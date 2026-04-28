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Exercise ब्लड शुगर कम करने में कैसे कर सकती है मदद? टाइप 2 डायबिटीज के लिए एक्सरसाइज रूटीन कैसे बनाएं?

डॉ. हेताश्वी गोंडालिया के अनुसार, डायबिटीज के मरीजों को ब्लड शुगर लेवल को प्रभावी ढंग से कंट्रोल करने के लिए मुख्य रूप से दो तरह के व्यायामों के कॉम्बिनेशन को अपनाना चाहिए, जैसे कि...

डॉ. हेताश्वी गोंडालिया का मानना ​​है कि टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए व्यायाम किसी "जादुई गोली" से कम नहीं है. उनका कहना है कि एंडोक्रिनोलॉजी की विशेषज्ञ चिकित्सक के तौर पर, वह फिजिकल एक्टिविटी केवल कैलोरी बर्न करने के लिए नहीं, बल्कि शरीर की इंसुलिन संवेदनशीलता को सुधारने के लिए भी जरूरी है. वे फिजिकल एक्टिविटी को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाने के फायदों पर जोर देती है.

डायबिटीज और प्रीडायबिटीज मरीजों के लिए ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी होता है. उन्हें इस पर विशेष ध्यान देना पड़ता है. इन्हें अपना ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि यह समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है. डब्ल्यूएचओ के अनुसार , वैश्विक में 800 मिलियन लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं. वैसे तो, ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने में डाइट और दवाओं की अहम भूमिका तो होती ही है, लेकिन एक्सरसाइज करने से काफी फर्क पड़ सकता है. ऐसे में इस खबर के जरिए सीके बिरला हॉस्पिटल्स, जयपुर की लाइफस्टाइल और एंडोक्राइनोलॉजी विभाग में विशेषज्ञ डॉ. हेताश्वी गोंडालिया से विस्तार से जानें कि टाइप 2 डायबिटीज के मरीज किस तरह अपनी एक्सरसाइज का रूटीन बना सकते हैं, और एक्सरसाइज ब्लड शुगर को कम करने में कैसे मदद कर सकती है...

एरोबिक एक्सरसाइज- एरोबिक एक्सरसाइज दिल और फेफड़ों की सेहत के लिए जरूरी है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती है. उदाहरण के लिए, तेज चलना, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग या डांस करना. इसके कई फायदे हैं, जैसे ब्लड शुगर लेवल को तुरंत कम करने में मदद करना और दिल की बीमारी का खतरा कम करना आदि. इसे अपने रूटीन में शामिल करने के लिए, मरीजों को शुरू में 10-15 मिनट से शुरू करना चाहिए और धीरे-धीरे इसे बढ़ाकर हफ्ते में पांच दिन 30-40 मिनट करना चाहिए. रेजिस्टेंस एक्सरसाइज या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग- रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मसल्स को मजबूत करती है और लंबे समय तक ब्लड शुगर कंट्रोल में मदद करती है. इसके लिए, कोई वेटलिफ्टिंग कर सकता है, रेजिस्टेंस बैंड का इस्तेमाल कर सकता है, या पुश-अप्स जैसी बॉडीवेट एक्सरसाइज कर सकता है. इससे शरीर में मसल्स मास बढ़ता है, जिससे इंसुलिन फंक्शन बेहतर होता है. हफ्ते में कम से कम दो से तीन दिन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करना जरूरी है, खासकर एरोबिक एक्सरसाइज के बाद.

फिजिकल एक्टिविटी के लिए इन रुल्स को करें फॉलो

एक मुमकिन प्लान बनाएं: डॉ. हेताश्वी गोंडालिया के अनुसार, 5 दिनों तक हर दिन 20-30 मिनट एक्सरसाइज करते रहें. अगर फिजिकल एक्टिविटी आपके लिए बिल्कुल नई है, तो धीरे-धीरे दिन में सिर्फ 10 मिनट से शुरू करें और धीरे-धीरे एक्सरसाइज का समय और लेवल बढ़ाएं.

डॉ. हेताश्वी गोंडालिया के अनुसार, 5 दिनों तक हर दिन 20-30 मिनट एक्सरसाइज करते रहें. अगर फिजिकल एक्टिविटी आपके लिए बिल्कुल नई है, तो धीरे-धीरे दिन में सिर्फ 10 मिनट से शुरू करें और धीरे-धीरे एक्सरसाइज का समय और लेवल बढ़ाएं. सही वर्कआउट चुनें: आपके फिजिकल एक्टिविटी प्लान में कार्डियोवैस्कुलर या एरोबिक एक्सरसाइज (जैसे तेज चलना, साइकिल चलाना, या स्विमिंग), वेट ट्रेनिंग (हल्के वेट या रेजिस्टेंस बैंड का इस्तेमाल करके, हफ्ते में 2-3 बार), और स्ट्रेचिंग या फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज (जैसे योग या जनरल स्ट्रेचिंग) शामिल होना चाहिए, ज्यादातर लोगों के लिए, शुरुआत में तेज दौड़ना सबसे आसान और सबसे सुरक्षित ऑप्शन है.

एक्सरसाइज करने का सही समय?

डॉ. हेताश्वी गोंडालिया के अनुसार, ऐसा कहा जाता है कि खाने के बाद, खासकर नाश्ते और दोपहर के खाने के बाद एक्सरसाइज करने से ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है. खाने के बाद आमतौर पर शुगर लेवल बढ़ जाता है. इस तरह, खाने के बाद एक्सरसाइज करने पर मांसपेशियां खून में मिले ग्लूकोज को सोख लेती हैं. 2023 के NCBI अध्ययन में पाया गया कि खाने के बाद 15 मिनट की वॉक या हल्की एक्सरसाइज से खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल कम हो सकता है. सुबह खाने से पहले एक्सरसाइज करने से भी समय के साथ ब्लड शुगर लेवल कम करने में मदद मिली है.

कुछ खास समय पर एक्सरसाइज क्यों जरूरी?

एक्सरसाइज इंसुलिन का ज्यादा असरदार तरीके से इस्तेमाल करके ब्लड शुगर लेवल को कम करती है. साथ ही, क्या आपको यकीन है कि अगर आप एक खास समय पर एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको कई हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकते हैं? NCBI की 2023 में पब्लिश हुई एक स्टडी में कहा गया है कि सही समय पर एक्सरसाइज करने से पूरे दिन ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रह सकता है. दिन में बहुत ज्यादा और मुश्किल एक्सरसाइज करने से आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं रहेगा. इसके लिए आप रोजाना कुछ आसान एक्सरसाइज करके अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं.

एक दिन में बहुत ज्यादा और मुश्किल एक्सरसाइज करने से आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं रहेगा. इसके लिए आप रोजाना कुछ आसान एक्सरसाइज करके अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं. मतलब स्पीड से ज्यादा रेगुलर रहने को प्राथमिकता दें. स्पीड से ज्यादा रेगुलर रहना रूरी है. हल्की, लगातार एक्सरसाइज आपके शरीर को इंसुलिन के प्रति ज्यादा रिस्पॉन्सिव बनने में मदद करती है, जिससे आपका शरीर ग्लूकोज का ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर पाता है. इसके साथ ही अपने ब्लड शुगर पर नजर रखें, अगर आप दवा या इंसुलिन लेते हैं, तो एक्सरसाइज से पहले और बाद में अपने शुगर लेवल की जांच करना न भूलें.

एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं?

फिजिकल एक्सरसाइज ब्लड शुगर लेवल कम करने का एक बहुत अच्छा तरीका है. यह कई तरह से काम करता है (इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाकर और मसल्स को एनर्जी के लिए ग्लूकोज को ऑक्सिडाइज करने के लिए बढ़ावा देकर) इसके अलावा, यह स्ट्रेस हार्मोन को कम करने में मदद करता है, जो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाते हैं. इससे ब्लड शुगर बेहतर कंट्रोल होता है और आप अपनी दवा का सेवन भी कम कर सकते हैं. जब आपको भूख लगे तो एक्सरसाइज करने से बचें. पक्का करें कि आप खूब सारे लिक्विड पिएं और सही जूते पहनें, अगर आपको चक्कर आने या कमजोरी महसूस होने लगे, तो तुरंत एक्सरसाइज करना बंद कर दें. हमारी आखिरी सलाह यह है कि डायबिटीज को मैनेज करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है. यह इलाज के तरीके का एक जरूरी हिस्सा है. रेगुलर, हल्की-फुल्की फिजिकल एक्टिविटी आपके ब्लड शुगर कंट्रोल और आपकी पूरी हेल्थ, दोनों में काफी सुधार कर सकती है.