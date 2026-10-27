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जानिए वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस के वे लक्षण जिन्हें आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए नजरअंदाज

जानिए वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस के वे लक्षण जिन्हें आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए नजरअंदाज ( GETTY IMAGES )

वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस पेट और आंतों का एक संक्रमण है जिसे आम भाषा में 'पेट का फ्लू' स्टॉर्म फ्लू भी कहा जाता है. इस कंडिशन में अक्सर जी मिचलाना, उल्टी, दस्त और पेट में मरोड़ जैसे लक्षण दिखाई देते हैं. यह आमतौर पर नोरोवायरस और रोटावायरस जैसे वायरस के कारण होता है. ज्यादातर मामलों में, पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लेने और आराम करने से वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस अपने आप ठीक हो जाता है. लेकिन, कुछ लक्षण बीमारी की गंभीरता या किसी अन्य छिपी हुई समस्या की ओर इशारा कर सकते हैं. इसलिए, जटिलताओं को रोकने और समय पर डॉक्टरी सलाह लेने के लिए शुरुआती लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है.

मुंबई के सैफी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट हेपेटोलॉजिस्ट और लिवर ट्रांसप्लांट फिजिशियन डॉ. चेतन कलाल का कहना है कि वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस आमतौर पर किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने या दूषित भोजन या पानी का सेवन करने से होता है. अगर आप स्वस्थ हैं, तो आप संभवतः बिना किसी गंभीर समस्या के ठीक हो जाएंगे. हालांकि, छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों के लिए, वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस जानलेवा हो सकता है. वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस का कोई पक्का इलाज नहीं है, इसलिए इससे बचाव ही सबसे महत्वपूर्ण है.