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KIMS हॉस्पिटल्स को स्ट्रोक केयर के लिए मिला QAI एक्रेडिटेशन, जानिए यह क्या है?

KIMS हॉस्पिटल्स, सिकंदराबाद को स्ट्रोक केयर में बेहतरीन काम के लिए जाने-माने क्वालिटी एंड एक्रेडिटेशन इंस्टीट्यूट (QAI) से पहचान मिली है.

KIMS Hospitals Received QAI Accreditation for Stroke Care, Know What It Is?
KIMS हॉस्पिटल्स को स्ट्रोक केयर के लिए मिला QAI एक्रेडिटेशन, जानिए यह क्या है? (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Health Team

Published : April 24, 2026 at 6:34 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: सिकंदराबाद का KIMS हॉस्पिटल, तेलंगाना का पहला और इकलौता हॉस्पिटल बन गया है जिसे स्ट्रोक केयर में बेहतरीन काम के लिए क्वालिटी एंड एक्रेडिटेशन इंस्टीट्यूट (QAI) से एक्रेडिटेशन मिला है. KIMS हॉस्पिटल की एक ऑफिशियल रिलीज में कहा गया है कि यह पहचान हॉस्पिटल के हाई-क्वालिटी, समय पर और मरीजों को ध्यान में रखकर न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी सर्विस देने के कमिटमेंट को दिखाती है.

रिलीज में कहा गया है कि QAI एक्रेडिटेशन उन हॉस्पिटल को दिया जाता है जो स्ट्रोक मैनेजमेंट में कड़े स्टैंडर्ड्स का पालन करते हैं, जिसमें तेजी से डायग्नोसिस, सबूतों पर आधारित इलाज, एक अच्छी तरह से कोऑर्डिनेटेड स्ट्रोक रिस्पॉन्स सिस्टम, रिहैबिलिटेशन सर्विस और मरीजों की सुरक्षा के प्रोटोकॉल शामिल हैं. इस मौके पर बोलते हुए, सीनियर स्ट्रोक न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. सुभाष कौल ने कहा कि स्ट्रोक के इलाज में हर मिनट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि स्ट्रोक शुरू होने के बाद हर गुजरते मिनट के साथ लाखों न्यूरॉन्स को नुकसान होने का खतरा होता है.

KIMS Hospitals Received QAI Accreditation for Stroke Care, Know What It Is?
KIMS हॉस्पिटल्स को स्ट्रोक केयर के लिए मिला QAI एक्रेडिटेशन, जानिए यह क्या है? (GETTY IMAGES)

डॉ. सुभाष कौल ने आगे कहा कि समय पर और सही इलाज से ब्रेन फंक्शन को बनाए रखने, डिसेबिलिटी कम करने और ठीक होने की संभावना को काफी बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है. उन्होंने आगे कहा कि यह एक्रेडिटेशन हॉस्पिटल के कुशल रिस्पॉन्स सिस्टम और देखभाल के ऊंचे स्टैंडर्ड की पहचान है. KIMS ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. भास्कर राव ने कहा कि यह पहचान एडवांस्ड स्ट्रोक केयर, एक्सपर्ट न्यूरोलॉजिकल सर्विसेज और मरीजोम के बेहतर नतीजों पर इंस्टीट्यूशन के फोकस को और मजबूत करती है.

उन्होंने बताया कि KIMS अत्याधुनिक तकनीक, विशेषज्ञों की एक कुशल टीम और एकीकृत आपातकालीन सेवाओं के माध्यम से देखभाल के उच्चतम मानकों को प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. इस एक्रेडिटेशन के साथ, KIMS हॉस्पिटल्स, सिकंदराबाद, स्ट्रोक केयर के लिए एक लीडिंग सेंटर के तौर पर अपनी जगह और मजबूत करता है, जिससे एडवांस्ड मेडिकल ट्रीटमेंट तक समय पर पहुंच पक्की होती है.

इस रिलीज आगे कहा गया कि इस डेवलपमेंट से न केवल जान बचाने में बल्कि मरीजों की जिंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाने में भी अहम भूमिका निभाने की उम्मीद है.

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