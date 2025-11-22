ETV Bharat / health

हाई ब्लड शुगर और प्रीडायबिटीज को नैचुरली कैसे ठीक करें, जानें स्टेप-बाय-स्टेप

इस खबर में विस्तार से जानें कि ब्लड शुगर को कंट्रोल में कैसे रखें और प्रीडायबिटीज को ठीक करने के लिए क्या करें...

By ETV Bharat Health Team

Published : November 22, 2025 at 4:55 PM IST

हमारा शरीर भगवान का दिया हुआ एक कीमती तोहफा है. इसकी रक्षा करना हर किसी का फर्ज और जिम्मेदारी है. जैसे हम अपने घर, गाड़ी और पैसे का ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमें अपने शरीर और सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए. लेकिन, आज की भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल की वजह से लोगों के लिए अपने शरीर और सेहत का ठीक से ध्यान रखना मुश्किल हो गया है. इसकी वजह से इस मॉडर्न जमाने में कई तरह की गंभीर बीमारियां हो रही हैं. इनमें डायबिटीज सबसे आम बीमारी है. दुनिया भर में करोड़ों लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं. भारत इस बीमारी से इतना पीड़ित है कि इसे अब दुनिया की डायबिटीज राजधानी कहा जाने लगा है.

ऐसा इसलिए है क्योंकि दुनिया के डायबिटीज के मरीजों में से एक बड़ा हिस्सा भारत में है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) और दूसरी रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में 80 मिलियन से ज्यादा लोग डायबिटीज से परेशान हैं. पिछले कुछ सालों में भारत में डायबिटीज के मरीज़ों की संख्या 44 फीसदी बढ़ी है. सबसे चिंता की बात यह है कि भारत में बहुत सारे लोग "प्री-डायबिटीज" की हालत में हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें भविष्य में डायबिटीज होने का ज्यादा खतरा है. यह बढ़ोतरी कई वजहों से हुई है, जिसमें लाइफस्टाइल में बदलाव, मशीनीकरण के कारण फिजिकल एक्टिविटी में कमी और जेनेटिक वजहें शामिल हैं.

इस खबर में जानें कि डायबिटीज मरीजों को अपना ब्लड शुगर कैसे कंट्रोल में रखना चाहिए और प्री-डायबिटीज को कैसे रिवर्स किया जा सकता है...

इस तरह, अपना ब्लड शुगर कंट्रोल में रखें
londondiabetes.com के अनुसार, अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो आप इसे नैचुरली कंट्रोल करने के लिए ये आसान तरीके आजमा सकते हैं, जैसे कि

  • खूब पानी पिएं: ब्लड शुगर लेवल को तेजी से कम करने के लिए खूब पानी पिएं. इससे हाइड्रेशन बढ़ता है और किडनी को ज्याद शुगर निकालने में मदद मिलती है.
  • रेगुलर एक्सरसाइज करें: रोज कुछ आसान एक्सरसाइज करने से ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है. इनमें खाना खाने के बाद 15 से 30 मिनट तक टहलना, हल्के वजन उठाना, साइकिल चलाना, स्विमिंग और योगा शामिल हैं.
  • फाइबर वाली चीजें खाएं: फाइबर वाली चीजें खाने से शुगर का एब्जॉर्प्शन धीमा हो सकता है. ऐसा करने के लिए, अपनी डाइट में सब्जियां, फलियां और साबुत अनाज शामिल करें.
  • कार्बोहाइड्रेट गिनें: अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है, तो अपने कार्बोहाइड्रेट इनटेक को गिनना बहुत फायदेमंद होता है. इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आप दिन भर में कितना कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं.
  • पूरी नींद लें: पूरी नींद लेने से भी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है. अगर आप कम सोते हैं, तो आपकी सेहत खराब रहेगी. डायबिटीज के मरीज के लिए अपनी नींद का खास ध्यान रखना बहुत जरूरी है.
प्रीडायबिटीज क्या है
अगर ब्लड शुगर लेवल एक तय लिमिट से ज्यादा हो जाए, तो इसे डायबिटीज कहते हैं. लेकिन, अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ता रहे और डायबिटीज के लक्षण दिखें, तो इसे प्रीडायबिटीज कहते हैं.प्रीडायबिटीज के लक्षण वाले लोगों में से लगभग 70 परसेंट को आगे चलकर डायबिटीज हो जाती है. इसीलिए इसका जल्दी पता लगाकर ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखा जा सकता है. लेकिन, इसके लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल में जरूर बदलाव करने होंगे.

प्रीडायबिटीज को रिवर्स करने के टिप्स

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, प्रीडायबिटीज को रिवर्स करने के लिए खाने में बदलाव, फिजिकल एक्टिविटी और स्ट्रेस मैनेजमेंट की जरूरत होती है. जैसे कि

  • अपनी डाइट बदलें - आप क्या खाते हैं, यह ब्लड शुगर को मैनेज करने के लिए बहुत जरूरी है. चीनी और रिफाइंड कार्ब्स कम करें. साथ ही, मीठे ड्रिंक्स, व्हाइट ब्रेड, पास्ता और प्रोसेस्ड स्नैक्स से बचें. इनसे ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकता है.
  • ज्यादा फाइबर खाएं: साबुत अनाज, सब्जियां, बीन्स और फल (कम मात्रा में) ब्लड शुगर को स्टेबल रखने में मदद करते हैं.
  • हेल्दी फैट चुनें: एवोकाडो, नट्स, बीज और ऑलिव ऑयल इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाते हैं.
  • प्रोटीन का सेवन बढ़ाएं: लीन मीट, मछली, अंडे और प्लांट-बेस्ड प्रोटीन (जैसे दाल) आपका पेट भरा रखते हैं और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं.
  • हाइड्रेटेड रहें: खूब पानी पिएं.
  • रेगुलर एक्सरसाइज करें- फिजिकल एक्टिविटी आपकी मसल्स को ग्लूकोज का ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल करने में मदद करती है।
  • वजन कम करें- अगर आपका वजन ज्यादा है, तो सिर्फ 5-10 फीसदी वजन कम करने से इंसुलिन सेंसिटिविटी में काफी सुधार हो सकता है. डाइट और एक्सरसाइज के जरिए धीरे-धीरे और लगातार वजन घटाने पर ध्यान दें.
  • पूरी नींद लें- खराब नींद भूख और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने वाले हार्मोन को खराब करती है. हर रात 7-9 घंटे की अच्छी नींद लेने का लक्ष्य रखें.
  • स्ट्रेस मैनेज करें- लंबे समय तक स्ट्रेस रहने से कोर्टिसोल लेवल बढ़ता है, जिससे ब्लड शुगर बढ़ सकता है. ये ट्राई करें...
  1. गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज
  2. योग या मेडिटेशन
  3. नेचर में समय बिताएं
  • अपनी प्रोग्रेस मॉनिटर करें- अगर हो सके तो अपने ब्लड शुगर लेवल को ट्रैक करें. ग्लूकोमीटर आपको यह देखने में मदद कर सकता है कि आपकी लाइफस्टाइल में बदलाव कैसे काम कर रहे हैं.

(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए और इस विधि या प्रक्रिया को अपनाने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए.)

