उंगलियों पर दिख सकते हैं फेफड़ों के कैंसर के शुरुआती लक्षण! ऐसे करें जांच और रहें सावधान!

फेफड़ों का कैंसर दुनिया में सबसे आम कैंसर में से एक है. कई अध्ययनों से पता चला है कि हर साल 18 लाख लोग इससे मरते हैं. इसका मुख्य कारण यह है कि इसका पता तब तक नहीं चलता जब तक यह गंभीर न हो जाए. विशेषज्ञों का कहना है कि स्तन कैंसर जैसी बीमारियों में लक्षण पहले दिखाई देते हैं, इसलिए इसका पता पहले लगने की संभावना रहती है. लेकिन, फेफड़ों का कैंसर ऐसा नहीं है. यह बिना किसी को पता चले अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है.

फेफड़ों का कैंसर को सबसे घातक कैंसर में से एक मानने मुख्य कारण यह है कि इसके लक्षण शुरुआती चरणों में आसानी दिखाई नहीं देते हैं. शुरुआती निदान अक्सर मुश्किल होता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि फेफड़ों में पेन रिसेप्टर कम होते हैं, इसलिए जब तक ट्यूमर बहुत बड़ा न हो जाए, दर्द महसूस नहीं होता है. कई लोगों को इसका पता तब तक नहीं चलता जब तक कि कैंसर शरीर के अन्य हिस्सों, जैसे गर्दन, में फैल न जाए. इसलिए छोटे-छोटे चेतावनी संकेतों के प्रति भी सचेत रहना जरूरी है. ऐसा ही एक महत्वपूर्ण संकेत है उंगलियों का मुड़ना या नाखूनों के आकार में बदलाव आना (नाखून क्लबिंग) सोरायसिस, फंगल संक्रमण, या एनीमिया.

उंगलियों पर दिख सकते हैं फेफड़ों के कैंसर के लक्षण! ऐसे करें जांच और रहें सावधान! (GETTY IMAGES)

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, उंगलियों में क्लबिंग (उंगलियों का मोटा होना) फेफड़ों के कैंसर और अन्य फेफड़ों की बीमारियों का संकेत हो सकती है, जिसमें उंगलियों के सिरे फूल जाते हैं और नाखून नीचे की ओर मुड़ जाते हैं. यह ऑक्सीजन की कमी से जुड़ा है, और इसके कारणों में फेफड़ों के कैंसर के अलावा अन्य गंभीर स्थितियां शामिल हैं, इसलिए लगातार क्लबिंग होने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना महत्वपूर्ण है.