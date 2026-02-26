20-25 की उम्र में इन 2 कारणों से बढ़ रही किडनी की बीमारी? जानें शुरुआती लक्षण और बचने के आसान उपाय
डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि कुछ आम रूटीन से कम उम्र में किडनी खराब होने का खतरा बढ़ सकता है, यानी 30 साल की...
Published : February 26, 2026 at 1:10 PM IST
किडनी की बीमारी को अक्सर बुजुर्गों की बीमारी माना जाता रहा है. लेकिन, किडनी की बीमारी कम उम्र के लोगों में भी तेजी से बढ़ रही है. विशेषज्ञों के अनुसार, किडनी को नुकसान अचानक नहीं, बल्कि लगातार खराब जीवनशैली और खान-पान की गलत आदतों से धीरे-धीरे पहुंचता है, जिससे समय के साथ किडनी पर दबाव पड़ता है और लंबे समय में क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) का खतरा बढ़ जाता है.
किडनी एक महत्वपूर्ण और मजबूत अंग है, जो हर दिन लगभग 50 गैलन (लगभग 200 लीटर) खून को फिल्टर करता है और यूरिन के रूप में टॉक्सिन और वेस्ट को बाहर निकालता है. यह प्रोसेस फ्लूइड बैलेंस, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, मिनरल रेगुलेशन और हड्डियों की हेल्थ बनाए रखने में मदद करता है. ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, इलेक्ट्रोलाइट स्टेबिलिटी बनाए रखने में मदद करता है, और मेटाबोलिक वेस्ट को हटाता है. क्योंकि वे शुरुआती स्टेज में अच्छी तरह से काम करते हैं, इसलिए नुकसान का पता तब तक नहीं चल सकता जब तक कि किडनी का काम स्लो न हो जाए.
जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन विभाग के वरिष्ठ डॉ. एसके गौतम का कहना है कि रोजाना की कुछ एक्टिविटीज, खासकर जब बार-बार की जाती हैं, तो किडनी के जल्दी खराब होने का खतरा बढ़ सकता है. यहां कम उम्र के लोगों में किडनी की बीमारी से जुड़ी दो सबसे आम आदतें बताई गई हैं...
1. लगातार डिहाइड्रेशन और बहुत ज्यादा मीठा या हाई-सोडियम ड्रिंक्स का सेवन
हाइड्रेशन क्यों जरूरी है: किडनी टॉक्सिन को अच्छे से फिल्टर करने के लिए काफी लिक्विड लेने पर निर्भर करती है. जब शरीर डिहाइड्रेटेड होता है,
- खून ज्यादा गाढ़ा हो जाता है.
- वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालना मुश्किल हो जाता है.
- किडनी फिल्ट्रेशन प्रेशर बढ़ जाता है.
- किडनी स्टोन का खतरा बढ़ जाता है.
- लगातार कम लिक्विड इनटेक से किडनी को लंबे समय तक स्ट्रेन में काम करना पड़ता है.
- शुगर वाले ड्रिंक्स पीना से भी होती है समस्या
बहुत से युवा लोग पानी की जगह सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, मीठी आइस्ड टी और फ्लेवर्ड बोतलबंद ड्रिंक पीते हैं, जिससे यह समस्या काफी बढ़ जाती है क्योंकि इन ड्रिंक्स में अक्सर...
- बहुत ज्यादा चीनी होता है
- फॉस्फोरिक एसिड होता है
- सोडियम की मात्रा अधिक होती है.
- आर्टिफिशियल एडिटिव्स होते हैं
यह ध्यान देने वाली बात है कि ज्यादा चीनी खाने से इंसुलिन रेजिस्टेंस, मोटापा और टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है. डायबिटीज दुनिया भर में क्रोनिक किडनी डिजीज के मुख्य कारणों में से एक है. इसके अलावा, ज्यादा सोडियम लेने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है. बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर किडनी में छोटी फिल्टरिंग यूनिट (ग्लोमेरुली) को नुकसान पहुंचाता है, जिससे धीरे-धीरे फिल्टर करने की क्षमता कम हो जाती है. समय के साथ, ज्यादा चीनी या ज्यादा सोडियम वाले ड्रिंक्स पीने से डिहाइड्रेशन होता है और इसके कारण किडनी स्टोन, हाइपरटेंशन, यूरिन में प्रोटीन लीकेज, किडनी फिल्ट्रेशन रेट में कमी (eGFR में गिरावट) का खतरा बढ़ जाता है. युवा लोग अक्सर इन खतरों को कम आंकते हैं क्योंकि लक्षण जल्दी दिखाई नहीं देता है.
2. बिना डॉक्टर की देखरेख के ओवर-द-काउंटर पेनकिलर का बार-बार इस्तेमाल
नेशनल किडनी फाउंडेशन के अनुसार, नॉनस्टेरॉइडल एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग्स (NSAIDs), जैसे आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सन, और कुछ कॉम्बिनेशन पेन किलर लेने से किडनी की बीमारी हो सकती है. ये दवाएं आसानी से मिल जाती हैं और आमतौर पर सिरदर्द, पीरियड्स के दर्द, मांसपेशियों में दर्द और स्पोर्ट्स इंजरी के लिए इस्तेमाल की जाती हैं. हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि बिना डॉक्टर की देखरेख के ओवर-द-काउंटर पेनकिलर का बार-बार इस्तेमाल किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है.
ये दवाएं किडनी पर कैसे असर डालती हैं?
NSAIDs प्रोस्टाग्लैंडीन का प्रोडक्शन कम करते हैं, ये ऐसे कंपाउंड हैं जो किडनी में ब्लड फ्लो बनाए रखने में मदद करते हैं. जब इन्हें बार-बार या ज्यादा डोज में लिया जाता है, तो इससे किडनी में ब्लड फ्लो कम हो सकता है, फिल्ट्रेशन की क्षमता कम हो सकती है, और एक्यूट किडनी इंजरी का खतरा बढ़ सकता है, जिससे लंबे समय में क्रोनिक किडनी डैमेज हो सकता है. यह रिस्क उन लोगों में ज्यादा होता है जो डिहाइड्रेटेड होते हैं, बिना सही हाइड्रेशन के बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, शराब के साथ पेनकिलर लेते हैं, पहले से कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, और पढ़ाई के स्ट्रेस में रहने वाले युवा एथलीट और स्टूडेंट अनजाने में इन दवाओं काज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं.
नेशनल किडनी फाउंडेशन के अनुसार, ज्यादा ड्रग्स लेने से किडनी को नुकसान चुपके से और बिना किसी शुरुआती चेतावनी के हो सकता है. जब तक सूजन या थकान जैसे लक्षण दिखते हैं, तब तक काफी नुकसान हो चुका होता है। किडनी के नुकसान पर अक्सर ध्यान नहीं जाता क्योंकि शुरुआती किडनी की बीमारी आमतौर पर बिना लक्षण के होती है. बाद के स्टेज में आम लक्षणों में शामिल हैं...
- पैरों या चेहरे में सूजन
- लगातार थकान
- पेशाब में बदलाव
- झागदार पेशाब (प्रोटीन की कमी)
- हाई ब्लड प्रेशर
युवाओं में दूसरे रिस्क फैक्टर
- बिना देखरेख के हाई-प्रोटीन वाली बहुत ज्यादा डाइट
- बहुत ज्यादा जिम सप्लीमेंट्स
- स्मोकिंग
- लगातार नींद की कमी
- ठीक से कंट्रोल न किया गया डायबिटीज या हाइपरटेंशन
- बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड्स का बार-बार इस्तेमाल
- किडनी की हेल्थ पूरे मेटाबोलिक बैलेंस से प्रभावित होती है. किडनी की खराबी का जल्दी पता लगाने का एकमात्र तरीका अक्सर रेगुलर ब्लड और यूरिन टेस्ट ही होता है.
किडनी डैमेज से कैसे बचें
- रोज खूब पानी पिएं.
- मीठे और ज्यादा सोडियम वाले ड्रिंक्स कम लें.
- दर्द की दवा सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही लें.
- ब्लड प्रेशर रेगुलर मॉनिटर करें.
- फलों और सब्जियों से भरपूर बैलेंस्ड डाइट लें.
- अनावश्यक सप्लीमेंट के इस्तेमाल से बचें.
- रेगुलर हेल्थ चेक-अप करवाएं.
- पहले से मौजूद किडनी की बीमारी का इलाज करने के बजाय, जल्दी बचाव करना ज्यादा असरदार है।
जरूरी बात
किडनी फेलियर 30 साल की उम्र से पहले होना जरूरी नहीं है. कई मामलों में, इसे रोका जा सकता है। किडनी रातों-रात फेल नहीं होतीं. बार-बार स्ट्रेस में वे धीरे-धीरे काम करने की अपनी क्षमता खो देती हैं. क्योंकि लक्षण अक्सर देर से दिखते हैं, इसलिए रिस्क फैक्टर्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है. छोटी, रेगुलर आदतें, खासकर हाइड्रेशन और सही दवा, किडनी की हेल्थ को लंबे समय तक बनाए रखने में बड़ा फर्क ला सकती हैं.
(डिस्क्लेमर- यहां दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल जानकारी के लिए है. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन निर्देशों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)