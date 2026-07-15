मुंबई में तेजी से फैल रही हैं लेप्टोस्पायरोसिस और अन्य गंभीर बीमारियां, जानिए इसके कारण और बचाव के उपाय
मुंबई में लगातार हो रही भारी बारिश ने लोगों का जीवन मुश्किल बना दिया है, इस बारिश के कारण शहर में कई गंभीर बीमारियां फैल...
Published : July 15, 2026 at 3:59 PM IST
मुंबई में लगातार बारिश और सड़कों पर पानी भरने की वजह से, बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) ने लोगों को लेप्टोस्पायरोसिस के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी दी है. यह बीमारी, जो मानसून में आम है, बैक्टीरिया की वजह से होती है जो इन्फेक्टेड जानवरों, खासकर चूहों के यूरिन से खराब बाढ़ के पानी के संपर्क में आने से शरीर में जा सकते हैं. हेल्थ अधिकारी लोगों से सावधान रहने और बचाव के उपाय करने की अपील कर रहे हैं क्योंकि शहर में एक बार फिर भारी बारिश हो रही है. मच्छरों से होने वाली बीमारियों के उलट, लेप्टोस्पायरोसिस इन्फेक्टेड जानवरों, खासकर चूहों के यूरिन से खराब पानी या मिट्टी के संपर्क में आने से फैलता है.
सड़कों, फुटपाथों और रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी जमा होने से इंफेक्शन का खतरा काफी बढ़ जाता है, खासकर घनी आबादी वाले शहरी इलाकों में. जर्नल ऑफ इन्फेक्शन में छपी एक स्टडी के मुताबिक, लेप्टोस्पायरोसिस से हर साल दुनिया भर में लगभग दस लाख लोग प्रभावित होते हैं और इससे करीब 60,000 लोगों की मौत होती है. भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देशों में इन मामलों की संख्या काफी अधिक है. विशेषज्ञों का कहना है कि मुंबई में मॉनसून के दौरान लेप्टोस्पायरोसिस के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता है और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए. ऐसे में, आज इस खबर में जानिए लेप्टोस्पायरोसिस के लक्षण और बचाव के उपायों के बारे में...
लेप्टोस्पायरोसिस क्या है?
माई क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, लेप्टोस्पायरोसिस, लेप्टोस्पाइरा बैक्टीरिया से होने वाला एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है. ये बैक्टीरिया आमतौर पर संक्रमित जानवरों, खासकर चूहों के पेशाब में पाए जाते हैं. भारी बारिश और बाढ़ के दौरान, दूषित पानी बारिश के पानी और सीवेज के साथ मिल जाता है, जिससे ऐसा माहौल बनता है जिसमें बैक्टीरिया आसानी से फैल सकते हैं. जब यह दूषित पानी शरीर पर मौजूद घावों, खरोंचों या म्यूकस मेम्ब्रेन (जैसे आंख, नाक या मुंह) के संपर्क में आता है, तो लोग संक्रमित हो जाते हैं. यहां तक कि नंगे पैर चलने या पानी से भरी सड़कों पर थोड़ी देर के लिए भी चलने से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है.
लेप्टोस्पायरोसिस के लक्षण
लेप्टोस्पायरोसिस के साथ सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक यह है कि इसके शुरुआती लक्षण अक्सर खास नहीं होते और आम वायरल बीमारियों जैसे ही लगते हैं. इसमें मरीजों को आमतौर पर अचानक तेज बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द (खासकर पिंडलियों और पीठ के निचले हिस्से में) ठंड लगना, जी मिचलाना, उल्टी और बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है. क्योंकि ये लक्षण डेंगू, मलेरिया, इन्फ्लूएंजा और दूसरे मौसमी संक्रमणों से मिलते-जुलते हैं, इसलिए कई लोग डॉक्टर के पास जाने में देरी करते हैं या खुद ही इलाज करने लगते हैं. यह देरी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि इलाज न होने पर लेप्टोस्पायरोसिस तेजी से बढ़ सकता है और शरीर के कई अंगों को प्रभावित कर सकता है.
लेप्टोस्पायरोसिस के कारण होने वाले हेल्थ कंप्लिकेशन
अगर बीमारी का पता लगाने और इलाज में देरी होती है, तो यह इन्फेक्शन जानलेवा हो सकता है. गंभीर मामलों में, इससे पीलिया, अचानक किडनी फेल होना, लिवर का ठीक से काम न करना, फेफड़ों से ब्लीडिंग, मेनिन्जाइटिस, सांस लेने में दिक्कत और सेप्टिक शॉक जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं. डायबिटीज, किडनी या लिवर की पुरानी बीमारी या कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों और बुजुर्गों को गंभीर समस्याओं का ज्यादा खतरा होता है. हालांकि, अगर बीमारी का पता लगाने और इलाज में देरी हो, तो स्वस्थ लोग भी गंभीर रूप से बीमार पड़ सकते हैं. अच्छी बात यह है कि शुरुआती स्टेज में एंटीबायोटिक्स से लेप्टोस्पायरोसिस का असरदार इलाज किया जा सकता है, इसलिए समय पर बीमारी का पता लगाना बहुत जरूरी है.
इवनिंग फीवर क्लीनिक की हुई शुरूआत
मानसून के दौरान होने वाली बीमारियों जैसे डेंगू, मलेरिया, लेप्टोस्पायरोसिस और चिकनगुनिया के बढ़ते खतरे को देखते हुए, बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने बड़े अस्पतालों में 'इवनिंग फीवर क्लीनिक' शुरू किए हैं. नागरिकों के लिए शाम 4 बजे से रात 8 बजे के बीच बुखार और अन्य संक्रामक बीमारियों की जांच, ब्लड टेस्ट और इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. बुखार, बदन दर्द, सिरदर्द, ठंड लगना, उल्टी और दस्त जैसे लक्षण वाले मरीज़ों, साथ ही डेंगू, मलेरिया, लेप्टोस्पायरोसिस और चिकनगुनिया से जुड़े लक्षण वाले मरीजों का तुरंत इलाज किया जाएगा. जरूरी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट सिर्फ दो घंटे में उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है, जिससे बीमारी का जल्द पता चल सके और समय पर इलाज हो सके.
बृहन्मुंबई नगर निगम ने जारी की चेतावनी
मॉनसून के दौरान बुखार को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है, इसलिए, स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि अगर बुखार दो दिन से ज्यादा रहे या कोई संदिग्ध लक्षण दिखे, तो वे तुरंत जांच के लिए नगर निगम के अस्पताल जाएं. स्वास्थ्य विभाग को भरोसा है कि इस पहल से मॉनसून से जुड़ी बीमारियों का जल्द पता लगाने और समय पर इलाज करने में मदद मिलेगी, साथ ही मरीजों पर पड़ने वाला बोझ भी कम होगा.
बाढ़ के पानी के संपर्क में आने के बाद बुखार को नजरअंदाज न करें
बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) ने मॉनसून के दौरान भारी बारिश और जलभराव को देखते हुए स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ी सख्त एडवाइजरी जारी की है. इस एडवाइजरी में लोगों से कहा गया है कि...
- अगर किसी व्यक्ति को बाढ़ के पानी या पानी भरे इलाकों के संपर्क में आने के कुछ दिनों से लेकर तीन हफ्ते के अंदर बुखार आता है, तो उन्हें तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और उन्हें इस संपर्क के बारे में बताना चाहिए. यह जानकारी डॉक्टरों को लेप्टोस्पायरोसिस पर जल्दी विचार करने और बिना देर किए सही टेस्टिंग और इलाज शुरू करने में मदद कर सकती है.
- जब भी हो सके रुके हुए या बाढ़ के पानी में चलने से बचें
- अगर पानी के संपर्क में आना जरूरी हो, तो वॉटरप्रूफ जूते और बचाव वाले कपड़े पहनें. बाहर निकलने से पहले किसी भी कट या घाव को वॉटरप्रूफ ड्रेसिंग से ढक लें, और घर लौटने पर साबुन और साफ पानी से हाथों -पौरों को अच्छी तरह धो लें.
- लेप्टोस्पायरोसिस से बचाव के लिए 72 घंटे के भीतर डॉक्टर की सलाह लें और खतरनाक पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सुझाव सिर्फ आपकी समझ के लिए हैं. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी जा रही है. हालांकि, इन टिप्स को फॉलो करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)