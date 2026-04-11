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किडनी आर्टरी का सिकुड़ना बेहद खतरनाक, जानें कब और कैसे होती है यह समस्या, क्या है इसके लक्षण?

रीनल आर्टरी स्टेनोसिस एक गंभीर कंडीशन है जिसमें किडनी को खून सप्लाई करने वाली आर्टरीज (आर्टेरी) सिकुड़ जाती हैं. इस कंडीशन में किडनी तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर खून की ठीक से सप्लाई नहीं हो पाती है. मतलब, रीनल आर्टरी के सिकुड़ने की वजह से किडनी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स वाला खून पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है. यह कंडीशन आमतौर पर आर्टरीज के अंदर प्लाक (फैट और कोलेस्ट्रॉल) के जमने (एथेरोस्क्लेरोसिस) की वजह से होती है.

आपको बता दें कि किडनी को शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट्स को अच्छे से फिल्टर करने और एक्स्ट्रा लिक्विड निकालने के लिए खून के तेज फ्लो की जरूरत होती है. किडनी शरीर के बहुत जरूरी अंग हैं, जो हर मिनट लगभग आधा कप खून फिल्टर करते हैं और यूरिन के जरिए शरीर से टॉक्सिन, यूरिया, एक्स्ट्रा पानी और सॉल्ट्स को बाहर निकालते हैं. ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं, रेड ब्लड सेल्स बनाते हैं और हड्डियों को मजबूत रखते हैं. लेकिन इस स्थिति की वजह से किडनी में खून का फ्लो कम हो जाता है, जिसके वजह से यह अपना काम ठीक से काम नहीं कर पाती है. इसके कारण किडनी के टिशू डैमेज हो जाते हैं और पूरे शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे आखिर में किडनी फेलियर का खतरा बढ़ जाता है.

रीनल आर्टरी स्टेनोसिस के लक्षण

रीनल आर्टरी स्टेनोसिस (किडनी आर्टरी का सिकुड़ना) एक साइलेंट कंडीशन है, जिसके लक्षण अक्सर तब तक दिखाई नहीं देते जब तक आर्टरी बहुत ज्यादा सिकुड़ न जाए. क्योंकि यह धीरे-धीरे बढ़ता है, इसलिए डॉक्टर अक्सर दूसरी समस्याओं की जांच करते समय इसका पता लगाते हैं. इसके साथ ही आपके शरीर में ये लक्षण दिखें