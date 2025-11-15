ETV Bharat / health

सर्दियों में गर्म पानी से नहाएं या ठंडे से? नहाते समय सिर पर ठंडा पानी डालने के क्या हैं खतरे

शिमला: सर्दियों के मौसम में नहाना एक चुनौती बन जाता है, और सबसे बड़ा सवाल होता है. गर्म पानी से नहाएं या ठंडे पानी से? क्या ज्यादा गर्म पानी त्वचा को नुकसान पहुंचाएगा? क्या ठंडा पानी सीधे सिर पर डालना सुरक्षित है? सर्दियों की ठिठुरन शुरू होते ही हमारे सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है आखिर नहाना किस पानी से सही है. ठंडा या गर्म? दोनों के अपने फायदे और नुकसान क्या हैं, और शरीर की ज़रूरत भी हर व्यक्ति में अलग होती है. इसलिए सही विकल्प समझदारी से चुनना जरूरी है.

कई लोग मानते हैं कि गर्म पानी शरीर को आराम देता है और ठंड से बचाता है, तो कुछ का कहना है कि ठंडा पानी इम्युनिटी बढ़ाता है और शरीर को ज्यादा एक्टिव बनाता है. यह जानना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि गलत चुनाव से सर्दियों में स्किन प्रॉब्लम्स, मसल स्ट्रेन और स्वास्थ्य जोखिम बढ़ सकते हैं. इसलिए सर्द मौसम में नहाने का सही तरीका समझने के लिए हमें दोनों तरह के पानी के फायदों, नुकसान और शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जानना होगा. आपके लिए सर्दियों का सबसे सुरक्षित और अच्छा विकल्प कौन-सा है गर्म पानी या ठंडा पानी. इन्हीं उलझनों को दूर करने के लिए, हमने न्यूरोलॉजिस्ट (Neurologist) डॉ. सुधीर शर्मा, डर्मेटोलॉजिस्ट (त्वचा रोग विशेषज्ञ) डॉ. एनएसआर शेनॉय, और आयुर्वेद एक्सपर्ट डॉ. रेणु से बात की है.

न्यूरोलॉजिस्ट की राय: ठंडा पानी और मस्तिष्क का रिएक्शन

आईजीएमसी में न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. सुधीर शर्मा सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने को अच्छा नहीं मानते और वो इससे शरीर को होने वाले नुकसान के बारे में बताते हैं कि 'ठंडे पानी से नहाना, खासकर सर्दियों में, शरीर के लिए एक झटका (shock) दे सकता है. इसका सीधा असर हमारे (Nervous System) पर पड़ता है.' क्या ठंडा पानी सिर पर सीधे डालना सुरक्षित है? इस पर डॉ. शर्मा बताते है कि ठंडा पानी सीधे सिर पर डालना, खासकर सर्दियों में, सुरक्षित नहीं है. इससे शरीर को कुछ नुकसान हो सकते हैं जैसे:

ब्रेन को रिएक्शन (Cold Shock Response): जब अचानक ठंडा पानी सिर पर पड़ता है, तो शरीर 'कोल्ड शॉक रिस्पॉन्स' (Cold Shock Response) प्रतिक्रिया देता है. इससे अचानक सांस लेने की दर (श्वसन दर) बढ़ जाती है और नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है. अत्यधिक ठंडक के कारण सिर की रक्त वाहिकाएं (Blood Vessels) अचानक सिकुड़ (contract) जाती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर (BP) और स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है. ये मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह को भी प्रभावित कर सकता है.

किन लोगों को ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए

डॉ. सुधीर शर्मा ने कहा कि 'कुछ लोगों के लिए ठंडा पानी सीधे सिर पर डालना या ठंडे पानी से नहाना नुकसानदायक हो सकता है. हार्ट के मरीजों के लिए, ठंडे पानी का झटका हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को अचानक बढ़ा सकता है, जिससे दिल पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है. ठंडे पानी से सिरदर्द या माइग्रेन का अटैक ट्रिगर हो सकता है, और साइनस के मरीजों की समस्या बढ़ सकती है. बुजुर्ग और छोटे बच्चों को भी सर्दियों में ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए. इनके शरीर में तापमान को नियंत्रित करने की क्षमता कम होती है, इसलिए इन्हें ठंडे पानी से बचना चाहिए.'

डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह: त्वचा की नमी और तापमान

