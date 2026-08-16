ETV Bharat / health

नियमित ब्रश नहीं करने से बुजुर्गों के दांत हो रहे कमजोर, रिसर्च में सामने आई चौंकाने वाली बात, जानें कैसे और कब करें ब्रश?

शिमला: उम्र बढ़ने के साथ दांतों की समस्या को सामान्य मानकर नजरअंदाज करना बुजुर्गों के लिए भारी पड़ सकता है. डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल, शिमला के पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री विभाग की एक रिसर्च में बुजुर्गों की दंत सेहत की चिंताजनक तस्वीर सामने आई है. अध्ययन में शामिल 200 तिब्बती बुजुर्गों में 63.7 फीसदी में पायरिया और 78.4 फीसदी में दांतों की सड़न पाई गई है. रिसर्च में दांतों की सफाई की आदतों और समय पर इलाज न करवाने को भी महत्वपूर्ण कारणों के तौर पर सामने रखा गया है. डेंटल कॉलेज के पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. विनय भारद्वाज ने बताया कि यह रिसर्च विभाग की पीजी छात्रा डॉ. रुचि वर्मा ने की थी. वर्ष 2021 से 2024 के बीच 200 तिब्बती वृद्ध रिफ्यूजी पर यह रिसर्च की गई थी. अध्ययन का उद्देश्य बुजुर्गों के दांतों और मसूड़ों की स्थिति के साथ उनकी दंत स्वास्थ्य से जुड़ी आदतों का आकलन करना था. इस रिसर्च के निष्कर्ष जुलाई 2026 में प्रकाशित किए गए

रिसर्च में क्या निकला?

डॉ. विनय ने बताया कि रिसर्च में 63.7 फीसदी बुजुर्गों में पायरिया पाया गया, जबकि 78.4 फीसदी में दांतों की सड़न दर्ज की गई. इसके अलावा कई बुजुर्गों में खराब, गायब और भरे हुए दांतों से जुड़ी समस्याएं भी सामने आईं. महिलाओं की तुलना में पुरुषों में दांतों से जुड़ी बीमारियों का प्रतिशत थोड़ा अधिक रहा. करीब 78.8 फीसदी महिलाओं और 80 फीसदी पुरुषों में दांतों से संबंधित बीमारी दर्ज की गई. रिसर्च में सामने आया कि कई बुजुर्ग दिन में केवल एक बार ब्रश करते हैं, जबकि कुछ लोग विभिन्न कारणों से नियमित रूप से ब्रश भी नहीं करते. दांतों की सफाई में यह लापरवाही समय के साथ सड़न और मसूड़ों की बीमारी का खतरा बढ़ा सकती है. आर्थिक परेशानी, दंत चिकित्सक के पास समय पर जांच के लिए नहीं जाना और दांतों की नियमित देखभाल नहीं करना भी समस्या को बढ़ाने वाले कारणों में शामिल हैं.

डॉक्टर ने बताया ब्रश करना क्यों है जरूरी (ETV BHARAT)

मुंह की सड़न और दर्द को न करें नजरअंदाज