चलते या सीढ़ियां चढ़ते समय पैरों में दर्द या ऐंठन को न समझें छोटी-मोटी समस्या, हार्ट अटैक का बन सकता है कारण
अगर आराम करते या सोते समय भी पैरों या पंजों और उंगलियों में लगातार जलन या दर्द हो, तो यह समस्या गंभीर है...
Published : May 15, 2026 at 6:18 PM IST
पेरिफेरल आर्टरी डिजीज (PAD) ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है, जिसमें धमनियों में फैट और कोलेस्ट्रॉल (प्लाक) जमा हो जाता है. इससे शरीर के अंगों (खासकर पैरों) तक ऑक्सीजन वाले खून का प्रवाह कम हो जाता है. खून की सप्लाई में इस रुकावट के कारण पैरों पर ऐसे घाव (अल्सर) बन सकते हैं जो आसानी से ठीक नहीं होते. इससे गंभीर संक्रमण, ऊतकों के सड़ने (टिश्यू नेक्रोसिस) और अंग गंवाने का खतरा बढ़ जाता है. इसके कारण खून के थक्के भी बन सकते हैं और दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है. अक्सर, शुरुआती चरणों में इस बीमारी का पता नहीं चल पाता, जिससे इसकी पहचान में देरी होती है और गंभीर कॉम्प्लिकेशन्स का खतरा बढ़ जाता है..
इसलिए, शुरुआती चेतावनी के संकेतों को पहचानना और उनके मूल कारणों को समझना बेहद जरूरी है. आपकी मदद के लिए, इस लेख में हमने पेरिफेरल आर्टरी डिजीज (PAD) के बारे में विस्तार से चर्चा की है, जिसमें इसके कारण, लक्षण, निदान और उपचार के विकल्पों को शामिल किया गया है, तो, बिना किसी देरी के, आइए सबसे पहले इसकी बेसिक बातों को समझते हैं.
पेरिफेरल आर्टरी डिजीज (PAD) क्या है?
सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) के अनुसार, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज (PAD) सर्कुलेटरी डिसऑर्डर है जिसमें हाथ-पैरों, खासकर पैरों को खून सप्लाई करने वाली आर्टरीज, प्लाक नाम के फैटी जमाव के जमाव की वजह से पतली या ब्लॉक हो जाती हैं. इस प्रोसेस को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, यह मसल्स में ऑक्सीजन वाले खून के फ्लो को कम कर देता है, खासकर किसी भी फिजिकल मूवमेंट या एक्सरसाइज के दौरान.
समय के साथ, कम खून के फ्लो से परेशानी हो सकती है, घाव भरने में देरी हो सकती है, और गंभीर मामलों में, टिशू डेथ या गैंग्रीन जैसी गंभीर दिक्कतें हो सकती हैं. PAD का कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों से गहरा संबंध है, क्योंकि वही अंदरूनी प्रोसेस जो पैरों की आर्टरीज को पतला करता है, वह दिल और दिमाग पर भी असर डाल सकता है. इसलिए, PAD को जल्दी पहचानना बड़ी वैस्कुलर दिक्कतों को रोकने और हेल्दी सर्कुलेशन बनाए रखने के लिए जरूरी है.
संकेत और लक्षण
मायो क्लिनिक के अनुसार, PAD का मुख्य लक्षण फिजिकल एक्टिविटी, जैसे चलना, के दौरान पैरों में दर्द होना है, जो आराम करने पर ठीक हो जाता है. हालांकि, PAD से पीड़ित 10 में से 4 लोगों को पैरों में कोई दर्द या साफ लक्षण महसूस नहीं होते हैं. इस स्थिति को एसिम्प्टोमैटिक PAD कहा जाता है. कई मामलों में, मरीजों को दर्द महसूस नहीं होता क्योंकि वे किसी भी परेशानी या तकलीफ से बचने के लिए अपनी फिजिकल एक्टिविटीज (जैसे चलना) कम कर देते हैं. इसके अलावा, दूसरी बीमारियां (जैसे आर्थराइटिस या नर्व डैमेज) भी पैर के दर्द को छिपा सकती हैं.
शुरुआती स्टेज में, लक्षण अक्सर फिजिकल एक्टिविटी के दौरान दिखते हैं. आम शुरुआती संकेतों में शामिल हैं...
- चलते या सीढ़ियां चढ़ते समय पैरों में दर्द या ऐंठन (इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन).
- पैरों या तलवों में सुन्नपन, कमजोरी या थकान.
- एक पैर में दूसरे की तुलना में ठंडक.
- पैरों या तलवों की स्किन का रंग पीला या नीला पड़ना.
- पैरों के नाखून धीरे-धीरे बढ़ना या पैरों के बाल झड़ना.
PAD के बढ़े हुए या गंभीर लक्षण
- जैसे-जैसे बीमारी बढ़ती है, आराम करने पर भी दर्द और तकलीफ बनी रह सकती है. PAD के बढ़े हुए संकेतों में शामिल हैं...
- पैर या तलवे में लगातार या बिगड़ता हुआ दर्द. पैरों या उंगलियों पर न भरने वाले घाव या अल्सर या घाव.
- पैरों या पंजों की स्किन का काला पड़ना या चमकना.
- पैरों में पल्स का कमजोर होना या न चलना.
- गंभीर मामलों में गैंग्रीन या टिशू का खत्म होना.
पैरों में दिखने वाले कुछ अन्य लक्षण में शामिल हैं...
- मांसपेशियों में कमी (कमजोरी).
- बाल झड़ना.
- चिकनी, चमकदार स्किन.
- पैर की उंगलियां ठंडी या सुन्न होना.
- चलने-फिरने के दौरान दर्द, टीस या ऐंठन (क्लॉडिकेशन) के लक्षण कूल्हों, कमर, जांघों या पिंडली में हो सकते हैं.
रिस्क फैक्टर
- स्मोकिंग
- हाई ब्लड प्रेशर
- एथेरोस्क्लेरोसिस
- डायबिटीज
- हाई कोलेस्ट्रॉल
- उम्र 60 साल से ज्यादा
- वैस्कुलर या दिल की बीमारी की फैमिली हिस्ट्री: हेरेडिटरी फैक्टर्स लोगों को PAD के लिए ज्यादा सेंसिटिव बना सकते हैं.
ध्यान रहें कि PAD से पुरुष और महिलाएं दोनों प्रभावित होते हैं.
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