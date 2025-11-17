ETV Bharat / health

शरीर में दिखने वाले ये लक्षण करते हैं आयरन की कमी की ओर इशारा, एनीमिया का भी हो सकते हैं शिकार

लोगों में एनीमिया की समस्या लगातार बढ़ रही है. इसका मुख्य कारण लोगों की जीवनशैली और खान-पान की आदतें हैं. यह समस्या खासकर महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलती है. अगर किसी के शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाए, तो इससे एनीमिया या रक्त संबंधी बीमारियां हो सकती हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, आयरन की कमी, जिसे आमतौर पर एनीमिया भी कहा जाता है, तब होती है जब हमारे शरीर को पर्याप्त आयरन नहीं मिल पाता. अगर समय रहते इस समस्या पर ध्यान न दिया जाए, तो आगे चलकर यह गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है.

लेकिन, अगर सही समय पर इसकी पहचान कर ली जाए, तो इन समस्याओं से बचा जा सकता है. एनीमिया की पहचान करने के लिए इसके लक्षणों को पहचानना जरूरी है. इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बताने जा रहे हैं जो एनीमिया होने पर शरीर में दिखाई देते हैं. इनसे आप पहचान सकते हैं कि आप एनीमिया (आयरन की कमी) से पीड़ित हैं या नहीं...

इसके लक्षण कुछ इस प्रकार है...

सांस फूलना और दिल की धड़कन तेज होना

राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान (एनआईएच) वेबसाइट पर पर प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक, एक्सरसाइज के दौरान, सांस लेने में थोड़ी तकलीफ और दिल की धड़कन तेज होना सामान्य है क्योंकि आपके शरीर में ऑक्सीजन की जरूरत बढ़ जाती है. अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है, तो आपके खून में आपकी मांसपेशियों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं हो सकती जिससे वे रोजमर्रा की एक्टिविटीज, जैसे चलना, कर सकें. आपका शरीर इसकी पूर्ति के लिए आपके शरीर में अधिक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए आपकी सांस लेने की दर को बढ़ा देता है, तथा आपके शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए आपकी हार्ट रेट को बढ़ा देता है.

जीभ में दर्द या मुंह सूखना

आयरन की कमी से आपकी जीभ की सतह प्रभावित हो सकती है, जिससे बिना किसी स्पष्ट कारण के उसमें दर्द हो सकता है. इसी तरह, यदि आप बहुत सारा लिक्विड पी रहे हों, तब भी आपका मुंह असहज रूप से सूखा रह सकता है.

आपके मुंह में दरारें और छाले

आयरन की कमी से आपके मुंह के एक या दोनों तरफ दर्द, लालिमा और पपड़ीदार दरारें भी पड़ सकती हैं. यह ठंड के मौसम में फटे होंठों से भी ज्यादा गंभीर लगता है. मुंह के छाले आपके मुंह के अंदर सफेद धब्बे होते हैं. मुंह के छालों के कई कारण हो सकते हैं, जैसे मुंह के अंदर का हिस्सा काटना, तनाव और थकावट, लेकिन एक और कारण आयरन की कमी भी हो सकती है.

अधिक ठंड लगना या हाथ और पैर ठंडे रहना

यदि आपको आसानी से ठंड लगती है या गर्म वातावरण में भी आपके हाथ या पैर ठंडे रहते हैं, तो हो सकता है कि आपके खून में पर्याप्त ऑक्सीजन आपके हाथों और पैरों तक नहीं पहुंच रही हो, जो आयरन की कमी का परिणाम हो सकता है.

रेस्टलेस लेग सिंड्रोम

नवी मुंबई के कंसल्टेंट फिजिशियन डॉ. अवधेश भारती बताते हैं कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम या आरएलएस से प्रभावित लोगों को अपने पैरों को हिलाने की तीव्र इच्छा होती है. इस सिंड्रोम के कारण लोगों को पैरों, पिंडलियों या जांघों की मांसपेशियों में तनाव, खुजली, दर्द, कंपन, बेचैनी, ऐंठन, जलन, रेंगने जैसी अनुभूति और झुनझुनी महसूस हो सकती है. इससे पैरों की गति तेज हो सकती है. हालांकि अधिकांश मामलों में यह कोई गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन इसके प्रभाव दैनिक दिनचर्या को प्रभावित कर सकते हैं. जैसे-जैसे लक्षण बिगड़ते हैं, कई लोगों को पैरों में दर्द या चलने में कठिनाई का अनुभव होता है. नींद की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है, जिससे कभी-कभी नींद संबंधी डिसऑर्डर और एकाग्रता में कमी आ सकती है. रेस्टलेस लेग सिंड्रोम आयरन की कमी के कारण भी होता है. सामान्य आबादी की तुलना में आयरन की कमी वाले लोगों में आयरन की कमी होने की संभावना नौ गुना अधिक होती है.