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क्या होता है फाइब्रॉइड? पटना की महिला को नई जिंदगी, डॉक्टर ने ऑपरेशन कर 6 सेमी Fibroid निकाला

पटना में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से गर्भाशय फाइब्रॉइड का ऑपरेशन सफल किया गया. डॉक्टर ने सूझबूझ से महिला को नयी जिंदगी दी.

uterine fibroids Laparoscopic surgery
सांकेतिक तस्वीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 11, 2026 at 7:29 AM IST

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पटना: राजधानी पटना के एक निजी हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने एक जटिल फाइब्रॉइड का सफल लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन कर 43 वर्षीय महिला को नई जिंदगी दी है. धनरुआ निवासी महिला लंबे समय से पेट दर्द, माहवारी में अनियमितता और शौच करने में परेशानी जैसी समस्याओं से जूझ रही थीं. कई अस्पतालों में जांच के बाद उन्हें ओपन सर्जरी कराने की सलाह दी गई थी, लेकिन बाद में वह इलाज के लिए पटना स्थित फोर्ड हॉस्पिटल पहुंचीं, जहां डॉक्टरों ने आधुनिक तकनीक से सफल ऑपरेशन किया.

6 सेंटीमीटर फाइब्रॉइड: अस्पताल में हुई अल्ट्रासाउंड जांच के दौरान महिला के शरीर के दाहिने हिस्से में लगभग 6 सेंटीमीटर का पेडंक्युलेटेड यानी डंठलदार फाइब्रॉइड पाया गया. इसके बाद स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. जागृति भारद्वाज और डॉ. अनिता सिंह की टीम ने महिला की स्थिति का आकलन किया और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करने का निर्णय लिया. डॉक्टरों के अनुसार मामला इसलिए भी जटिल था, क्योंकि शुरुआती जांच में यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि गांठ ओवरी की है या फिर गर्भाशय में विकसित फाइब्रॉइड की.

बड़े ऑपरेशन की जरूरत नहीं: डॉ. जागृति भारद्वाज ने बताया कि लेप्रोस्कोपिक तकनीक में बड़े चीरे की आवश्यकता नहीं होती है. इसमें शरीर में छोटे छेद के माध्यम से कैमरा और सर्जिकल उपकरण डालकर ऑपरेशन किया जाता है. इस तकनीक से मरीज को कम दर्द होता है, खून की कमी कम होती है और रिकवरी भी तेजी से होती है. यही वजह रही कि ऑपरेशन के बाद महिला की स्थिति तेजी से सुधरी और उसे दो से तीन दिन के भीतर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.

uterine fibroids Laparoscopic surgery
स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. जागृति भारद्वाज (ETV Bharat)

"फाइब्रॉइड महिलाओं के गर्भाशय में बनने वाली एक प्रकार की गैर-कैंसरयुक्त गांठ होती है. यह आमतौर पर 30 से 50 वर्ष की महिलाओं में अधिक देखने को मिलती है. कई बार फाइब्रॉइड छोटे होते हैं और किसी प्रकार की समस्या नहीं करते, लेकिन जब इनका आकार बढ़ जाता है तो पेट दर्द, भारी रक्तस्राव, माहवारी में अनियमितता, बार-बार पेशाब लगना, कब्ज और गर्भधारण में परेशानी जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं." -डॉ. जागृति भारद्वाज, स्त्री रोग विशेषज्ञ

असामान्य बदलाव को नजरअंदाज न करें: डॉ. भारद्वाज ने महिलाओं को सलाह दी कि वे माहवारी में अत्यधिक रक्तस्राव, लगातार पेट दर्द या शरीर में किसी असामान्य बदलाव को नजरअंदाज न करें. समय पर जांच और सही इलाज से गंभीर स्थिति से बचा जा सकता है. उन्होंने कहा कि आधुनिक लेप्रोस्कोपिक तकनीक के कारण अब जटिल स्त्री रोग संबंधी सर्जरी भी कम समय और कम जोखिम में संभव हो रही है.

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