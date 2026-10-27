जानिए वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस के वे लक्षण जिन्हें आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए नजरअंदाज
वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस एक आंतों का इन्फेक्शन है जिसमें पानी जैसा दस्त, पेट में ऐंठन, जी मिचलाना या उल्टी, और कभी-कभी बुखार जैसे लक्षण शामिल होते...
Published : October 27, 2026 at 12:41 PM IST
वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस पेट और आंतों का एक संक्रमण है जिसे आम भाषा में 'पेट का फ्लू' स्टॉर्म फ्लू भी कहा जाता है. इस कंडिशन में अक्सर जी मिचलाना, उल्टी, दस्त और पेट में मरोड़ जैसे लक्षण दिखाई देते हैं. यह आमतौर पर नोरोवायरस और रोटावायरस जैसे वायरस के कारण होता है. ज्यादातर मामलों में, पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लेने और आराम करने से वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस अपने आप ठीक हो जाता है. लेकिन, कुछ लक्षण बीमारी की गंभीरता या किसी अन्य छिपी हुई समस्या की ओर इशारा कर सकते हैं. इसलिए, जटिलताओं को रोकने और समय पर डॉक्टरी सलाह लेने के लिए शुरुआती लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है.
मुंबई के सैफी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट हेपेटोलॉजिस्ट और लिवर ट्रांसप्लांट फिजिशियन डॉ. चेतन कलाल का कहना है कि वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस आमतौर पर किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने या दूषित भोजन या पानी का सेवन करने से होता है. अगर आप स्वस्थ हैं, तो आप संभवतः बिना किसी गंभीर समस्या के ठीक हो जाएंगे. हालांकि, छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों के लिए, वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस जानलेवा हो सकता है. वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस का कोई पक्का इलाज नहीं है, इसलिए इससे बचाव ही सबसे महत्वपूर्ण है.
यदि इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें
- वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस के दौरान डिहाइड्रेशन या पानी की कमी एक गंभीर चिंता का विषय हो सकता है.
- बार-बार दस्त और उल्टी होने से शरीर में तरल पदार्थों और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो सकती है.
- डिहाइड्रेशन के आम लक्षणों में मुंह सूखना, चक्कर आना, पेशाब कम आना और आंखों का धंस जाना शामिल हैं. बच्चों में, रोते समय आंसू न आना और असामान्य रूप से बहुत अधिक सुस्ती महसूस होना डिहाइड्रेशन के संकेत हो सकते हैं. यदि ऐसे लक्षण दिखें, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.
- मल में खून या बलगम या म्यूकस का आना भी एक ऐसा संकेत है जिसके लिए डॉक्टर से जांच करानी चाहिए.
- गैस्ट्रोएंटेराइटिस में दस्त होना आम बात है, लेकिन मल में खून आने का मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन (जैसे साल्मोनेला या शिगेला) या आंतों से जुड़ी कोई अन्य समस्या हो सकती है.
- इसके अलावा, अगर तेज बुखार 48–72 घंटों से ज्यादा समय तक बना रहता है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि यह किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या किसी अन्य छिपी हुई मेडिकल समस्या का संकेत हो सकता है.
- लगातार उल्टी होना, खासकर तब जब व्यक्ति तरल पदार्थों को शरीर में रोक न पा रहा हो, गंभीर ध्यान देने वाली बात है. उल्टी बंद होने के बाद भी डिहाइड्रेशन तेजी से हो सकता है, खासकर छोटे बच्चों और बुजुर्गों में.
- पेट में तेज दर्द, खासकर अगर यह किसी एक हिस्से में हो या समय के साथ बढ़ता जाए, तो इसे सिर्फ सामान्य पेट दर्द या मरोड़ समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. यह अपेंडिसाइटिस या किसी अन्य गंभीर मेडिकल स्थिति का संकेत हो सकता है.
- भारत में एक और महत्वपूर्ण चेतावनी संकेत है: आंखों या त्वचा का पीला पड़ना और गहरे रंग का पेशाब आना. मतली, उल्टी और भूख न लगना कभी-कभी हेपेटाइटिस, विशेष रूप से हेपेटाइटिस ए या ई के कारण होने वाले पीलिया से पहले के लक्षण हो सकते हैं, जो दूषित भोजन और पानी के माध्यम से फैल सकता है. इन लक्षणों के लिए चिकित्सकीय जांच और लिवर जांच की आवश्यकता होती है.
ध्यान देने वाली बात
गैस्ट्रोएंटेराइटिस के अधिकांश मामले ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन (ओआरएस), पर्याप्त तरल पदार्थ और आराम से ठीक हो जाते हैं. लेकिन, अगर लक्षण एक हफ्ते से ज्यादा बने रहें, बुखार तेज रहे, मल में खून आए, दर्द बहुत ज्यादा हो, या डिहाइड्रेशन या पीलिया के लक्षण दिखें, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए. इन चेतावनी के संकेतों को पहचानने से यह समझने में मदद मिलती है कि वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस का इलाज घर पर किया जा सकता है या फिर इसके लिए मेडिकल देखभाल की जरूरत है. इसके साथ ही ऐसे भोजन या पानी से बचें जो दूषित हो सकते हैं और अपने हाथों को अच्छी तरह से और बार-बार धोएं।.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)