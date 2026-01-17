खतरनाक हो सकता है नवजात को किस करना, जन्म के बाद कितने महीनों तक 1-फुट की दूरी बनाए रखनी चाहिए?
ज्यादातर लोगों को नवजात शिशुओं को गोद में लेना, गले लगाना और चूमना अच्छा लगता है, लेकिन यह शिशुओं के लिए खतरनाक हो सकता है...
नए जन्मे बच्चों को देखकर माता-पिता और रिश्तेदार बहुत खुश होते हैं. दोस्त और जान-पहचान वाले भी छोटे बच्चों को देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं. अपना प्यार दिखाने के लिए, वे तुरंत उन्हें गोद में उठा लेते हैं और उनके गालों और माथे पर किस करते हैं. नए जन्मे बच्चों को गले लगाना और किस करना एक स्वाभाविक भावना है, यह खुशी और प्यार जताने का एक तरीका है. लेकिन, एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्यार जताने का यह तरीका भले ही दिखने में हानिरहित लगता है, लेकिन बच्चे की सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है. इस न्यूज रिपोर्ट में, जाने-माने पीडियाट्रिशियन और नियोनेटोलॉजिस्ट डॉ. गौतम यलमूडी से जानें कि नवजात शिशु को किस करना उसकी सेहत के लिए कैसे नुकसानदायक हो सकता है.
डॉक्टर का क्या है कहना?
स्टडी का क्या कहना है?
एक नई स्टडी से पता चलता है कि बच्चों को चूमने से रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस (RSV) इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है. क्योंकि, नवजात शिशुओं की इम्यूनिटी कमजोर होती है. ऐसे में इन्फेक्शन उन्हें जल्दी अपनी चपेट में ले लेती है. इससे सांस लेने में दिक्कत, डिहाइड्रेशन और कभी-कभी बच्चे को लंबे समय तक हॉस्पिटल में भर्ती कराने की जरूरत भी पड़ सकती है.
'द लैंसेट रीजनल हेल्थ यूरोप' में पब्लिश एक स्टडी के अनुसार, 2001 से 2022 के बीच स्वीडन में पैदा हुए 23 लाख से ज्यादा बच्चों का एनालिसिस किया गया. रिसर्चर्स ने पाया कि स्वस्थ दिखने वाले पूरे समय के बच्चे भी RSV से गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं, जिसके लिए इंटेंसिव केयर की जरूरत होती है. स्टडी में पाया गया कि गंभीर रूप से बीमार शिशुओं की औसत उम्र दो महीने से कम थी, जो बताता है कि नवजात शिशु RSV के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं.
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) के अनुसार, दुनिया भर में हर साल पांच साल से कम उम्र के लगभग 36 लाख बच्चे RSV के कारण हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, जिनमें से लगभग 100,000 की मौत हो जाती है. इनमें से लगभग आधी मौतें 6 महीने से कम उम्र के शिशुओं में होती हैं. भारत में भी, मानसून और शुरुआती सर्दियों के दौरान RSV के कारण ICU में भर्ती होने वाले नवजात शिशुओं की संख्या बढ़ जाती है. लेकिन, कुछ सावधानियों और सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखकर इसे काफी हद तक रोका जा सकता है.
RSV इन्फेक्शन क्या है और यह नए जन्मे बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक क्यों है?
RSV, या रेस्पिरेटरी सिन्सिटियल वायरस, बच्चों के फेफड़ों और सांस की नली पर असर डालता है. यह इन्फेक्शन आमतौर पर सर्दी जैसे लक्षणों से शुरू होता है, लेकिन नए जन्मे बच्चों या छोटे बच्चों में, यह जल्दी ही ब्रोंकियोलाइटिस (फेफड़ों की सूजन) या निमोनिया में बदल सकता है.
यह नए जन्मे बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है, उनके फेफड़े छोटे और नाज़ुक होते हैं, और वे सांस लेने में दिक्कत को ठीक से बता नहीं पाते हैं. यह आमतौर पर सितंबर और मार्च के बीच ज्यादा फैलता है.
बच्चों में RSV इन्फेक्शन के मुख्य लक्षण इस प्रकार है
- सांस लेने में कठिनाई
- तेज सांस लेना
- खांसी और बुखार
- लगातार छींक आना
- दूध कम पीना या बिल्कुल दूध न पीना
- सोने में दिक्कत और नींद के दौरान बार-बार जागना
- बच्चे की त्वचा का नीला पड़ना
- नवजात शिशु में डिहाइड्रेशन
किन बच्चों को RSV इन्फेक्शन का ज्यादा खतरा होता है?
RSV किसी भी बच्चे को हो सकता है, लेकिन कुछ मेडिकल और एनवायरमेंट पॉल्यूशन कुछ शिशुओं में रिस्क बढ़ा देते हैं. जैसे कि...
- 6 महीने से कम उम्र के बच्चे
- सर्दियों में पैदा हुए बच्चे और समय से पहले पैदा हुए बच्चे.
- जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चे.
- फेफड़ों या अन्य पल्मोनरी बीमारियों से पीड़ित बच्चे.
- किडनी या लिवर की बीमारियों से पीड़ित बच्चे.
- जेनेटिक या न्यूरोलॉजिकल डिस्ऑर्डर वाले बच्चे.
- जन्म के समय सामान्य से कम वजन वाले बच्चे
- स्मोकिंग या प्रदूषित इनडोर हवा में रहने वाले बच्चे.
- जन्म के बाद शुरुआती हफ्तों में ज्यादा लोगों के संपर्क में आने वाले बच्चे.
- घर के बड़े बच्चे स्कूल या बाहर से वायरस लाते हैं और नवजात शिशु को छूते हैं. इससे भी RSV का खतरा बढ़ जाता है.
