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पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी से बढ़ जाता है कैंसर से मौत का खतरा, जानिए क्या कहता है अध्ययन?

पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी से बढ़ जाता है कैंसर से मौत का खतरा, जानिए क्या कहता है अध्ययन? ( GETTY IMAGES )

टेस्टोस्टेरोन में कमी को अक्सर उम्र बढ़ने की एक सामान्य प्रक्रिया मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है. थकान, कामेच्छा में कमी, मांसपेशियों का नुकसान और मूड में बदलाव को अक्सर काम के तनाव या बढ़ती उम्र का नतीजा मान लिया जाता है. लेकिन नई रिसर्च बताती है कि टेस्टोस्टेरोन का कम लेवल किसी आदमी की लंबे समय की हेल्थ और कैंसर से मरने के उसके रिस्क के बारे में भी संकेत दे सकता है.

कई देशों में की गई एक बड़ी स्टडी, जो 2026 में 'द लैंसेट हेल्दी लॉन्गेविटी' (The Lancet Healthy Longevity) में प्रकाशित हुई थी, उसमें पाया गया कि जिन पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम था, उनमें सबसे अधिक टेस्टोस्टेरोन स्तर वाले पुरुषों की तुलना में कैंसर से मरने का खतरा 18 फीसदी अधिक था. मतलब, जिन पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का स्तर सबसे कम होता है, उनमें सबसे अधिक स्तर वाले पुरुषों की तुलना में कैंसर से मरने का सापेक्ष जोखिम 18 फीसदी अधिक होता है. ये नतीजे बताते हैं कि केवल अलग-अलग लक्षणों पर ध्यान देने के बजाय, शरीर के हार्मोनल स्वास्थ्य को समझना भी जरूरी है.