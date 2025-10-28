आपके पैरों में दिखाई देने वाले ये लक्षण हार्ट अटैक या Heart Disease के हो सकते हैं संकेत
peripheral artery disease और हार्ट डिजीज के बीच क्या संबंध है? जानें पैरों का दर्द हृदय रोग जैसी बीमारियों का संकेत कैसे हो सकता है?
Published : October 28, 2025 at 1:04 PM IST
कई लोगों को यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि हार्ट ब्लॉकेज के लक्षण, जो आमतौर पर सीने में दर्द या सांस लेने में तकलीफ से जुड़े होते हैं, पैरों और टांगों में भी दिखाई दे सकते हैं, खासकर रात में. इन हल्के लक्षणों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन ये आपके शरीर का अलार्म बजाने का तरीका हो सकते हैं.दरअसल, पैरों, टखनों या टांगों में असामान्य सूजन पूरे शरीर में खराब रक्त संचार का संकेत हो सकती है. आइए जानें कि रात में पैरों और टांगों में दर्द, सुन्नता या सूजन हार्ट ब्लॉकेज का संकेत कैसे हो सकता है. इसके लिए, पहले समझें कि पीडीए क्या है.
- (PDA) क्या है?
peripheral artery disease जिसे हिंदी में परिधीय धमनी रोग (PDA) कहा जाता है, यह रोग ब्लड सर्कुलेशन की एक समस्या है, जिसमें दिल से शरीर के अन्य भागों तक ब्लड ले जाने वाली धमनियां सिकुड़ जाती हैं. यह प्लाक के जमाव के कारण होता है, जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है, जो धमनियों को संकुचित कर देता है और ब्लड फ्लो को कम कर देता है. यह आमतौर पर पैरों और जांघों में दर्द का कारण बनता है जो शारीरिक गतिविधि, जैसे चलना, के दौरान शुरू होता है और आराम करने से ठीक हो जाता है. स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसे रिस्क फैक्टर्स इसके विकसित होने के खतरे को बढ़ाते हैं.
- परिधीय धमनी रोग और हृदय रोग के बीच क्या है संबंध ?
परिधीय धमनी रोग PDA) और हार्ट डिजीज आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं, क्योंकि पीएडी एथेरोस्क्लेरोसिस (धमनियों का सख्त होना) का एक रूप है, जो पूरे शरीर की धमनियों को प्रभावित करता है, जिससे कोरोनरी धमनी रोग (CAD), स्ट्रोक और दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ जाता है. पीएडी का पता चलने पर, यह अक्सर हार्ट डिजीज के एक्टिव होने का एक संकेत होता है, जिसके लिए Immediate medical evaluation और रिस्क फैक्टर्स को प्रबंधित करने की जरुरत होती है.
- इन लक्षणों को ना करें नजरअंदाज
peripheral artery disease (PDA) के 6 शुरुआती लक्षण जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, उनमें पैर में ऐंठन या दर्द (खासकर चलते समय), सुन्नता या कमजोरी, घावों का देर से भरना, त्वचा का रंग बदलना, पैरों का ठंडा पड़ना और बालों का झड़ना शामिल हैं. ये संकेत हैं कि आपके पैरों को उपयुक्त ब्लड नहीं मिल रहा है, ऐसे में समय पर इलाज से गंभीर समस्याओं को रोका जा सकता है.
रात में दिखाई देने वाले ये लक्षण हार्ट डिजीज का हो सकते हैं संकेत
- लेटते समय पैरों में दर्द या ऐंठन होना
medlineplus.gov की वेबसाइट के अनुसार, खासकर रात के समय बिस्तर पर लेटते वक्त पैरों में दर्द या ऐंठन हार्ट या ब्लड वेसेल्स में ब्लॉकेज के प्रमुख लक्षणों में से एक है. पैरों में दर्द खराब ब्लड सर्कुलेशन के कारण होता है. इसका मतलब है कि आपके पैरों को पर्याप्त ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं मिल रहा है. यह दर्द पिंडलियों, जांघों या पैरों में ऐंठन, अकड़न या धड़कन जैसा महसूस हो सकता है. यह दर्द अक्सर तब कम हो जाता है जब आप बैठते हैं या अपने पैरों को बिस्तर से नीचे लटकाते हैं, क्योंकि ग्रेविटी ब्लड फ्लो को बढ़ाने में मदद करता है.
- मोजे पहनने के बाद भी ठंडे पैर और उंगलियां
अगर आपके पैर या उंगलियां रात में अक्सर ठंडी रहती हैं (भले ही आप खुद को कंबल से ढक लें या मोजे पहन लें), तो यह कम ब्लड फ्लो के कारण हो सकता है, जिसका अर्थ है कि आपका हृदय संकरी धमनियों में ठीक से पंप नहीं कर पा रहा है. गंभीर मामलों में, एक पैर दूसरे से ज़्यादा ठंडा हो सकता है, या उंगलियां पीली या नीली भी दिखाई दे सकती हैं. यह हार्ट रेट रुकने या धमनियों में गंभीर रुकावट सहित गंभीर रक्त संचार समस्याओं का संकेत हो सकता है.
- झुनझुनी, सुन्नपन या सुई चुभने जैसा एहसास
ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन के मुताबिक, यह न्यूरोपैथी (खासकर डायबिटीज मरीजों में) का संकेत हो सकता है, लेकिन रात में पैरों और उंगलियों में लगातार झुनझुनी या सुन्नता खराब रक्त संचार से भी संबंधित हो सकती है. पर्याप्त ब्लड फ्लो की कमी नसों के मुख्य काम को बाधित करती है. यह झुनझुनी या सुन्नता तब और बढ़ सकती है जब आप सीधे लेटते हैं, क्योंकि ग्रेविटी ब्लड फ्लो में मदद नहीं करता. खराब रक्त संचार कोरोनरी धमनी रोग (सीएडी) से जुड़ा हो सकता है.
- पैरों, टखनों या पैरों में सूजन
बिना किसी साफ कारण के सूजन, खासकर दिन के अंत में या रात के दौरान, एक चेतावनी संकेत हो सकता है कि आपका दिल सही ढंग से ब्लड पंप नहीं कर रहा है. जब दिल कमजोर होता है, तो शरीर में तरल पदार्थ वापस आ जाता है. सूजन के साथ त्वचा में भारीपन या जकड़न की एहसास भी हो सकता है. यह कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या ब्लॉक्ड वेन्स का संकेत हो सकता है.
- त्वचा का रंग बदलना या चकते होना
आपके पैरों और उंगलियों पर रंग उड़ना, चकत्ते, घाव या अल्सर खराब ब्लड सप्लाई के गंभीर लक्षण हो सकते हैं, जो परिधीय धमनी रोग (पीएडी), क्रोनिक venous insufficiency (सीवीआई), या अन्य हृदय संबंधी समस्याओं (जैसे कोरोनरी धमनी रोग) का परिणाम हो सकते हैं. यह डायबिटीज, संक्रमण या चोट जैसी अन्य स्थितियों के कारण भी हो सकता है. तुरंत चिकित्सा सहायता लेना ज़रूरी है क्योंकि यह किसी गंभीर स्थिति का संकेत हो सकता है. ध्यान रहें कि दिल का दौरा या हार्ट फेल होने के खतरे से बचने के लिए, अपने शरीर द्वारा भेजे गए इन संकेतों पर ध्यान दें और डॉक्टर से सलाह लें.
(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)