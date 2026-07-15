ETV Bharat / health

मुंबई में तेजी से फैल रही हैं लेप्टोस्पायरोसिस और अन्य गंभीर बीमारियां, जानिए इसके कारण और बचाव के उपाय

मुंबई में लगातार बारिश और सड़कों पर पानी भरने की वजह से, बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) ने लोगों को लेप्टोस्पायरोसिस के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी दी है. यह बीमारी, जो मानसून में आम है, बैक्टीरिया की वजह से होती है जो इन्फेक्टेड जानवरों, खासकर चूहों के यूरिन से खराब बाढ़ के पानी के संपर्क में आने से शरीर में जा सकते हैं. हेल्थ अधिकारी लोगों से सावधान रहने और बचाव के उपाय करने की अपील कर रहे हैं क्योंकि शहर में एक बार फिर भारी बारिश हो रही है. मच्छरों से होने वाली बीमारियों के उलट, लेप्टोस्पायरोसिस इन्फेक्टेड जानवरों, खासकर चूहों के यूरिन से खराब पानी या मिट्टी के संपर्क में आने से फैलता है.

सड़कों, फुटपाथों और रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी जमा होने से इंफेक्शन का खतरा काफी बढ़ जाता है, खासकर घनी आबादी वाले शहरी इलाकों में. जर्नल ऑफ इन्फेक्शन में छपी एक स्टडी के मुताबिक, लेप्टोस्पायरोसिस से हर साल दुनिया भर में लगभग दस लाख लोग प्रभावित होते हैं और इससे करीब 60,000 लोगों की मौत होती है. भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देशों में इन मामलों की संख्या काफी अधिक है. विशेषज्ञों का कहना है कि मुंबई में मॉनसून के दौरान लेप्टोस्पायरोसिस के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता है और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए. ऐसे में, आज इस खबर में जानिए लेप्टोस्पायरोसिस के लक्षण और बचाव के उपायों के बारे में...

लेप्टोस्पायरोसिस क्या है?

माई क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, लेप्टोस्पायरोसिस, लेप्टोस्पाइरा बैक्टीरिया से होने वाला एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है. ये बैक्टीरिया आमतौर पर संक्रमित जानवरों, खासकर चूहों के पेशाब में पाए जाते हैं. भारी बारिश और बाढ़ के दौरान, दूषित पानी बारिश के पानी और सीवेज के साथ मिल जाता है, जिससे ऐसा माहौल बनता है जिसमें बैक्टीरिया आसानी से फैल सकते हैं. जब यह दूषित पानी शरीर पर मौजूद घावों, खरोंचों या म्यूकस मेम्ब्रेन (जैसे आंख, नाक या मुंह) के संपर्क में आता है, तो लोग संक्रमित हो जाते हैं. यहां तक कि नंगे पैर चलने या पानी से भरी सड़कों पर थोड़ी देर के लिए भी चलने से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है.

लेप्टोस्पायरोसिस के लक्षण

लेप्टोस्पायरोसिस के साथ सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक यह है कि इसके शुरुआती लक्षण अक्सर खास नहीं होते और आम वायरल बीमारियों जैसे ही लगते हैं. इसमें मरीजों को आमतौर पर अचानक तेज बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द (खासकर पिंडलियों और पीठ के निचले हिस्से में) ठंड लगना, जी मिचलाना, उल्टी और बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है. क्योंकि ये लक्षण डेंगू, मलेरिया, इन्फ्लूएंजा और दूसरे मौसमी संक्रमणों से मिलते-जुलते हैं, इसलिए कई लोग डॉक्टर के पास जाने में देरी करते हैं या खुद ही इलाज करने लगते हैं. यह देरी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि इलाज न होने पर लेप्टोस्पायरोसिस तेजी से बढ़ सकता है और शरीर के कई अंगों को प्रभावित कर सकता है.

लेप्टोस्पायरोसिस के कारण होने वाले हेल्थ कंप्लिकेशन

अगर बीमारी का पता लगाने और इलाज में देरी होती है, तो यह इन्फेक्शन जानलेवा हो सकता है. गंभीर मामलों में, इससे पीलिया, अचानक किडनी फेल होना, लिवर का ठीक से काम न करना, फेफड़ों से ब्लीडिंग, मेनिन्जाइटिस, सांस लेने में दिक्कत और सेप्टिक शॉक जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं. डायबिटीज, किडनी या लिवर की पुरानी बीमारी या कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों और बुजुर्गों को गंभीर समस्याओं का ज्यादा खतरा होता है. हालांकि, अगर बीमारी का पता लगाने और इलाज में देरी हो, तो स्वस्थ लोग भी गंभीर रूप से बीमार पड़ सकते हैं. अच्छी बात यह है कि शुरुआती स्टेज में एंटीबायोटिक्स से लेप्टोस्पायरोसिस का असरदार इलाज किया जा सकता है, इसलिए समय पर बीमारी का पता लगाना बहुत जरूरी है.