-बार पेशाब आना किडनी की बीमारी के शुरुआती लक्षणों में से एक है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि रात में पेशाब करने के लिए बार-बार उठना किडनी की बीमारी का संकेत हो सकता है. जब किडनी के फिल्टर खराब हो जाते हैं, तो पेशाब करने की इच्छा बढ़ जाती है. इससे भी जरूरी बात यह है कि इसकी वजह से आपकी नींद बार-बार खुलती है.

पैरों या टांगों में सूजन: क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, किडनी ठीक से काम न करने के लक्षणों में हाथों, टखनों या चेहरे के आसपास सूजन शामिल है. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जब किडनी ठीक से काम नहीं करती हैं, तो वे अतिरिक्त सोडियम और पानी को फिल्टर नहीं कर पाती हैं. इससे शरीर में फ्लूइड जमा हो सकता है, जिससे पैरों या टांगों में सूजन आ सकती है. खासकर, अगर आपके जूते या मोजे वाली जगह पर आपकी टांगें सामान्य से ज्यादा टाइट महसूस हों, तो यह किडनी की बीमारी का संकेत हो सकता है.

पेशाब में खून आना: एक्सपर्ट्स का कहना है कि पेशाब में खून आना किडनी को नुकसान पहुंचने का एक गंभीर संकेत है. यह यूरिनरी ट्रैक्ट (मूत्र मार्ग) को नुकसान का संकेत हो सकता है और किडनी की पथरी, इन्फेक्शन या किडनी की गंभीर बीमारी का लक्षण हो सकता है. इसलिए, अगर आपको गुलाबी, लाल या भूरे रंग का पेशाब दिखे या खून के थक्के दिखाई दें, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. नेशनल किडनी फाउंडेशन का कहना है कि पेशाब में खून आना किडनी की बीमारी के सबसे चिंताजनक चेतावनी संकेतों में से एक है.

झागदार पेशाब: झागदार पेशाब को प्रोटीनुरिया कहा जाता है. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ऐसा तब होता है जब किडनी खराब हो जाती हैं और प्रोटीन को ठीक से फिल्टर करने की अपनी क्षमता खो देती हैं. नतीजतन, एल्ब्यूमिन जैसे प्रोटीन पेशाब में रिसने लगते हैं, जिससे पेशाब झागदार दिखाई देता है.

सांस लेने में तकलीफ: एक्सपर्ट्स का कहना है कि किडनी की बीमारी के कारण फेफड़ों में फ्लूइड जमा हो सकता है, जिससे सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं हो सकती हैं. हालांकि यह समस्या किडनी की बीमारी के एडवांस स्टेज में ज्यादा आम है, लेकिन यह शुरुआती स्टेज में भी हो सकती है. मेयो क्लिनिक का कहना है कि अगर शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट्स और अतिरिक्त फ्लूइड को फिल्टर नहीं किया जाता है, तो वे फेफड़ों में जमा हो सकते हैं, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है. जल्द से जल्द डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है, खासकर अगर आपको आराम करते या लेटते समय सांस लेने में तकलीफ हो.

लगातार थकान और कमजोरी: थकान कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का एक आम लक्षण है. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जब किडनी ठीक से काम नहीं करती हैं, तो शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट्स और टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, जिससे एनर्जी की कमी के कारण थकान होती है. अगर भरपूर आराम करने के बाद भी आपको लगातार थकान महसूस होती है, तो यह इस बात का संकेत है कि आपकी किडनी ठीक से वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर नहीं कर पा रही हैं.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)

यह भी पढ़ें-

TAGGED:

KIDNEY TRANSPLANT CRISIS IN INDIA
61000 PEOPLE ARE WAITING
किडनी ट्रांसप्लांट बड़ा संकट
KIDNEY DISEASE SYMPTOMS
KIDNEY TRANSPLANT CRISIS IN INDIA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.