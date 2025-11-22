ETV Bharat / health

हाई ब्लड शुगर और प्रीडायबिटीज को नैचुरली कैसे ठीक करें, जानें स्टेप-बाय-स्टेप

हमारा शरीर भगवान का दिया हुआ एक कीमती तोहफा है. इसकी रक्षा करना हर किसी का फर्ज और जिम्मेदारी है. जैसे हम अपने घर, गाड़ी और पैसे का ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमें अपने शरीर और सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए. लेकिन, आज की भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल की वजह से लोगों के लिए अपने शरीर और सेहत का ठीक से ध्यान रखना मुश्किल हो गया है. इसकी वजह से इस मॉडर्न जमाने में कई तरह की गंभीर बीमारियां हो रही हैं. इनमें डायबिटीज सबसे आम बीमारी है. दुनिया भर में करोड़ों लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं. भारत इस बीमारी से इतना पीड़ित है कि इसे अब दुनिया की डायबिटीज राजधानी कहा जाने लगा है.

हाई ब्लड शुगर और प्रीडायबिटीज को नैचुरली कैसे ठीक करें, जानें स्टेप-बाय-स्टेप (GETTY IMAGES)

ऐसा इसलिए है क्योंकि दुनिया के डायबिटीज के मरीजों में से एक बड़ा हिस्सा भारत में है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) और दूसरी रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में 80 मिलियन से ज्यादा लोग डायबिटीज से परेशान हैं. पिछले कुछ सालों में भारत में डायबिटीज के मरीज़ों की संख्या 44 फीसदी बढ़ी है. सबसे चिंता की बात यह है कि भारत में बहुत सारे लोग "प्री-डायबिटीज" की हालत में हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें भविष्य में डायबिटीज होने का ज्यादा खतरा है. यह बढ़ोतरी कई वजहों से हुई है, जिसमें लाइफस्टाइल में बदलाव, मशीनीकरण के कारण फिजिकल एक्टिविटी में कमी और जेनेटिक वजहें शामिल हैं.

इस खबर में जानें कि डायबिटीज मरीजों को अपना ब्लड शुगर कैसे कंट्रोल में रखना चाहिए और प्री-डायबिटीज को कैसे रिवर्स किया जा सकता है...