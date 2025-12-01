ETV Bharat / health

अगर आप भी खाते हैं भुने चने, तो सावधान! बढ़ सकता है कैंसर का खतरा

भुने हुए चने अक्सर एक हेल्दी स्नैक माने जाते हैं, लेकिन बाजार में मिलने वाले भुने हुए चने आपको कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के खतरे में डाल सकते हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि बाजार में मिलने वाले इन चनों में ऑरामाइन नाम का एक केमिकल होता है, जो उन्हें चमकदार और पीला दिखाने के लिए मिलाया जाता है. कई रिसर्च और विशेषज्ञों का कहना है कि ये केमिकल सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है. इससे लिवर, किडनी और ब्लैडर कैंसर का खतरा बढ़ सकता है, साथ ही नर्वस सिस्टम की बीमारियां भी हो सकती हैं.

इस मुद्दे पर अब राजनीतिक बहस छिड़ गई है. राज्यसभा MP प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और फूड प्रोसेसिंग मंत्री चिराग पासवान को चिट्ठी लिखकर इस गंभीर खतरे से निपटने के लिए तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है. शिवसेना (UBT) MP प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा कि हाल के सबूत बताते हैं कि 'ऑरामाइन', जो कपड़ों और चमड़े के लिए इस्तेमाल होने वाला एक इंडस्ट्रियल डाई है, को भुने हुए चनों का रंग निखारने के लिए गैर-कानूनी तरीके से मिलाया जा रहा है. यह बेहद खतरनाक है, इस मामले की पूरे देश में सख्ती से जांच होनी चाहिए .

राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की X पर पोस्ट का स्क्रीनशॉट (Priyanka Chaturvedi (x handle))

बता दें, FSSAI के नियमों के तहत, ऑरामाइन और ऐसे दूसरे इंडस्ट्रियल रंग पूरी तरह से बैन हैं। फ़ूड सेफ़्टी एक्ट 2006 के तहत सिर्फ मंजूर फूड कलर ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं.

जानिए ऑरामाइन O क्या है?

ऑरामाइन एक इंडस्ट्रियल डाई है जिसका इस्तेमाल कपड़ों और लेदर को रंगने के लिए किया जाता है. ऑरामाइन O भारत में एक अलाउड फूड एडिटिव नहीं है और इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से टेक्सटाइल और लेदर प्रोसेसिंग जैसी इंडस्ट्रीज में किया जाता है. जर्नल ऑफ एनवायर्नमेंटल साइंसेज में छपे 2025 के एक रिसर्च आर्टिकल में कहा गया है कि ऐसे डाई के लंबे समय तक संपर्क में रहने से सेहत को गंभीर खतरा हो सकता है. ऑरामाइन O के लंबे समय तक संपर्क में रहने से कई तरह के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, जिसमें ब्लैडर और लिम्फैटिक ट्यूमर शामिल हैं. लंबे समय तक संपर्क में रहने से लिवर और ब्रेन को नुकसान, रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी और न्यूरोटॉक्सिक असर भी होते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दबा देते हैं. इन नतीजों से पता चलता है कि लोगों की सेहत की रक्षा के लिए फूड कलरिंग एडिटिव्स की सख्त मॉनिटरिंग और रेगुलेशन की तुरंत जरूरत है.