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भूख न लगना और लगातार पेट भरा हुआ महसूस होना नहीं है नॉर्मल, ओवेरियन कैंसर के हो सकते हैं शुरुआती लक्षण

किन वजहों से होती यह बीमारी? जिन महिलाओं के कभी बच्चे नहीं हुए हैं, और जिन महिलाओं का मासिक धर्म जल्दी शुरू होता है और मेनोपॉज देर से होता है, उनमें एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर होने की संभावना अधिक होती है. इस बीमारी का सटीक कारण पता नहीं है, लेकिन बच्चे पैदा करने के लिए फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के दौरान बार-बार ओव्यूलेशन होने से इसका खतरा बढ़ने की बात मानी जाती है. इसमें जेनेटिक फैक्टर भी अहम भूमिका निभाते हैं. स्टडीज से पता चलता है कि जिन महिलाओं की मां, बहन, या बेटी (फर्स्ट-डिग्री रिश्तेदार) को ओवेरियन कैंसर हुआ है, उन्हें आम लोगों की तुलना में यह कैंसर होने का खतरा काफी ज्यादा होता है. यह खतरा मुख्य रूप से वंशानुगत जेनेटिक म्यूटेशन, जैसे BRCA1 या BRCA2 जीन में बदलाव के कारण होता है. शोध बताते हैं कि ओवेरियन कैंसर के कई मामले असल में फैलोपियन ट्यूब के सिरों पर मौजूद कोशिकाओं से शुरू होते हैं. फिर वे ओवरीज तक फैल जाते हैं.

ओवेरियन कैंसर महिलाओं में होने वाला एक आम कैंसर है. यह 50 साल से ज्यादा उम्र की उन महिलाओं में सबसे अधिक पाया जाता है जिनका मेनोपॉज (मासिक धर्म बंद होना) हो चुका होता है. बहुत कम मामलों में, यह बीमारी कम उम्र के लोगों में भी पाई जाती है. ओवेरियन कैंसर अक्सर बीमारी के शुरुआती चरणों में पता नहीं चल पाता, क्योंकि इसके कोई खास लक्षण दिखाई नहीं देते. हालांकि, शरीर में होने वाली कुछ बातों पर ध्यान देने से इस बीमारी का जल्दी पता लगाने और इसका असरदार इलाज सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है.

पेट के निचले हिस्से में भारीपन महसूस होना, जैसे कोई बड़ा ढेला हो.

वजन कम होना

जी मिचलाना

मूत्राशय और मलाशय में दबाव महसूस होना

पेशाब पर नियंत्रण न रहना (पेशाब लीक होना)

पीठ में दर्द

थकान

भूख न लगना

पेट फूलना

पेट भरा-भरा महसूस होना

मोटापा

संभोग के दौरान दर्द

वेजाइनल ब्लीडिंग

निदान

चूंकि इसके कोई खास लक्षण नहीं होते, इसलिए शुरुआती चरण में इसका पता लगाना मुश्किल होता है. आपको यह बीमारी है या नहीं, यह जानने का एकमात्र तरीका है कि आप जांच करवाएं. आप CA-125 ब्लड टेस्ट करवाकर 'कैंसर एंटीजन 125' (CA-125) नामक प्रोटीन के बढ़े हुए स्तर की जांच कर सकते हैं. इसका स्तर बढ़ा हुआ होने का मतलब है कि आपको और अधिक जांचों की आवश्यकता है. पेल्विक USG, MRI और CT स्कैन जैसे इमेजिंग टेस्ट डायग्नोसिस में मददगार हो सकते हैं. कुछ मामलों में, मैमोग्राम और चेस्ट एक्स-रे की भी जरूरत पड़ सकती है. कुछ मरीजों को 'अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी' करवाने की भी सलाह दी जा सकती है.

'स्टेजिंग' का इस्तेमाल कैंसर के फैलाव की सीमा का पता लगाने के लिए किया जाता है. ओवेरियन कैंसर की स्टेजिंग, 'लैपरोटॉमी' के जरिए निदान के समय कैंसर की स्थिति का आकलन करके की जाती है. शरीर के भीतर कैंसर की जगह और इसमें शामिल अंगों का पता लगाने के बाद ही सर्जरी की जाती है.

मरीज के बचने की संभावना और बीमारी का पता चलने की संभावना इस बात पर निर्भर करती है कि बीमारी का पता किस स्टेज पर चलता है. इसलिए, सभी महिलाओं को इस बीमारी और इसके लक्षणों के बारे में जागरूक करना बहुत जरूरी है.

ओवेरियन कैंसर डे थीम 2026

वर्ल्ड ओवेरियन कैंसर डे 2026 की थीम है 'नो वुमन लेफ्ट बिहाइंड', जो यह पक्का करने के लिए एक मजबूत ग्लोबल कमिटमेंट को दिखाता है कि हर महिला को, हर जगह, समय पर डायग्नोसिस, क्वालिटी ट्रीटमेंट और दयालु देखभाल तक बराबर पहुंच मिले. यह जागरूकता, हेल्थकेयर एक्सेस और नतीजों में गैप को कम करने की तुरंत जरूरत पर जोर देता है, खासकर उन समुदायों में जहां सुविधाओं की कमी है. यह एक मैसेज से ज़्यादा, काम करने की अपील है ताकि कोई भी महिला अकेले या बहुत देर से ओवेरियन कैंसर का सामना न करे.

ध्यान देने वाली बात

ओवेरियन कैंसर के अक्सर कोई शुरुआती लक्षण नहीं होते, इसलिए इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है. इसके आम लक्षणों में पेट फूलना, थकान और पेल्विक एरिया में दबाव महसूस होना शामिल है. इसके रिस्क फैक्टर में जेनेटिक्स, देर से मेनोपॉज़ और रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री शामिल हैं.

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)