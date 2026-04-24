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KIMS हॉस्पिटल्स को स्ट्रोक केयर के लिए मिला QAI एक्रेडिटेशन, जानिए यह क्या है?

KIMS हॉस्पिटल्स को स्ट्रोक केयर के लिए मिला QAI एक्रेडिटेशन, जानिए यह क्या है? ( GETTY IMAGES )