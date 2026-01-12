ETV Bharat / health

इन 5 हरी पत्तेदार सब्जियों के फायदों के बारे में जानकर हैरान रह जाएंगे आप, आज से ही शुरू कर देंगे खाना!

मेथी के पत्ते डायबिटीज में फायदेमंद आजकल डायबिटीज एक आम समस्या बन गई है. न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार, मेथी के पत्तों में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जो ब्लड शुगर लेवल में अचानक होने वाले उतार-चढ़ाव को रोकने में मदद करता है. मेथी का रेगुलर सेवन इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बना सकता है. मेथी के पत्तों में मौजूद पोषक तत्व आंतों को साफ करने और अपच या एसिडिटी जैसी समस्याओं को कम करने में मदद करते हैं. मेथी के पत्तों में मौजूद घुलनशील फाइबर और एंजाइम पाचन में मदद करते हैं. मेथी के पत्तों में नेचुरल एंटीबैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं. आयुर्वेद के अनुसार, यह कफ और वात दोषों को बैलेंस करता है, जिससे शरीर को इन्फेक्शन से लड़ने में मदद मिलती है. मेथी के पत्तों में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जो पेट को लंबे समय तक भरा रखकर भूख को कंट्रोल करने में मदद करता है. नतीजतन, वजन बढ़ने का खतरा कम हो जाता है.

मुंबई की न्यूट्रिशनिस्ट दीपशिखा जैन ने हाल ही में सोशल मीडिया पर पांच हरी पत्तेदार सब्जियों के बारे में जानकारी शेयर की, जो रोजमर्रा की स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने में अहम भूमिका निभाती हैं. वह कहती हैं कि अपनी डाइट में सही हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल करने से शरीर को प्राकृतिक पोषण मिलता है और दवाओं पर निर्भरता भी कम हो सकती है.

भारत में, हरी पत्तेदार सब्जियां खाना सदियों से हेल्दी डाइट का एक जरूरी हिस्सा माना जाता रहा है. इनमें मौजूद फाइबर, विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट कई आम स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं. डायबिटीज और कमजोर हड्डियों से लेकर आयरन की कमी और पाचन संबंधी समस्याओं तक, कई तरह की हरी सब्जियां कई स्वास्थ्य समस्याओं के लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं.

चौलाई का साग आयरन की कमी को दूर करने में मददगार

यह एक बहुत ही पौष्टिक और सस्ती हरी पत्तेदार सब्जी है. इसमें आयरन, कैल्शियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं. चौलाई की पत्तियों को आयरन की कमी और कम हीमोग्लोबिन लेवल के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है. इसमें मौजूद आयरन न सिर्फ एनीमिया को कम करने में मदद करता है, बल्कि इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाता है. यह एनीमिया से पीड़ित लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है. इसे महिलाओं, गर्भवती महिलाओं और सभी उम्र के बच्चों के लिए एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है.

कमजोर हड्डियों के लिए पालक फायदेमंद

पालक की पत्तियों में कैल्शियम और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होते हैं. ये विटामिन ए, सी, के, आयरन और फाइबर से भी समृद्ध होती हैं. ये सभी तत्व मिलकर हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और फ्रैक्चर या ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे को कम कर सकते हैं. पालक हड्डियों में कैल्शियम को स्थिर करने में मदद करते हैं. लेकिन ध्यान रहें कि पालक दूसरी पत्तेदार हरी सब्जियों की तरह, कैल्शियम से भरपूर होता है, लेकिन इसमें ऑक्सालिक एसिड भी बहुत ज्यादा होता है. अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही इसका सेवन करें

पेट फूलने और पेट की समस्याओं के लिए पुदीना फायदेमंद

पुदीने की पत्तियां गैस, पेट दर्द या सूजन के इलाज में बहुत प्रभावी मानी जाती हैं. पुदीना पेट की परत को आराम देता है और पाचन क्रिया में सुधार करता है. पुदीना, खासकर पेपरमिंट, अपच, गैस, पेट फूलना और IBS जैसी पेट की समस्याओं के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें मौजूद मेंथॉल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मसल्स को आराम देता है, जिससे ऐंठन कम होती है और पाचन बेहतर होता है. आप ताजी पत्तियां, चाय या पेपरमिंट ऑयल कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको GERD या एसिड रिफ्लक्स है तो इसे इस्तेमाल न करें.

इन 5 हरी पत्तेदार सब्जियों के फायदों के बारे में जानकर हैरान रह जाएंगे आप, आज से ही शुरू कर देंगे खाना! (ENADU)

समय से पहले बालों के सफेद होने पर करी पत्ते का लाभ

करी पत्ते बालों की सेहत के लिए एक नेचुरल उपाय हैं, इनमें एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन और पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं जो बालों के फॉलिकल्स को पोषण देते हैं, जड़ों को मजबूत बनाते हैं, डैंड्रफ से लड़ते हैं, और स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाकर और नुकसान को कम करके समय से पहले बालों को सफेद होने से रोकने में मदद कर सकते हैं. पोषण विशेषज्ञों के अनुसार, करी पत्ते कोलेजन को बढ़ाने में मदद करते हैं. इससे कुछ हद तक समय से पहले बालों के सफेद होने की समस्या को कम करने में मदद मिल सकती है.

