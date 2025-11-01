ETV Bharat / health

उंगलियों पर दिख सकते हैं फेफड़ों के कैंसर के शुरुआती लक्षण! ऐसे करें जांच और रहें सावधान!

लंग कैंसर के शुरुआती लक्षण आसानी से नजर नहीं आते. ऐसे में उंगलियों का मुड़ना और नाखूनों के आकार में बदलाव संकेत हो सकते हैं...

Lung cancer symptoms can be seen on your fingers! Check for signs and symptoms and be careful!
उंगलियों पर दिख सकते हैं फेफड़ों के कैंसर के लक्षण! ऐसे करें जांच और रहें सावधान!
By ETV Bharat Health Team

Published : November 1, 2025 at 5:28 PM IST

फेफड़ों का कैंसर दुनिया में सबसे आम कैंसर में से एक है. कई अध्ययनों से पता चला है कि हर साल 18 लाख लोग इससे मरते हैं. इसका मुख्य कारण यह है कि इसका पता तब तक नहीं चलता जब तक यह गंभीर न हो जाए. विशेषज्ञों का कहना है कि स्तन कैंसर जैसी बीमारियों में लक्षण पहले दिखाई देते हैं, इसलिए इसका पता पहले लगने की संभावना रहती है. लेकिन, फेफड़ों का कैंसर ऐसा नहीं है. यह बिना किसी को पता चले अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है.

फेफड़ों का कैंसर को सबसे घातक कैंसर में से एक मानने मुख्य कारण यह है कि इसके लक्षण शुरुआती चरणों में आसानी दिखाई नहीं देते हैं. शुरुआती निदान अक्सर मुश्किल होता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि फेफड़ों में पेन रिसेप्टर कम होते हैं, इसलिए जब तक ट्यूमर बहुत बड़ा न हो जाए, दर्द महसूस नहीं होता है. कई लोगों को इसका पता तब तक नहीं चलता जब तक कि कैंसर शरीर के अन्य हिस्सों, जैसे गर्दन, में फैल न जाए. इसलिए छोटे-छोटे चेतावनी संकेतों के प्रति भी सचेत रहना जरूरी है. ऐसा ही एक महत्वपूर्ण संकेत है उंगलियों का मुड़ना या नाखूनों के आकार में बदलाव आना (नाखून क्लबिंग) सोरायसिस, फंगल संक्रमण, या एनीमिया.

Lung cancer symptoms can be seen on your fingers! Check for signs and symptoms and be careful!
उंगलियों पर दिख सकते हैं फेफड़ों के कैंसर के लक्षण! ऐसे करें जांच और रहें सावधान! (GETTY IMAGES)

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, उंगलियों में क्लबिंग (उंगलियों का मोटा होना) फेफड़ों के कैंसर और अन्य फेफड़ों की बीमारियों का संकेत हो सकती है, जिसमें उंगलियों के सिरे फूल जाते हैं और नाखून नीचे की ओर मुड़ जाते हैं. यह ऑक्सीजन की कमी से जुड़ा है, और इसके कारणों में फेफड़ों के कैंसर के अलावा अन्य गंभीर स्थितियां शामिल हैं, इसलिए लगातार क्लबिंग होने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना महत्वपूर्ण है.

फिंगर क्लबिंग किसे कहते हैं?

फिंगर क्लबिंग (नाखूनों का मोटा होना), जिसे डिजिटल क्लबिंग भी कहते हैं, उंगलियों के पोरों में सूजन और नाखूनों के आकार में बदलाव है. यह उंगलियों या पैर की उंगलियों के पोरों के आकार में बदलाव है, जिससे वे चौड़ी और सूजी हुई दिखाई देती हैं. यह धीरे-धीरे डेवलप होता है और शुरुआत में इसका पता लगाना आसान नहीं हो सकता है.

उंगलियों में फेफड़ों के कैंसर के अन्य लक्षण

Lung cancer symptoms can be seen on your fingers! Check for signs and symptoms and be careful!
उंगलियों पर दिख सकते हैं फेफड़ों के कैंसर के लक्षण! ऐसे करें जांच और रहें सावधान! (GETTY IMAGES)

अंगुलियों में क्लबिंग के अलावा, कुछ अन्य चेतावनी संकेत भी हैं जो आप अपनी अंगुलियों में देख सकते हैं, जो फेफड़ों की समस्या का संकेत हो सकते हैं, जैसे कि

  • नाखून या उंगली के सिरे में पतली दरारें, फटे हुए निशान या गहरे कट
  • नाखून पर रेखाएं या धारियां
  • नाखून के आसपास रंग में बदलाव या सूजन
  • एक नाखून का ढ़ीला होना या जड़ें कमजोर होना
  • क्यूटिकल (नाखून के आधार पर) या पूरे नाखून के पास कालापन
  • नाखून के नीचे ब्लीडिंग, लाल रेखाओं द्वारा दर्शाया गया
  • नाखून का आधार से ऊपर उठना ओनिकोलिसिस
  • सायनोसिस: नाखूनों का नीलापन रक्त में ऑक्सीजन के निम्न स्तर का संकेत हो सकता है.
  • दर्द, सुन्नता या झुनझुनी: ये अनुभूति नर्व डैमेज का संकेत हो सकता है या फेफड़ों के कैंसर से जुड़े पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम का लक्षण हो सकता है

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)

LUNG CANCER SYMPTOMS ON FINGERS
CAN FINGERS SHOW SIGNS OF CANCER
SIGNS OF LUNG CANCER IN NAILS
फेफड़ों के कैंसर के लक्षण
LUNG CANCER SYMPTOMS

